Au micro de DAZN, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a critiqué l'arbitre Barton : « Si je dis quoi que ce soit en ce moment, je risque de passer pour un pleurnichard, vu que nous avons perdu. Mais la question que je vous pose à tous est la suivante : cet arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? »
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France : Deschamps passe à l’attaque : « Je ne suis pas du genre à me plaindre. Je vous le demande : cet arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? »
DOUTES SUR LE PENALTY
Il conclut alors : « Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à vous, journalistes, de fournir la réponse. Le penalty n'est que la partie émergée de l'iceberg : c'est l'ensemble du contexte qu'il faut examiner. »
LA COURSE DE BARTON
Ivan Barton, arbitre salvadorien de 35 ans désigné pour diriger le match de Dallas entre la France et l'Espagne, était déjà entré dans l'histoire en devenant le premier à expulser un joueur pour avoir parlé à un adversaire en se couvrant la bouche (Almiron lors de Paraguay-Turquie). Son arbitrage n’a pas convaincu, mais il n’a pas fait de discrimination : il a oublié d’adresser un carton jaune à Olise et de sortir un deuxième avertissement à Rabiot, en retard sur Fabian.
Plus surprenant encore, à la 44^e minute, il siffle d’abord un coup franc à la limite de la surface pour une intervention de Fabian Ruiz sur Dembélé, alors que c’est en réalité le Français qui percute le milieu espagnol. Après quelques secondes, sans doute averti par l’un de ses assistants, il revient sur sa décision et accorde logiquement le coup franc à l’Espagne.
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