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France-Italie, les notes de CM : Donnarumma numéro 1, Bastoni renaît. Olise phénoménal, Pio Esposito et Dembélé déçoivent

France vs Italie
France
Italie
UEFA Nations League A

Les notes du match comptant pour la troisième journée de Ligue des nations entre la France et l’Italie, au Stade de Saint-Denis à Paris : cela se termine sur un score de 1-1 avec les buts d’Olise et de Bastoni.

France-Italie


FRANCE :


Maignan 6,5 - Bon et chanceux sur l’occasion de Kean, il ne peut rien sur le but de Bastoni. Grande parade en fin de match encore face à l’attaquant de Côme, qui sauve le résultat


Kalulu 6 - Le moins entreprenant parmi les latéraux de l’arrière-garde bleue, il tient très bien sa position sans gros frissons.


Upamecano 5 - En première période, il ne concède aucun espace à Pio Esposito, mais en seconde, il est en grande difficulté face à Kean, qui répond présent physiquement : d’abord le jaune pour nervosité après l’accrochage, puis le rouge pour une retenue naïve. Parmi les meilleurs sur le terrain, il gâche tout avec son expulsion finale. Et met les siens en danger.


Jacquet 6,5 - Il s’en remet à son coéquipier pour le placement mais dispose de moyens physiques et athlétiques très importants, qui feront de lui un élément central dans le projet de Zidane.


Truffert 5,5 - Beau duel avec Kayode, dans la vitesse, aussi bien devant que derrière : il souffre des montées du latéral de Brentford, et a souvent du mal à contenir lui et Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Il tente d’apporter de la qualité au jeu, obtient le coup franc qui amène le but d’Olise, favorisé par sa combinaison à deux. Aligné en relayeur par Zidane, il répond très bien. (à partir de la 77e Camavinga 6,5 : il fait peur à Donnarumma avec deux très bonnes frappes de loin)


Da Cunha 5 - Dès la 1re minute, il prend de grands risques dans la construction du jeu, son délice mais aussi sa croix, vu le ballon très dangereux qu’il perd sur l’action de l’égalisation de Bastoni, ce qui ne lui ressemble pas. Une prestation entachée par cette erreur, qui coûte l’égalisation. (à partir de la 87e Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Assez brouillon dans la construction, il se montre dangereux avec une frappe lointaine sur laquelle Donnarumma doit réaliser un miracle, mais pour le reste on ne le voit pratiquement jamais. Passe superficielle pour Da Cunha sur l’action de l’égalisation


Olise 7,5 - Il touche une barre transversale et se montre perpétuellement dangereux, il a l’étincelle typique des joueurs hors du commun. Et il le démontre avec le coup franc magistral qui donne l’avantage à la France, un coup de pied arrêté de phénomème. Le plus fort de tous.


Dembélé 5 - Le plus discret en attaque parmi les siens, il bute sur Donnarumma à deux pas du but et a beaucoup de mal à se créer des espaces pour conclure. Recalé comme capitaine.


Doué 6 - Épine dans le pied sur la gauche, il passe près du but au début de la seconde période mais, en général, il est bien contenu par les défenseurs italiens et ce n’est pas facile avec un joueur comme lui. (à partir de la 77e Barcola sv)


Sélectionneur : Zidane 6 - Visiblement ému à son entrée sur le terrain, pour la première fois en France comme sélectionneur, même un champion comme lui ne peut pas oublier ce qui s’est passé à Saint-Denis en 1998 et l’amour qui lui est justement témoigné par les supporters. Sa France démarre timidement, mais elle a une grande qualité et fonctionne souvent en pilotage automatique : cela suffira-t-il à la gérer ? Pour l’instant, c’est suffisant, mais on attendait probablement un peu plus, dans le résultat comme dans la prestation, comme en témoignent quelques sifflets à la fin du match.

  • ITALIE :


    Donnarumma 8 - Pratiquement sans travail en première période, et c’est une nouvelle vu qu’en face, il y a la France. Tout change après la pause : dès le début de la seconde période, il repousse d’abord une tentative de Douè, puis réalise un miracle devant Dembelè et neutralise aussi Olise. Il sauve sur la frappe de Rabiot, puis signe un nouveau chef-d’œuvre dans le temps additionnel face à Camavinga. À l’heure actuelle, c’est le meilleur au monde et il le démontre dans un stade qui l’a sifflé par peur.


