Lors du match pour la troisième place contre la France, l’équipe de l’entraîneur allemand a longtemps dominé, mais a failli laisser filer une avance de quatre buts : au final, l’Angleterre s’est imposée 6-4 (4-0). La France a fait preuve de courage, mais l’ère Didier Deschamps s’est achevée sur une déception.
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Folie des dix buts à Miami ! L’Angleterre préserve son avance de 4-0 face à des Français furieux, emmenés par l’imposant Kylian Mbappé
Declan Rice (3^e), Ezri Konsa (18^e) et Bukayo Saka (37^e, 45^e+1) ont inscrit un record historique pour le football français. Jamais auparavant cette nation fière n’avait encaissé quatre buts en une seule mi-temps en Coupe du monde, et ce n’était que la deuxième fois de son histoire en match officiel.
Après la pause, le match bascule : Kylian Mbappé (48^e, 66^e) et Bradley Barcola (54^e) réduisent l’écart. Avec 22 buts en Coupe du monde, Mbappé détrône désormais le champion du monde Lionel Messi au rang de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Saka transforme un penalty pour son triplé personnel (87^e), Ousmane Dembélé réduit encore l’écart (90^e+6), avant que le remplaçant Jude Bellingham ne scelle le score (90^e+8).
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Bellingham et Kane commencent sur le banc : Rice lance les hostilités
Malgré la victoire, Tuchel devra encore répondre à des questions épineuses. Déjà en demi-finale contre l’Argentine, l’Angleterre avait levé le pied après avoir ouvert la marque. Face à la France, même une avance de 4-0 à la mi-temps n’a pas permis de conclure en beauté.
Pourtant, dans une rencontre que Tuchel qualifie de « match que personne ne voulait jouer », l’engagement et la détermination étaient visibles d’entrée. Même sans Jude Bellingham et Harry Kane, restés sur le banc au coup d’envoi, les Three Lions ont imposé leur rythme. Rice a ainsi pu traverser le milieu de terrain sans opposition avant de conclure d’une frappe enroulée que Mike Maignan, impuissant, n’a pu que constater.
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Deschamps évoque des « moments magiques et difficiles »
Deschamps affichait un air sombre depuis la ligne de touche. L'entraîneur champion du monde 2018 prendra ses adieux à l'issue de ce tournoi ; Zinedine Zidane est déjà dans les starting-blocks pour lui succéder. « L'équipe de France va me manquer », avait déclaré Deschamps avec nostalgie avant le match : « J'ai eu le privilège de vivre, pendant 14 ans, des moments magiques, mais aussi difficiles. »
En 2022, il avait perdu la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi ; cette année, les Bleus partaient pourtant grands favoris.
Mais en demi-finale, ils ont été brutalement stoppés par l’Espagne, championne d’Europe, qui s’est montrée très efficace. Le match pour la troisième place reste néanmoins important, a déclaré Deschamps : « Quand on joue pour la France, on a des obligations. Nous ferons tout pour que ce match se passe bien. »
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Deschamps secoue l'équipe de France, tandis que Saka et Bellingham sauvent l'Angleterre.
Dans un contexte difficile, marqué par des températures élevées et une humidité extrême, rien ne laissait présager un tel scénario au début. La phase d’ouverture a clairement été dominée par les Anglais, qui ont rapidement été récompensés par un deuxième but. Cette fois-ci, c’est Konsa qui a marqué sur un corner de Rice.
Les Français, pourtant alignés d’entrée avec Mbappé et Michael Olise, semblaient totalement désemparés. Mbappé se montrait certes dangereux, mais refusait de participer au travail défensif. Après une perte de balle du capitaine, Saka concluait une contre-attaque et marquait à nouveau juste avant la mi-temps.
Deschamps a alors procédé à quatre changements pour réveiller son équipe, et Mbappé, bien aidé par Barcola, a entretenu l’espoir d’une remontée improbable.
L’Angleterre vacillait, peinait à se dégager et se cantonnait, comme en demi-finale, à la défense. Même après le penalty transformé par Saka pour porter le score à 5-3, le suspense demeurait. Il fallut attendre le solo de Bellingham, répondant à un nouveau but de Dembélé qui avait réduit l’écart, pour que la victoire anglaise soit actée.
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