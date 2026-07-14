Voici les notes de France-Espagne, première demi-finale de la Coupe du monde 2026. À Dallas, la Roja s'impose 2-0 grâce à un penalty transformé par Oyarzabal, accordé après une faute de Digne sur Yamal, et à un but de Pedro Porro. Dimanche à 21 h, elle affrontera l'Argentine ou l'Angleterre, qui s'affronteront demain à Atlanta lors de la deuxième demi-finale.
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France-Espagne : les notes de CM. Olise, Digne et Rabiot sont à peine regardables ; Mbappé, un leader seulement en paroles. Rodri, un maître. Pedro Porro, invisible
LES NOTES DES BLEUS
MAIGNAN 6 : Aucune parade, deux tirs subis et deux buts encaissés. Il n'est toutefois pas à blâmer. Imprécis dans son jeu au sol.
KOUNDE 5,5 : côté droit, Baena ne lui crée guère d’ennuis ; il peut se montrer audacieux mais manque de courage en phase offensive, préoccupé par l’infériorité numérique au milieu. Au fil des minutes, il perd son sang-froid
SALIBA 6 : son match, sans rebondissements particuliers, dure un peu moins de trente minutes ; un problème au dos l’oblige à jeter l’éponge. Son départ change la France, sa façon d’aborder le match, de défendre et de relancer (30' LACROIX 4,5 : il a le physique, mais des difficultés évidentes de mobilité face aux petits Espagnols. La manière forte ne paie pas. Inefficace en phase de construction)
UPAMECANO 4,5 : la communication fait souvent défaut dans son couloir. Il est décisif face à Yamal grâce à un tacle monumental, mais il se trompe complètement de timing sur Olmo à l’occasion du 2-0 espagnol. Il sombre avec tout le secteur défensif.
DIGNE 4 : sa perte de concentration face à Yamal, ponctuée d’un coup de pied sanctionné d’un penalty, est inacceptable pour un joueur de son expérience. Il ne s’en remet jamais : en seconde période, il fait office de sparring-partner pour Yamal, qui l’humilie sur le plan footballistique. Le ballon ? Il ne l’a vu qu’au début et à la fin, au milieu du chaos et de la panique (72’ THEO HERNANDEZ 6 : il entre et met de la pression, mais cela ne sert pas à grand-chose)
TCHOUAMENI 5 : pas de filtre, pas de construction, il court après le ballon comme un enfant dans un parc. Il rate le timing du pressing, hésite sur les interventions, ne resserre pas le jeu. Quatre-vingt-dix minutes d’errance dans l’obscurité, à la recherche d’un espoir, d’une lueur.
RABIOT 4 : vous savez, dans les dessins animés, cette bulle avec des étoiles quand un personnage reçoit un coup sur la tête ? Eh bien, pour le Milanais, tout tourne exactement comme ça. Il se retrouve pris dans le jeu de passes espagnol et n’y comprend rien. Déjà averti, il risque le carton rouge sur une intervention brutale sur Fabian. Barton lui fait grâce en faisant comme si de rien n’était. Il sort logiquement à la mi-temps (46’ KONE 5 : copie conforme du match de Tchouameni. L’Espagne a toujours un homme de plus au milieu, il court dans le vide).
DEMBELÉ 5 : il peine à se positionner, ne soutient pas le milieu et ne crée aucun danger. L’individualité au service du collectif ? Pas ce soir.
OLISE 4 : entrée nerveuse, tacle grossier sur Rodri qui méritait au moins un carton jaune, et trop de passes manquées. Deschamps le décale à droite, avec Dembélé en soutien, sans succès. Il trottine, joue sous régime, ses radars ne captent aucune émotion. Un match sans âme. À Dallas, ses chances de remporter le prochain Ballon d’Or s’envolent (72e CHERKI 5,5 : peu efficace)
BARCOLA 6 : le seul à tenter d’allumer quelques étincelles, il se crée une occasion mais le ballon lui échappe à quelques mètres d’Unai Simon (57' DOUÉ 5 : il entre et perd aussitôt Pedro Porro, qui ne tremble pas face à Maignan. Une erreur de premier ordre, suffisante pour mériter une note insuffisante. Il aurait pu relancer le match, mais il met une éternité à conclure)
MBAPPÉ 5 : une première période sans aucun tir et seulement 14 ballons touchés. Un match morose qu’il tente d’égayer par quelques tentatives lointaines, sans succès. Il se laisse entraîner dans le tourbillon de la médiocrité et de la nervosité. Il espérait un autre dénouement, une troisième finale dans sa carrière, mais il devra la suivre à la télévision, trahi aussi par ses coéquipiers. Cette fois, il est le premier responsable : un leader uniquement en coulisses.
DESCHAMPS 5 : ses quatre attaquants ne défendent pas, ce qui offre à l’Espagne une supériorité numérique constante et une possession écrasante. Olise reste trop longtemps sur la pelouse, Barcola ne méritait pas d’être remplacé. Le sélectionneur quitte le banc avec une déception lourde à digérer. Reste le match pour la troisième place samedi, mais qui s’en soucie vraiment ?
