Alors que Balogun et Pepi s’apprêtent à disputer la Coupe du monde à domicile cet été, des rumeurs évoquent un intérêt de recruteurs de Premier League. Les deux attaquants pourraient donc changer d’air dès la saison 2026-2027.

Interrogé sur ce point, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine Brad Friedel, s’exprimant en exclusivité pour GOAL en association avec MrQ, estime que « tous les deux pourraient certainement jouer en Angleterre, en fonction du profil du club.

Un joueur comme Pepi aurait besoin de s’imposer dans un milieu de tableau, à l’image de Brentford, Bournemouth ou Fulham. Je ne parle pas ici de leur classement final, mais de clubs dont les attentes et la pression correspondent à son profil. Ces formations sont excellentes, mais un club comme Manchester United ou Arsenal serait, à mon avis, trop tôt pour lui.

Quant à Balogun, je le vois capable d’évoluer dans un grand club et de gérer la pression, car on le percevra comme un joueur plus expérimenté, eu égard à son parcours en Europe.

Tous deux sont très, très bons, mais tout dépendra du style de jeu. On a évoqué Fulham pour Pepi, et ce n’est pas un hasard : son profil rappelle celui de Raúl Jiménez. Je pense que la transition se ferait en douceur. C’est un peu comme quand Fulham a vu partir [Brian] McBride et arriver [Clint] Dempsey. Je sais que McBride était un peu meilleur dans les airs et Dempsey plus au sol, mais Dempsey était quand même très bon dans les airs et McBride l’était aussi avec ses pieds, donc c’est très similaire, la comparaison entre Pepi et Jiménez.

Je ne serais donc pas surpris de les voir en Angleterre la saison prochaine, et je suis convaincu qu’ils peuvent tous deux réussir en Premier League. »