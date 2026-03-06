« Força Rodrygo ! » - Les stars du Real Madrid profitent du match contre le Celta Vigo pour dévoiler leurs maillots en soutien à leur coéquipier après sa cruelle blessure au ligament croisé antérieur

Sur les réseauxsociaux, le joueur a fait part de sa tristesse : « C'est l'un des pires jours de ma vie, j'ai toujours redouté cette blessure. La vie a peut-être été un peu cruelle avec moi ces derniers temps. » Malgré la douleur, il est resté résilient, ajoutant : « Je suis hors jeu pour le reste de la saison avec mon club et hors jeu pour la Coupe du monde avec mon pays, un rêve dont tout le monde sait à quel point il est important pour moi. Et tout ce que je peux faire, c'est rester fort comme toujours ; ce n'est pas nouveau. »