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Forfait de Manuel Neuer pour la finale de la Coupe d’Allemagne, où le Bayern Munich affrontera le RB Leipzig, en raison d’une nouvelle blessure. Le gardien de 40 ans, dont le retour en sélection allemande avait été officialisé, manquera donc ce rendez-vous majeur
Une blessure au mollet l’empêche de disputer la finale de la Coupe.
Le Bayern sera privé de son capitaine pour la finale de la DFB-Pokal, samedi face au tenant du titre Stuttgart. Dans un communiqué officiel publié vendredi, le club a confirmé que des problèmes musculaires au mollet gauche tenaient le gardien hors du groupe pour l’affiche berlinoise.
La légende du club s’était initialement blessée lors de la dernière journée de Bundesliga contre Cologne. Si le club avait d’abord évoqué un simple repos, cette indisponibilité survient au pire moment pour l’équipe de Vincent Kompany, qui espère soulever un trophée en fin de saison. Aucune date officielle de retour à l’entraînement complet n’a été communiquée.
- AFP
Nagelsmann confirme sa participation à la Coupe du monde
À la veille de l’épisode consacré à la condition physique, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a confirmé que la légende du Bayern avait mis fin à sa retraite internationale après deux ans et qu’il serait le gardien titulaire de l’équipe nationale pour la Coupe du monde.
Concernant ce choix, Nagelsmann a déclaré : « Oui, je compte sur lui. Tout le monde sait quelle aura entoure Manu. À mes yeux, c'est la bonne décision. »
Cette décision intervient à l’issue d’un débat interne intense au sein du staff technique allemand, qui a finalement privilégié la vaste expérience et le palmarès de Neuer par rapport aux autres alternatives ayant joué en son absence.
Un coup dur pour Oliver Baumann
Le retour inattendu et la confirmation de la présence de Neuer ont plongé les autres gardiens allemands dans l’incertitude quant à leur statut. Oliver Baumann, d’Hoffenheim, devait initialement remplacer Marc-André ter Stegen, blessé, mais il devra finalement se contenter d’un rôle de remplaçant pour le tournoi. Nagelsmann a admis que l’annonce avait été difficile, qualifiant cette décision de « coup dur » pour Baumann.
Nagelsmann a toutefois salué la réaction professionnelle du joueur de 35 ans, le qualifiant d’option « de classe mondiale » et soulignant son engagement à soutenir l’équipe quel que soit son rôle. Pour maintenir une concurrence interne de haut niveau, la Mannschaft pourra également compter sur Jonas Urbig, appelé en tant que partenaire d’entraînement.
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Le parcours de l'Allemagne vers le titre de 2026
La Mannschaft entame sa préparation pour la Coupe du monde à Herzogenaurach le 27 mai, et le staff médical espère que Manuel Neuer sera rétabli à temps pour disputer les rencontres de préparation contre la Finlande et les États-Unis. Son parcours dans la compétition débutera officiellement le 14 juin à Houston contre Curaçao, avant les rencontres du groupe E face à la Côte d’Ivoire et à l’Équateur.
Avec Joshua Kimmich comme capitaine et Neuer dans le onze de départ, Nagelsmann compte sur un mélange de leadership expérimenté et de flexibilité tactique pour décrocher un cinquième titre mondial. Tous les regards sont désormais tournés vers l’infirmerie de la Sabener Straße, où Neuer travaille à prouver sa pleine forme avant le voyage transatlantique.