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Kylian Mbappegetty
Gianluca Minchiotti

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France, Mbappé : « Nous aurions dû opter pour un marquage individuel. Rodri et Fabian ont eu trop de temps et d’espace. »

France
Kylian Mbappé
Coupe du monde

La star de l'équipe de France s'exprime après la défaite face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde

Kylian Mbappé, la star de l'équipede France, a analysé la défaite en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Espagne : « Nous avons commis trop d'erreurs techniques. Ce n'était pas à la hauteur d'une demi-finale de Coupe du monde. »


«En début de match, nous nous sommes constamment retrouvés à trois contre deux au milieu de terrain. Face à l’Espagne, c’est compliqué : Rodri et Fabián avaient trop de temps pour jouer. Nous avons échoué dans notre communication sur le pressing


« Notre objectif était de les presser haut pour les empêcher d’imposer leur faux rythme. Nous n’y sommes pas parvenus. Je pense que nous aurions dû opter pour un marquage individuel afin de les contraindre à courir avec nous. »


  • « Même lorsque nous interceptions le ballon haut sur le terrain, nos premiers contrôles n'étaient pas à la hauteur d'une demi-finale de Coupe du monde. Nous n'avons pas joué le match que nous voulions, ni tactiquement ni techniquement. »


    « Les responsabilités ? En tant que capitaine, je les assume pleinement et cela ne me pose aucun problème. Si l’on est objectif, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait pour aller en finale. »


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