    Kayode 7 - Infatigable piston sur la droite, il offre à Kean un ballon qu’il n’a plus qu’à pousser au fond, mais son coéquipier le manque de manière incroyable. Ses touches longues sont toujours un danger, et plus généralement il montre qu’il peut être un titulaire de cette Italie, entre course et projections.


    Scalvini 6,5 - Propre, appliqué et bon dans les anticipations. Une prestation solide et sans frayeur.


    Bastoni 7,5 - Après Zenica, il semble avoir mûri en leadership et en personnalité. Il mange Da Cunha, l’anticipe à 70 mètres de son but et signe l’égalisation d’une belle frappe, célébrée avec beaucoup de joie, au vu des derniers mois difficiles : deuxième but de suite, après celui contre la Turquie. En fin de match, il ferme parfaitement sur Olise. Enfin le Bastoni de l’Inter aussi en sélection, il est le symbole de la résilience de l’Italie.


    Calafiori 6 - Il doit davantage se préoccuper de défendre que d’attaquer, et il le fait sans bavure, compte tenu des adversaires.


    Frattesi 6,5 - Bon pour lancer Kayode sur l’action qui amène l’énorme occasion de Kean, il cherche toujours à se projeter pour aider les attaquants et passe tout près de l’ouverture du score d’abord sur un service de Pio Esposito puis sur le corner qui suit, frôlant son dixième but en sélection. (80e : Doumbia non noté)


    Tonali 5,5 - Beaucoup d’impact au milieu, mais il paie dans la qualité de sa proposition ses trois matches d’affilée sans repos. Mancini a raison de le sortir. (62e : Barella 5,5 : entre avec beaucoup d’envie et a, en fin de match, l’occasion de la victoire de l’Italie, mais il frappe au-dessus)


    Fagioli 6 - Il cherche à mettre de l’ordre dans l’entrejeu et gère bien, mais il est obligé de prendre un jaune sur Cherki, ce qui amène ensuite le coup franc du but d’Olise. (90e : Scamacca non noté)


    Kean 6,5 - Il gâche incroyablement le but de l’avantage à deux mètres de Maignan, puis tient bien le choc face aux défenseurs français, pourtant massifs, en protégeant le ballon dans les transitions. Il n’a pas de réussite sur le but refusé pour hors-jeu, puis se dispute avec Upamecano et prend un jaune, mais provoque son expulsion grâce à sa grande force physique. De manière générale, il se bat avec beaucoup de grinta et frôle aussi le but en fin de match.


    P. Esposito 5 - Il n’a pas la vie facile face aux centraux français, même s’il offre un excellent appui à Frattesi sur l’occasion de la fin de première période, mais son match se limite à cette action. Mal placé dans le mur sur le coup franc d’Olise. Il a énormément de mal à passer Upamecano, aussi bien dans les duels que dans le dribble, qui n’est pas son point fort, et sort en raison de ses grandes difficultés, peut-être aussi à cause de la fatigue. (62e : Vergara 6,5 - Débuts avec le maillot de l’Italie dans un stade bouillant, il entre avec beaucoup de personnalité et de qualité, en participant à l’action qui mène au but et en lançant très bien les transitions, en plus de provoquer un jaune)


    S. Esposito 6,5 - Il démarre très bien, à l’aise dans ce rôle d’ailier droit face à Truffert, mais aussi entreprenant dans la profondeur. Devant, il crée pas mal de soucis aux Français. (80e : Maldini non noté)


    Sélectionneur Mancini 7 - Il met en place correctement la phase sans ballon, avec neuf hommes derrière le ballon lorsqu’il faut défendre, mais son Italie repart bien en première période, frôlant à plusieurs reprises l’ouverture du score et se montrant souvent brillante dans les transitions. Globalement, il donne l’impression d’essayer avant tout de reconstruire une équipe qui sache toujours quoi faire et qui ait de l’orgueil ainsi que l’envie de jouer. Et ce n’était pas facile après le KO de l’Olimpico contre la Belgique.

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