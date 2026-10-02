France-Italie





FRANCE :





Maignan 6,5 - Bon et chanceux sur l’occasion de Kean, il ne peut rien sur le but de Bastoni. Grande parade en fin de match encore face à l’attaquant de Côme, qui sauve le résultat





Kalulu 6 - Le moins entreprenant parmi les latéraux de l’arrière-garde bleue, il tient très bien sa position sans gros frissons.





Upamecano 5 - En première période, il ne concède aucun espace à Pio Esposito, mais en seconde, il est en grande difficulté face à Kean, qui répond présent physiquement : d’abord le jaune pour nervosité après l’accrochage, puis le rouge pour une retenue naïve. Parmi les meilleurs sur le terrain, il gâche tout avec son expulsion finale. Et met les siens en danger.





Jacquet 6,5 - Il s’en remet à son coéquipier pour le placement mais dispose de moyens physiques et athlétiques très importants, qui feront de lui un élément central dans le projet de Zidane.





Truffert 5,5 - Beau duel avec Kayode, dans la vitesse, aussi bien devant que derrière : il souffre des montées du latéral de Brentford, et a souvent du mal à contenir lui et Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Il tente d’apporter de la qualité au jeu, obtient le coup franc qui amène le but d’Olise, favorisé par sa combinaison à deux. Aligné en relayeur par Zidane, il répond très bien. (à partir de la 77e Camavinga 6,5 : il fait peur à Donnarumma avec deux très bonnes frappes de loin)





Da Cunha 5 - Dès la 1re minute, il prend de grands risques dans la construction du jeu, son délice mais aussi sa croix, vu le ballon très dangereux qu’il perd sur l’action de l’égalisation de Bastoni, ce qui ne lui ressemble pas. Une prestation entachée par cette erreur, qui coûte l’égalisation. (à partir de la 87e Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Assez brouillon dans la construction, il se montre dangereux avec une frappe lointaine sur laquelle Donnarumma doit réaliser un miracle, mais pour le reste on ne le voit pratiquement jamais. Passe superficielle pour Da Cunha sur l’action de l’égalisation





Olise 7,5 - Il touche une barre transversale et se montre perpétuellement dangereux, il a l’étincelle typique des joueurs hors du commun. Et il le démontre avec le coup franc magistral qui donne l’avantage à la France, un coup de pied arrêté de phénomème. Le plus fort de tous.





Dembélé 5 - Le plus discret en attaque parmi les siens, il bute sur Donnarumma à deux pas du but et a beaucoup de mal à se créer des espaces pour conclure. Recalé comme capitaine.





Doué 6 - Épine dans le pied sur la gauche, il passe près du but au début de la seconde période mais, en général, il est bien contenu par les défenseurs italiens et ce n’est pas facile avec un joueur comme lui. (à partir de la 77e Barcola sv)





Sélectionneur : Zidane 6 - Visiblement ému à son entrée sur le terrain, pour la première fois en France comme sélectionneur, même un champion comme lui ne peut pas oublier ce qui s’est passé à Saint-Denis en 1998 et l’amour qui lui est justement témoigné par les supporters. Sa France démarre timidement, mais elle a une grande qualité et fonctionne souvent en pilotage automatique : cela suffira-t-il à la gérer ? Pour l’instant, c’est suffisant, mais on attendait probablement un peu plus, dans le résultat comme dans la prestation, comme en témoignent quelques sifflets à la fin du match.