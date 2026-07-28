France, c’est officiel : Zinedine Zidane nouveau sélectionneur. Il a signé jusqu’en 2030

« C’est une joie immense », a déclaré Zidane. « Je suis vraiment heureux. Je suis prêt pour le défi, cela me motive. C’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. Je le sais depuis que je suis enfant, j’ai commencé dans les équipes de jeunes, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver en équipe de France, le sommet. La seule chose qui me motive, c’est de pouvoir travailler pour cette équipe et la voir continuer à gagner. Diriger la France est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. J’ai refusé des offres pour être le sélectionneur de l’équipe de France. Je le sais depuis que je suis enfant, j’ai commencé dans les équipes de jeunes, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver en équipe de France, le sommet. La seule chose qui me motive, c’est de pouvoir travailler pour cette équipe et la voir continuer à gagner. »