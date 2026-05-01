Coventry retrouve la Premier League pour la première fois depuis 2001, mais le niveau de jeu et la puissance financière nettement supérieurs de la division constituent un défi de taille. Lampard estime que son expérience acquise dans différents contextes de la Premier League aidera le club à traverser cette transition, passant d’une lutte pour les premières places à un combat pour le maintien.

« Je sais qu’il y a beaucoup de discussions à avoir », reconnaît Lampard. « Le propriétaire a voulu que nous profitions tous de ce moment et que nous le célébrions pendant ces deux dernières semaines, et je suis d’accord : il faut savourer l’instant présent. »

« Mais la prochaine tâche pour le club, c’est de se demander : “Bon, que devons-nous faire ?” car nous avons progressé assez rapidement au cours des 18 derniers mois. Mark Robins a accompli un travail préparatoire formidable, mais les changements qui attendent le club sont importants et le pas à franchir est de taille, il faut donc bien s’y prendre, et ce sera notre mission. »