Force physique ou magie ? Le dilemme de Pedri inquiète l'Espagne face à la France

La principale surprise du onze espagnol aligné contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde a été la présence de Pedri sur le banc.

Personne ne s’attendait à ce que Pedri, pièce maîtresse du milieu de terrain ibérique et véritable métronome des Matadors, soit laissé sur le banc.

L’entraîneur Luis de la Fuente a préféré aligner Fabián Ruiz, choix qui a semblé porter ses fruits en début de match avant qu’il ne rectifie le tir en faisant entrer Pedri dès la seconde période.

Le journal Sport pose alors la question qui fâche : qui sera titulaire contre la France en demi-finale, Fabián Ruiz ou Pedri ?

Le quotidien catalan s’interroge : « De la Fuente maintiendra-t-il sa confiance à un joueur au profil plus physique, comme Fabián Ruiz, auteur d’un but et d’une prestation aboutie face aux Belges ? Ou rendra-t-il les clés du milieu à Pedri, que l’entraîneur s’est bien gardé de critiquer après le match contre le Portugal ? »

La réalité montre toutefois que De la Fuente privilégie, dans les grands rendez-vous, un profil capable d’apporter plus de solidité et de puissance physique, atouts particulièrement précieux face à une équipe française qui excelle dans ce domaine. car si le milieu des Bleus est moins technique que son homologue ibérique, il compense par une puissance physique capable de former un rempart défensif et d’alimenter dans les meilleures conditions les stars offensives Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.