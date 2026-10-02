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France-Italie, les notes de CM : Donnarumma numéro 1, Bastoni renaissant. Olise phénoménal, Pio Esposiyo et Dembelé déçoivent

France vs Italie
France
Italie
UEFA Nations League A

Les notes du match comptant pour la troisième journée de la Ligue des nations entre la France et l’Italie, au Stade de Saint-Denis à Paris : score final 1-1 avec des buts d’Olise et Bastoni.

France-Italie


FRANCE :


Maignan 6,5 - Bon et chanceux sur l’occasion de Kean, il ne peut rien sur le but de Bastoni. Grande parade en fin de match face à Kean, qui sauve le résultat


Kalulu 6 - Le moins entreprenant des latéraux de la défense bleue, il tient très bien sa position sans grands frissons.


Upamecano 5 - En première période, il ne laisse pas d’espaces à Pio Esposito, mais en seconde, il est en grande difficulté face à Kean, qui répond présent physiquement : d’abord le jaune pour nervosité après l’accrochage verbal, puis le rouge pour une retenue naïve. Parmi les meilleurs sur le terrain, il gâche tout avec son expulsion finale. Et met les siens en danger.


Jacquet 6,5 - Il s’appuie sur son partenaire pour le placement mais il dispose de moyens physiques et athlétiques très importants, qui le rendront central dans le projet de Zidane.


Truffert 5,5 - Beau duel avec Kayode, dans la vitesse, aussi bien devant que derrière : il souffre des montées du latéral de Brentford, et a souvent du mal à le contenir, lui et Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Il essaie d’apporter de la qualité au jeu, obtient le coup franc qui amène le but d’Olise, favorisé par sa touche à deux. Aligné relayeur par Zidane, il répond très bien. (à partir de la 77e Camavinga 6,5 : il fait peur à Donnarumma avec deux très bonnes frappes de loin)


Da Cunha 5 - Dès la 1re minute, il prend de gros risques dans la construction du jeu, son délice mais aussi sa croix, au vu du ballon sanglant qu’il perd sur l’action de l’égalisation de Bastoni, inhabituel chez lui. Une prestation entachée par cette erreur, qui coûte l’égalisation. (à partir de la 87e Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Assez brouillon dans la construction, il se montre dangereux avec une frappe de loin sur laquelle Donnarumma doit réaliser un miracle, mais pour le reste on ne le voit pratiquement jamais. Passe superficielle pour Da Cunha sur l’action de l’égalisation


Olise 7,5 - Il touche une barre transversale et est en permanence dangereux, il a l’étincelle typique des joueurs hors du commun. Et il le montre avec le coup franc magistral qui donne l’avantage à la France, un coup de pied arrêté de phénomène. Le plus fort de tous.


Dembélé 5 - Le plus discret devant parmi les siens, il bute sur Donnarumma à deux pas du but et a beaucoup de mal à se créer des espaces pour conclure. Décevant en tant que capitaine.


Doué 6 - Épine dans le pied sur la gauche, il passe près du but en début de seconde période mais, de manière générale, il est bien limité par les défenseurs italiens, et ce n’est pas facile avec un joueur comme lui. (à partir de la 77e Barcola sv)


Sélectionneur : Zidane 6 - Visiblement ému à son entrée sur le terrain, pour la première fois en France en tant que sélectionneur, même un champion comme lui ne peut pas oublier ce qui s’est passé à Saint-Denis en 1998 et l’amour que lui témoignent justement les supporters. Son équipe de France démarre timidement, mais elle a une grande qualité et fonctionne souvent en pilotage automatique : cela suffira-t-il à la gérer ? Pour l’instant, c’est suffisant, mais on en attendait probablement un peu plus, dans le résultat comme dans la prestation, comme en témoignent quelques sifflets en fin de match.

  • ITALIE :


    Donnarumma 8 - Pratiquement sans travail en première période, et c’est une nouvelle vu que la France est en face. Tout change après la pause : dès le début de la seconde période, il repousse d’abord une tentative de Douè, puis réalise un miracle sur Dembelè et neutralise aussi Olise. Il sauve sur la frappe de Rabiot, puis sort un énième chef-d’œuvre dans le temps additionnel face à Camavinga. À l’heure actuelle, c’est le meilleur au monde et il le prouve dans un stade qui l’a sifflé par peur.


