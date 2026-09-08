Le problème, selon Lizarazu, ce sont surtout les trophées, que Mbappé n’a pas remportés en 2026. « On ne peut pas donner le Ballon d’Or à quelqu’un qui n’a rien gagné. Il faut absolument valoriser les titres », a déclaré l’ancien latéral à Téléfoot.





Le Français désigne en revanche l’Espagnol Fabián Ruiz parmi les principaux candidats : le milieu du PSG a remporté la Ligue des champions et le Mondial avec l’Espagne, un doublé qui, selon Lizarazu, pourrait s’avérer décisif dans la course à la récompense : « C’est le seul à avoir remporté les deux compétitions. Cela ne me surprendrait pas qu’il décroche le Ballon d’Or, comme ce fut le cas avec Rodri ».