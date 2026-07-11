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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Force physique ou magie ? Le dilemme de Pedri inquiète l'Espagne face à la France

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France vs Espagne
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Coupe du monde
Pedri
L. de la Fuente
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La principale surprise du onze espagnol aligné contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde a été la présence de Pedri sur le banc. 

Personne ne s’attendait à ce que Pedri, pièce maîtresse du milieu de terrain ibérique et véritable métronome des Matadors, soit laissé sur le banc.

L’entraîneur Luis de la Fuente a préféré aligner Fabián Ruiz, choix qui a semblé porter ses fruits en début de match avant qu’il ne rectifie le tir en faisant entrer Pedri dès la seconde période.

Le journal Sport pose alors la question qui fâche : qui sera titulaire contre la France en demi-finale, Fabián Ruiz ou Pedri ?

Le quotidien catalan s’interroge : « De la Fuente maintiendra-t-il sa confiance à un joueur au profil plus physique, comme Fabián Ruiz, auteur d’un but et d’une prestation aboutie face aux Belges ? Ou rendra-t-il les clés du milieu à Pedri, que l’entraîneur s’est bien gardé de critiquer après le match contre le Portugal ? »

La réalité montre toutefois que De la Fuente privilégie, dans les grands rendez-vous, un profil capable d’apporter plus de solidité et de puissance physique, atouts particulièrement précieux face à une équipe française qui excelle dans ce domaine. car si le milieu des Bleus est moins technique que son homologue ibérique, il compense par une puissance physique capable de former un rempart défensif et d’alimenter dans les meilleures conditions les stars offensives Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Deux options se présentent clairement à De la Fuente.

    Luis de la Fuente dispose de deux options : aligner un onze capable de rivaliser physiquement avec la France ou s’appuyer sur la créativité de Pedri pour animer le jeu.

    Un dilemme que l’entraîneur qualifie volontiers de « beau problème », mais qu’il doit trancher avant la demi-finale.

    Au poste de meneur de jeu, en revanche, le débat est clos : Dani Olmo s’est imposé comme titulaire.

    L’autre option consisterait à sacrifier Alex Baena afin de replacer Olmo sur le côté gauche, comme le faisait Luis Enrique. Cependant, De la Fuente n’envisage pas ce scénario, car il estime qu’Olmo est à son meilleur niveau derrière l’attaquant et qu’il ne changera pas son poste, à moins qu’il ne décide de le remplacer en cours de match pour faire entrer Mikel Merino, une option offensive qui offrirait à l’équipe une plus grande présence dans la surface de réparation.

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