    Kayode 7 - Infatigable piston sur la droite, il offre à Kean un ballon qu’il n’a plus qu’à pousser au fond, mais son coéquipier le gâche de manière incroyable. Ses touches longues sont toujours un danger et, plus généralement, il montre qu’il peut être un titulaire de cette Italie, entre courses et projections.


    Scalvini 6,5 - Propre, ordonné et bon dans les anticipations. Une prestation solide et sans frayeur.


    Bastoni 7,5 - Après Zenica, il semble avoir franchi un cap en leadership et en personnalité. Il mange Da Cunha, l’anticipe à 70 mètres de son but et signe l’égalisation d’une belle frappe, célébrée avec une grande joie, au vu de ses derniers mois compliqués : deuxième but de suite, après celui contre la Turquie. En fin de match, il ferme parfaitement sur Olise. Enfin le Bastoni de l’Inter aussi en sélection, il est le symbole de la résilience italienne.


    Calafiori 6 - Il doit davantage se préoccuper de défendre que d’attaquer et il le fait sans bavure, compte tenu des adversaires.


    Frattesi 6,5 - Bon pour lancer Kayode sur l’action qui mène à l’énorme occasion de Kean, il cherche toujours à se projeter pour aider les attaquants et passe tout près de l’ouverture du score d’abord sur une passe de Pio Esposito puis sur le corner qui suit, frôlant son dixième but en sélection. (à partir de la 80e minute Doumbia non noté)


    Tonali 5,5 - Beaucoup d’impact au milieu de terrain, mais il paie ses trois matches de suite sans repos dans la qualité de ce qu’il propose. Mancini le sort logiquement. (à partir de la 62e minute Barella 5,5 : il entre avec beaucoup d’envie et, en fin de match, il a l’occasion de donner la victoire à l’Italie, mais il tire au-dessus)


    Fagioli 6 - Il cherche à mettre de l’ordre dans l’entrejeu et gère bien, mais il est contraint de prendre un jaune sur Cherki, ce qui amène ensuite le coup franc du but d’Olise. (à partir de la 90e minute Scamacca non noté)


    Kean 6,5 - Il manque incroyablement le but de l’ouverture du score à deux mètres de Maignan, puis tient bien le choc face aux robustes défenseurs français, en protégeant le ballon dans les transitions. Il n’a pas de chance sur l’action du but refusé pour hors-jeu, puis se dispute avec Upamecano et prend un jaune, mais il le fait expulser grâce à sa grande puissance physique. Globalement, il se bat avec beaucoup de grinta et frôle aussi le but en fin de match.


    P. Esposito 5 - Il n’a pas la vie facile face aux centraux français, mais il offre quand même un excellent appui à Frattesi sur l’occasion de la fin de première période, et son match se limite à cette action. Mal placé dans le mur sur le coup franc d’Olise. Il a énormément de mal à prendre le dessus sur Upamecano, aussi bien dans le duel physique que dans le dribble, qui n’est pas son point fort, et sort à cause de ses grandes difficultés, peut-être aussi par fatigue. (à partir de la 62e minute Vergara 6,5 - Première avec le maillot italien dans un stade en fusion, il entre avec beaucoup de personnalité et de qualité, en participant à l’action qui mène au but et en lançant toujours très bien les transitions, en plus de provoquer un jaune)


    S. Esposito 6,5 - Il commence très bien, à l’aise dans le rôle de piston droit face à Truffert mais aussi entreprenant dans la profondeur. Devant, il crée pas mal de problèmes aux Français. (à partir de la 80e minute Maldini non noté)


    Sélectionneur Mancini 7 - Il organise correctement la phase sans ballon, avec neuf hommes derrière le ballon lorsqu’il faut défendre, mais son Italie ressort bien en première période, frôlant à plusieurs reprises l’ouverture du score et se montrant souvent brillante dans les transitions. Globalement, il donne l’impression d’essayer avant tout de reconstruire une équipe qui sache toujours quoi faire et qui ait de l’orgueil et l’envie de jouer. Et ce n’était pas facile après le KO de l’Olimpico contre la Belgique.

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