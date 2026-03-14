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Football et finance - Coupe du monde 2026 : les matchs diffusés sur DAZN seront également disponibles dans les bars et les établissements

Du nouveau concernant la retransmission de la Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Les matchs de la Coupe du monde seront diffusés sur DAZN et une sélection d'entre eux sera diffusée en clair sur la Rai. La plateforme s'est assurée les droits de diffusion pour le grand public et est sur le point de faire de même pour les établissements commerciaux. Comme le rapporte Calcio e Finanza, la diffusion des matchs sera en effet l'apanage de DAZN dans les bars, restaurants et lieux publics. 

L'officialisation n'est pas encore intervenue mais, écrit le journal spécialisé dans le football et l'économie, les négociations seraient dans leur phase finale. Il convient de rappeler que DAZN diffusera les 104 matchs du tournoi en direct en streaming, pour un investissement total, avec la Rai, d'environ 160 millions d'euros.

  • La diffusion via OTT dans les lieux publics n'est d'ailleurs pas une nouveauté. L'été dernier déjà, DAZN avait diffusé tous les matchs de la Coupe du monde des clubs 2025 dans les établissements commerciaux.

    On ne sait pas encore si DAZN cherchera à partager l'offre commerciale destinée au public avec d'éventuels partenaires. La plateforme qui diffuse la Serie A devra en effet décider si elle garde la Coupe du monde pour elle seule ou si elle la distribue avec d'autres acteurs (comme elle l'a fait avec Mediaset pour la Coupe du monde des clubs). Dans ce cas, cependant, la collaboration ne porterait que sur le streaming, car la diffusion en clair sera l'apanage de la Rai.

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