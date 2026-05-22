Le Bayern sera privé de son capitaine pour la finale de la DFB-Pokal, samedi face au tenant du titre Stuttgart. Dans un communiqué officiel publié vendredi, le club a confirmé que des problèmes musculaires au mollet gauche tenaient le gardien hors du groupe pour l’affiche berlinoise.

La légende du club s’était initialement blessée lors de la dernière journée de Bundesliga contre Cologne. Si le club avait d’abord évoqué un simple repos, cette indisponibilité survient au pire moment pour l’équipe de Vincent Kompany, qui espère soulever un trophée en fin de saison. Aucune date officielle de retour à l’entraînement complet n’a été communiquée.