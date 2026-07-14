MAIGNAN 6 : Aucune parade, deux tirs subis et deux buts encaissés. Il n'est toutefois pas à blâmer. Imprécis dans son jeu au sol.





KOUNDE 5,5 : côté droit, Baena ne lui crée guère d’ennuis ; il peut se montrer audacieux mais manque de courage en phase offensive, préoccupé par l’infériorité numérique au milieu. Au fil des minutes, il perd son sang-froid





SALIBA 6 : son match, sans rebondissements particuliers, dure un peu moins de trente minutes ; un problème au dos l’oblige à jeter l’éponge. Son départ change la France, sa façon d’aborder le match, de défendre et de relancer (30' LACROIX 4,5 : il a le physique, mais des difficultés évidentes de mobilité face aux petits Espagnols. La manière forte ne paie pas. Inefficace en phase de construction)





UPAMECANO 4,5 : la communication fait souvent défaut dans son couloir. Il est décisif face à Yamal grâce à un tacle monumental, mais il se trompe complètement de timing sur Olmo à l’occasion du 2-0 espagnol. Il sombre avec tout le secteur défensif.





DIGNE 4 : sa perte de concentration face à Yamal, ponctuée d’un coup de pied sanctionné d’un penalty, est inacceptable pour un joueur de son expérience. Il ne s’en remet jamais : en seconde période, il fait office de sparring-partner pour Yamal, qui l’humilie sur le plan footballistique. Le ballon ? Il ne l’a vu qu’au début et à la fin, au milieu du chaos et de la panique (72’ THEO HERNANDEZ 6 : il entre et met de la pression, mais cela ne sert pas à grand-chose)





TCHOUAMENI 5 : pas de filtre, pas de construction, il court après le ballon comme un enfant dans un parc. Il rate le timing du pressing, hésite sur les interventions, ne resserre pas le jeu. Quatre-vingt-dix minutes d’errance dans l’obscurité, à la recherche d’un espoir, d’une lueur.





RABIOT 4 : vous savez, dans les dessins animés, cette bulle avec des étoiles quand un personnage reçoit un coup sur la tête ? Eh bien, pour le Milanais, tout tourne exactement comme ça. Il se retrouve pris dans le jeu de passes espagnol et n’y comprend rien. Déjà averti, il risque le carton rouge sur une intervention brutale sur Fabian. Barton lui fait grâce en faisant comme si de rien n’était. Il sort logiquement à la mi-temps (46’ KONE 5 : copie conforme du match de Tchouameni. L’Espagne a toujours un homme de plus au milieu, il court dans le vide).





DEMBELÉ 5 : il peine à se positionner, ne soutient pas le milieu et ne crée aucun danger. L’individualité au service du collectif ? Pas ce soir.





OLISE 4 : entrée nerveuse, tacle grossier sur Rodri qui méritait au moins un carton jaune, et trop de passes manquées. Deschamps le décale à droite, avec Dembélé en soutien, sans succès. Il trottine, joue sous régime, ses radars ne captent aucune émotion. Un match sans âme. À Dallas, ses chances de remporter le prochain Ballon d’Or s’envolent (72e CHERKI 5,5 : peu efficace)





BARCOLA 6 : le seul à tenter d’allumer quelques étincelles, il se crée une occasion mais le ballon lui échappe à quelques mètres d’Unai Simon (57' DOUÉ 5 : il entre et perd aussitôt Pedro Porro, qui ne tremble pas face à Maignan. Une erreur de premier ordre, suffisante pour mériter une note insuffisante. Il aurait pu relancer le match, mais il met une éternité à conclure)





MBAPPÉ 5 : une première période sans aucun tir et seulement 14 ballons touchés. Un match morose qu’il tente d’égayer par quelques tentatives lointaines, sans succès. Il se laisse entraîner dans le tourbillon de la médiocrité et de la nervosité. Il espérait un autre dénouement, une troisième finale dans sa carrière, mais il devra la suivre à la télévision, trahi aussi par ses coéquipiers. Cette fois, il est le premier responsable : un leader uniquement en coulisses.





DESCHAMPS 5 : ses quatre attaquants ne défendent pas, ce qui offre à l’Espagne une supériorité numérique constante et une possession écrasante. Olise reste trop longtemps sur la pelouse, Barcola ne méritait pas d’être remplacé. Le sélectionneur quitte le banc avec une déception lourde à digérer. Reste le match pour la troisième place samedi, mais qui s’en soucie vraiment ?



