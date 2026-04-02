Folarin Balogun, l'ancien attaquant d'Arsenal qui évolue désormais au sein de l'équipe nationale américaine, pourrait faire son retour en Premier League grâce à ses excellentes performances avec Monaco

La situation financière de Balogun est particulièrement complexe par rapport à celle de ses coéquipiers. Bien qu’il touche un salaire mensuel brut de 230 000 €, son statut de citoyen américain l’empêche de bénéficier des avantages fiscaux généralement accordés aux résidents étrangers à Monaco. L’attaquant est donc tenu de verser environ 30 % de ses revenus au gouvernement américain. Malgré cela, Balogun est resté concentré sur son football. Après qu’une blessure à l’épaule l’ait limité à seulement quatre buts la saison dernière, il a choisi de rester et de se battre pour sa place plutôt que de chercher à partir, une décision qui porte aujourd’hui ses fruits.