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Gianluca Minchiotti

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France, Lizarazu « contre » Mbappé sur le Ballon d’Or : « Tu ne peux pas le donner à quelqu’un qui n’a rien gagné »

Kylian Mbappé
Real Madrid

L’ancien latéral de la France championne du monde 1998 pense que l’Espagnol Fabian Ruiz pourrait faire partie des favoris

Bixente Lizarazu, champion du monde avec la France en 1998, a remis en question les chances de Kylian Mbappé, attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid, de remporter le prochain Ballon d’Or. Les propos de l’ancien latéral arrivent après que Mbappé s’est en quelque sorte porté publiquement candidat au trophée, qualifiant sa saison d’occasion importante pour le gagner.


  • Le problème, selon Lizarazu, ce sont surtout les trophées, que Mbappé n’a pas remportés en 2026. « On ne peut pas donner le Ballon d’Or à quelqu’un qui n’a rien gagné. Il faut absolument valoriser les titres », a déclaré l’ancien latéral à Téléfoot.


    Le Français désigne en revanche l’Espagnol Fabián Ruiz parmi les principaux candidats : le milieu du PSG a remporté la Ligue des champions et le Mondial avec l’Espagne, un doublé qui, selon Lizarazu, pourrait s’avérer décisif dans la course à la récompense : « C’est le seul à avoir remporté les deux compétitions. Cela ne me surprendrait pas qu’il décroche le Ballon d’Or, comme ce fut le cas avec Rodri ».

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