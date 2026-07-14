France : Deschamps passe à l’attaque : « Je ne suis pas du genre à me plaindre. Je vous le demande : cet arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? »

Ivan Barton, arbitre salvadorien de 35 ans désigné pour diriger le match de Dallas entre la France et l'Espagne, était déjà entré dans l'histoire en devenant le premier à expulser un joueur pour avoir parlé à un adversaire en se couvrant la bouche (Almiron lors de Paraguay-Turquie). Son arbitrage n’a pas convaincu, mais il n’a pas fait de discrimination : il a oublié d’adresser un carton jaune à Olise et de sortir un deuxième avertissement à Rabiot, en retard sur Fabian.





Plus surprenant encore, à la 44^e minute, il siffle d’abord un coup franc à la limite de la surface pour une intervention de Fabian Ruiz sur Dembélé, alors que c’est en réalité le Français qui percute le milieu espagnol. Après quelques secondes, sans doute averti par l’un de ses assistants, il revient sur sa décision et accorde logiquement le coup franc à l’Espagne.