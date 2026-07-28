Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. La FFF, la Fédération française de football, a officialisé l’arrivée de l’ancien du Real Madrid, qui a signé jusqu’en 2030. Il dirigera les Bleus lors de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030. « C’est un moment exceptionnel », affirme le président de la FFF Philippe Diallo. « Cela faisait 14 ans que la fédération n’était pas en mesure de nommer un nouveau sélectionneur. Je voudrais dire un mot pour Deschamps : pendant 14 ans, il a porté l’équipe de France au sommet. Il a réhabilité l’image des Bleus sur le terrain. Il est important que son travail soit reconnu. »
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France, c’est officiel : Zinedine Zidane nouveau sélectionneur. Il a signé jusqu’en 2030
LA FRANCE EN PREMIER CHOIX
« C’est une joie immense », a déclaré Zidane. « Je suis vraiment heureux. Je suis prêt pour le défi, cela me motive. C’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. Je le sais depuis que je suis enfant, j’ai commencé dans les équipes de jeunes, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver en équipe de France, le sommet. La seule chose qui me motive, c’est de pouvoir travailler pour cette équipe et la voir continuer à gagner. Diriger la France est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. J’ai refusé des offres pour être le sélectionneur de l’équipe de France. Je le sais depuis que je suis enfant, j’ai commencé dans les équipes de jeunes, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver en équipe de France, le sommet. La seule chose qui me motive, c’est de pouvoir travailler pour cette équipe et la voir continuer à gagner. »
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