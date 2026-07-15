France, Mbappé : « Nous aurions dû opter pour un marquage individuel. Rodri et Fabian ont eu trop de temps et d’espace. »

Kylian Mbappé, la star de l'équipede France, a analysé la défaite en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Espagne : « Nous avons commis trop d'erreurs techniques. Ce n'était pas à la hauteur d'une demi-finale de Coupe du monde. »





«En début de match, nous nous sommes constamment retrouvés à trois contre deux au milieu de terrain. Face à l’Espagne, c’est compliqué : Rodri et Fabián avaient trop de temps pour jouer. Nous avons échoué dans notre communication sur le pressing.»





« Notre objectif était de les presser haut pour les empêcher d’imposer leur faux rythme. Nous n’y sommes pas parvenus. Je pense que nous aurions dû opter pour un marquage individuel afin de les contraindre à courir avec nous. »



