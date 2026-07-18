Declan Rice (3^e), Ezri Konsa (18^e) et Bukayo Saka (37^e, 45^e+1) ont inscrit un record historique pour le football français. Jamais auparavant cette nation fière n’avait encaissé quatre buts en une seule mi-temps en Coupe du monde, et ce n’était que la deuxième fois de son histoire en match officiel.

Après la pause, le match bascule : Kylian Mbappé (48^e, 66^e) et Bradley Barcola (54^e) réduisent l’écart. Avec 22 buts en Coupe du monde, Mbappé détrône désormais le champion du monde Lionel Messi au rang de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Saka transforme un penalty pour son triplé personnel (87^e), Ousmane Dembélé réduit encore l’écart (90^e+6), avant que le remplaçant Jude Bellingham ne scelle le score (90^e+8).