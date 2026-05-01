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Forfaits téléphoniques, bière et organisation des transferts : comment Frank Lampard pourrait bien irriter son épouse Christine après avoir propulsé Coventry en Premier League
Lampard se prépare à un été chargé après la montée
Lampard a laissé entendre qu’il pourrait devoir présenter ses excuses à sa femme Christine, alors qu’il tente de concilier vie de famille et exigences de la préparation de Coventry City pour son retour en Premier League. L’entraîneur de 47 ans a mené les Sky Blues à la promotion dans l’élite anglaise après 25 ans d’absence. Tandis que les célébrations se poursuivent à la CBS Arena, Lampard se projette déjà vers le prochain mercato.
Le club, qui évoluera en Premier League sans bénéfice des versements de parachute, doit donc planifier avec soin ses renforts pour aborder sereinement la nouvelle saison.
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Lampard plaisante sur la difficulté de concilier vie de famille et travail
Invité sur le plateau de « talkSPORT Breakfast » aux côtés de Jeff Stelling et Gabby Agbonlahor, Frank Lampard reconnaît qu’il lui sera difficile de déconnecter durant l’intersaison, alors que s’ouvrent déjà les hostilités du mercato. Le technicien, dont l’équipe vient d’être promue, anticipe un travail colossal.
« Je vais devoir mener plusieurs tâches de front, il y aura donc des moments où j’aurai peut-être une bière dans une main et mon téléphone dans l’autre », a-t-il expliqué. « Parfois, je dois m’excuser auprès de Christine pour ça. »
« Pendant l’été, il y aura beaucoup de travail, car nous arrivons sans le bénéfice des parachutes financiers et avec des joueurs moins expérimentés. Je connais bien cet écart : j’ai souvent évolué dans cette ligue. »
Coventry s’apprête à franchir une marche décisive vers la Premier League.
Coventry retrouve la Premier League pour la première fois depuis 2001, mais le niveau de jeu et la puissance financière nettement supérieurs de la division constituent un défi de taille. Lampard estime que son expérience acquise dans différents contextes de la Premier League aidera le club à traverser cette transition, passant d’une lutte pour les premières places à un combat pour le maintien.
« Je sais qu’il y a beaucoup de discussions à avoir », reconnaît Lampard. « Le propriétaire a voulu que nous profitions tous de ce moment et que nous le célébrions pendant ces deux dernières semaines, et je suis d’accord : il faut savourer l’instant présent. »
« Mais la prochaine tâche pour le club, c’est de se demander : “Bon, que devons-nous faire ?” car nous avons progressé assez rapidement au cours des 18 derniers mois. Mark Robins a accompli un travail préparatoire formidable, mais les changements qui attendent le club sont importants et le pas à franchir est de taille, il faut donc bien s’y prendre, et ce sera notre mission. »
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La planification des transferts est déjà en cours.
Lampard et la direction de Coventry se concentrent désormais sur le renforcement de l’effectif en vue de leur retour en Premier League. Le milieu de terrain Frank Onyeka, actuellement en prêt en provenance de Brentford, devrait être recruté définitivement, tandis que le club espère toujours s’attacher les services du gardien Carl Rushworth, actuellement à Brighton.
À une journée de la fin du championnat, Lampard entend déjà assurer un maintien durable de Coventry en Premier League plutôt qu’une simple apparition.