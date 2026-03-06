Getty Images Sport
« Força Rodrygo ! » - Les stars du Real Madrid profitent du match contre le Celta Vigo pour dévoiler leurs maillots en soutien à leur coéquipier après sa cruelle blessure au ligament croisé antérieur
Une fin de saison dévastatrice pour Rodrygo
Le bilan médical a également confirmé une rupture du ménisque externe de la jambe droite, un diagnostic dévastateur qui met fin à la saison du Brésilien de 25 ans, tant en club qu'en sélection nationale, à un moment crucial de la saison.
Un coup dur en fin de saison pour le Brésilien
La blessure s'est produite seulement 11 minutes après l'entrée en jeu de Rodrygo en tant que remplaçant contre Getafe, le 2 mars. La gravité de la blessure signifie qu'il manquera le reste de la saison nationale, les phases éliminatoires de la Ligue des champions et la prochaine Coupe du monde. La guérison d'une déchirure combinée du ligament croisé antérieur et du ménisque nécessite généralement entre sept et neuf mois de rééducation, ce qui représente un revers majeur pour l'attaquant à un moment crucial de sa carrière.
Rodrygo s'exprime sur sa blessure « cruelle »
Sur les réseauxsociaux, le joueur a fait part de sa tristesse : « C'est l'un des pires jours de ma vie, j'ai toujours redouté cette blessure. La vie a peut-être été un peu cruelle avec moi ces derniers temps. » Malgré la douleur, il est resté résilient, ajoutant : « Je suis hors jeu pour le reste de la saison avec mon club et hors jeu pour la Coupe du monde avec mon pays, un rêve dont tout le monde sait à quel point il est important pour moi. Et tout ce que je peux faire, c'est rester fort comme toujours ; ce n'est pas nouveau. »
Crise de sélection pour les Blancos
Cette blessure place l'entraîneur Alvaro Arbeloa face à un dilemme tactique majeur. Avec Rodrygo sur la touche et Kylian Mbappé également indisponible, la profondeur de l'attaque madrilène est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'absence d'un attaquant aussi important obligera les autres membres de l'équipe à se mobiliser immédiatement alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, tandis que l'équipe nationale brésilienne doit également trouver un remplaçant pour l'une de ses armes principales.
