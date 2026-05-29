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Folarin Balogun serait prêt pour un club « du haut de tableau », tandis que Ricardo Pepi viserait plutôt une formation « du milieu ou du bas de classement » : les deux attaquants de l’équipe nationale américaine font l’objet de prédictions de transferts en Premier League
Balogun et Pepi ont inscrit les buts pour Monaco et le PSV.
Né à New York, Balogun a déjà porté les couleurs d’un club de premier plan, Arsenal, après être sorti du célèbre centre de formation des Gunners. Il n’a disputé que dix matchs officiels avec le géant londonien, marquant deux buts en Ligue Europa, mais ses performances lors d’un prêt à Reims, où il a inscrit 22 buts, lui ont permis de s’engager avec Monaco contre un chèque de 40 millions d’euros (35 millions de livres sterling / 47 millions de dollars) en 2023. Il vient de conclure sa saison la plus prolifique à Monaco, avec 19 buts toutes compétitions confondues.
Son compatriote Pepi a réalisé la même performance, contribuant au nouveau titre du PSV en Eredivisie. Titulaire intermittent à Eindhoven, il n’en a pas moins poursuivi sa progression fulgurante depuis son arrivée en Europe, en janvier 2022, via le club allemand d’Augsbourg.
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Les attaquants de l’équipe nationale américaine parviendront-ils à s’engager en faveur d’un club de Premier League ?
Alors que Balogun et Pepi s’apprêtent à disputer la Coupe du monde à domicile cet été, des rumeurs évoquent un intérêt de recruteurs de Premier League. Les deux attaquants pourraient donc changer d’air dès la saison 2026-2027.
Interrogé sur ce point, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine Brad Friedel, s’exprimant en exclusivité pour GOAL en association avec MrQ, estime que « tous les deux pourraient certainement jouer en Angleterre, en fonction du profil du club.
Un joueur comme Pepi aurait besoin de s’imposer dans un milieu de tableau, à l’image de Brentford, Bournemouth ou Fulham. Je ne parle pas ici de leur classement final, mais de clubs dont les attentes et la pression correspondent à son profil. Ces formations sont excellentes, mais un club comme Manchester United ou Arsenal serait, à mon avis, trop tôt pour lui.
Quant à Balogun, je le vois capable d’évoluer dans un grand club et de gérer la pression, car on le percevra comme un joueur plus expérimenté, eu égard à son parcours en Europe.
Tous deux sont très, très bons, mais tout dépendra du style de jeu. On a évoqué Fulham pour Pepi, et ce n’est pas un hasard : son profil rappelle celui de Raúl Jiménez. Je pense que la transition se ferait en douceur. C’est un peu comme quand Fulham a vu partir [Brian] McBride et arriver [Clint] Dempsey. Je sais que McBride était un peu meilleur dans les airs et Dempsey plus au sol, mais Dempsey était quand même très bon dans les airs et McBride l’était aussi avec ses pieds, donc c’est très similaire, la comparaison entre Pepi et Jiménez.
Je ne serais donc pas surpris de les voir en Angleterre la saison prochaine, et je suis convaincu qu’ils peuvent tous deux réussir en Premier League. »
Qui mènera l'attaque de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2026 ?
Avant même d’évoquer d’éventuels transferts, Balogun et Pepi sont en concurrence pour une place de titulaire lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026. Interrogé sur le joueur qu’il privilégierait s’il était à la place de Mauricio Pochettino, Friedel a tranché : « Je choisirais Balogun. Si l’on se penche sur l’historique des équipes de Pochettino, il aime généralement avoir des joueurs qui jouent très en profondeur et qui sont vraiment dynamiques, et c’est davantage le profil de Balogun.
Il y a aussi l’option Pepi, qui travaille beaucoup et excelle dans la surface et dans les airs, pour entrer en cours de jeu. Je peux également envisager une rotation pendant la phase de groupes, car il fera très chaud et les joueurs arriveront tout juste au terme d’une longue saison, surtout ces deux-là. Mauricio pourrait donc adapter son approche tactique face au Paraguay et à l’Australie.
« Il est essentiel qu’ils aient déjà des points au compteur avant d’affronter la Turquie, car, s’ils ne sont pas vigilants et se retrouvent dans l’obligation de remporter cette rencontre, ils feront face à une équipe turque très talentueuse et adepte de la possession. »
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Calendrier de l'équipe nationale américaine : le compte à rebours pour la Coupe du monde a commencé
Les matchs amicaux contre le Sénégal et l’Allemagne offriront à Pochettino l’occasion de peaufiner ses plans et de résoudre les derniers dilemmes de sélection avant le tournoi. Les choses sérieuses commenceront le 12 juin face au Paraguay au SoFi Stadium d’Inglewood.
Balogun et Pepi postulent pour animer l’attaque, tandis que l’encadrement cherche un avant-centre capable de dynamiser le jeu offensif. Une performance sur la plus grande scène internationale ne manquera pas d’attirer davantage l’attention des clubs de Premier League déjà intéressés.