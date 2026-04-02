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Folarin Balogun, l'ancien attaquant d'Arsenal qui évolue désormais au sein de l'équipe nationale américaine, pourrait faire son retour en Premier League grâce à ses excellentes performances avec Monaco
Une avancée tant attendue
L'attaquant américain a enfin trouvé ses marques au Stade Louis II après des débuts mouvementés dans la Principauté. Après un prêt prolifique à Reims, Balogun a d'abord peiné à reproduire ce succès, se retrouvant relégué derrière l'ancien capitaine Wissam Ben Yedder, puis confronté à des blessures inopportunes. Cependant, le joueur de 24 ans a pris un nouveau départ cette saison, devenant un pilier de l’équipe de Sébastien Pocognoli. Il a attiré l’attention des recruteurs à travers l’Europe, et selon des informations de L’Équipe, des clubs anglais se prépareraient à tester la détermination de Monaco cet été.
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Démontrer que les sceptiques ont tort
Le parcours de Balogun à Monaco a exigé une immense patience, surtout après une première saison où il a eu du mal à s’imposer. Le départ de Ben Yedder était censé lui ouvrir la voie, mais des problèmes physiques et l’émergence de Mika Biereth ont contraint l’international américain à attendre sa chance. Balogun a finalement confirmé son statut de titulaire indiscutable. Il a fait taire les critiques en inscrivant 15 buts et en délivrant cinq passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues.
Particularités financières et obstacles fiscaux
La situation financière de Balogun est particulièrement complexe par rapport à celle de ses coéquipiers. Bien qu’il touche un salaire mensuel brut de 230 000 €, son statut de citoyen américain l’empêche de bénéficier des avantages fiscaux généralement accordés aux résidents étrangers à Monaco. L’attaquant est donc tenu de verser environ 30 % de ses revenus au gouvernement américain. Malgré cela, Balogun est resté concentré sur son football. Après qu’une blessure à l’épaule l’ait limité à seulement quatre buts la saison dernière, il a choisi de rester et de se battre pour sa place plutôt que de chercher à partir, une décision qui porte aujourd’hui ses fruits.
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Et maintenant ?
Le prochain mercato estival s'annonce comme un tournant décisif pour la direction monégasque. Bien que Balogun soit sous contrat jusqu'en juin 2028, son retour au meilleur de sa forme rend tout à fait envisageable un transfert en Premier League. Mais avant de se prononcer sur son avenir, Balogun restera concentré sur la fin de saison avec Monaco, qui occupe actuellement la sixième place de la Ligue 1, à trois points du trio de tête. Le club affrontera Marseille dimanche prochain.