LES NOTES DES JOUEURS ESPAGNOLS
UNAI SIMON 7 : à la 42^e minute, il sort au bon moment pour contrer Mbappé, lancé à pleine vitesse vers sa surface de réparation. Simple spectateur pendant plus d’une heure, il se signale ensuite par une parade décisive sur un tir-centre de Mbappé, repoussé en corner. Son intervention sur Doué à la 81^e, moins académique mais tout aussi efficace, confirme son influence. Autoritaire dans ses sorties, il consolide la défense la moins battue du tournoi.
PEDRO PORRO 8 : attentif et concentré en couverture pour contenir un adversaire coriace comme Barcola, il n’hésite pas à monter pour accompagner Yamal sur la droite. Il initie et conclut de manière magistrale l’action du 2-0, en partant de son poste d’arrière latéral pour aller jouer au milieu en tant que milieu de terrain, puis en la terminant en attaquant, n’hésitant pas face à face avec Maignan. Deuxième but dans cette Coupe du monde, où il se montre à son meilleur niveau. (À partir de la 83^e minute, LLORENTE, non noté)
CUBARSI 7,5 : depuis ses débuts avec le maillot du FC Barcelone et son arrivée en sélection, il impressionne par la facilité avec laquelle ce joueur né en 2007 s'impose dans les contextes les plus compétitifs, même face à des adversaires bien plus expérimentés. Cette Coupe du monde et ce match ne dérogent pas à la règle. À une prestation défensive rigoureuse, il ajoute des bijoux techniques, à l’image de sa passe millimétrée pour Yamal, à qui seuls quelques centimètres ont refusé le 3-0.
LAPORTE 8 : véritable chef d’orchestre de la défense, il guide les sorties et les replis, y compris ceux de Cubarsí, avec précision et autorité. Implacable dans les duels, il écarte tous les dangers, même lorsque les Bleus poussent dans les dernières minutes. Le meilleur défenseur central de ce Mondial, sans discussion.
CUCURELLA 7,5 : son centre au pied gauche, prolongé astucieusement par Yamal et détourné par Digne, provoque le penalty du 1-0. Il écope d’un avertissement évitable pour une intervention sur la ligne de touche sur Olise. Il redouble d’agressivité et de concentration en deuxième période, ne se fait jamais dépasser et se montre providentiel en contrant une frappe dangereuse de Mbappé depuis l’entrée de la surface.
FABIAN RUIZ 7,5 : préféré à un Pedri encore timide dans ce Mondial, l’ex-Napolitain répond présent tant dans l’impact physique que dans la gestion du ballon. Il a le 2-0 au bout du pied dans la surface (38’), mais Upamecano sauve les meubles in extremis. Il s’impose surtout en deuxième mi-temps, lorsque l’Espagne, refusant de gérer son avantage, part à la recherche du deuxième but et finit par le trouver. (Remplacé à la 77^e par MERINO, non noté)
RODRI 8 : le « professeur », inspiré par le football de Pep Guardiola, a retrouvé son meilleur niveau après avoir visiblement surmonté les séquelles de sa grave blessure au genou en 2024. Il est l’homme à tout faire de l’Espagne, toujours à la bonne hauteur pour anticiper et couper les trajectoires de passe, intercepter les ballons, puis se proposer comme première option dans la construction du jeu.
YAMAL 6,5 : le penalty qui a fait basculer le match en faveur de l’Espagne lui revient au moins à 50 %, le reste étant l’œuvre de Digne avec une intervention insensée. C’est lui qui a cru à un centre apparemment inoffensif de Cucurella et induit en erreur le latéral français. Il s’est également illustré en fin de première mi-temps grâce à un une-deux avec Dani Olmo qui a failli permettre à Fabian Ruiz de doubler la mise. Il a monté en puissance en deuxième mi-temps, confirmant que sa condition physique ne cesse de s’améliorer. Seule une décision millimétrique du juge de touche l’a privé d’un possible 3-0.
DANI OLMO 7,5 : moins flamboyant qu’à l’accoutumée, il reste néanmoins décisif, à l’image de sa splendide combinaison au sol avec Yamal qui offre à Fabian Ruiz une frappe dangereuse depuis une position idéale. En seconde période, il monte en puissance, dicte le tempo et éclaire le jeu par de superbes triangulations, dont une lance Pedro Porro vers le 2-0. (à partir de la 77^e, PEDRI, non noté)
BAENA 7 : il incarne à merveille l’esprit de sacrifice et la disponibilité des footballeurs espagnols au service d’un système qui fait aussi la fortune du petit diable de l’Atlético Madrid. Il court pour trois, aide Cucurella à contenir Dembélé puis Olise, sans pour autant renoncer à piquer dans le dos de Koundé lorsque l’occasion se présente. (84^e NICO WILLIAMS sv)
OYARZABAL 7 : il porte à 5 son total de buts dans cette Coupe du monde, et à 14 toutes compétitions confondues avec la sélection cette saison. Sous-estimé, et même très sous-estimé. Non seulement pour ses statistiques dignes d’un véritable avant-centre (ce qu’il n’est pas), mais surtout pour son travail de liaison au service de ses coéquipiers et pour l’intelligence avec laquelle il se place toujours au bon endroit au bon moment. (à la 74^e FERRAN TORRES 6) : il frôle de la tête le 3-0 qui, à la 78^e, aurait plié le match plus tôt.
DE LA FUENTE 8 : l’Espagne s’impose en maîtrisant le ballon et en dominant le milieu de terrain, infligeant une véritable leçon de football à Deschamps et à une équipe de France pourtant donnée invincible.
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