France, Diouf : « J’étudie les déplacements défensifs en vidéo. Je m’amuse davantage quand je joue à mon poste »

Andy Diouf, ailier de l'Inter, s'est exprimé sur la victoire de la France face à la Belgique : « C'était une belle victoire, je suis très content. Il y a eu des changements par rapport au premier match contre la Turquie, mais il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et tout le monde peut jouer. Il faut continuer comme ça. Pour moi, c'était la première fois au poste d'arrière gauche, jouer avec des joueurs de qualité m'a aidé. Zidane m'a donné beaucoup d'indications avant le match, j'ai étudié avec l'aide des vidéos les déplacements défensifs à effectuer. Ballon au pied, le coach m'a dit de faire mon jeu, de faire ce que je sais faire.