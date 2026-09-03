L'échec de l'opération découle directement d'un important désaccord survenu après les examens physiques de Balogun sur le Merseyside. ESPNindique qu'Everton a soudainement été alerté de problèmes majeurs lors de la visite médicale, ce qui l'a poussé à tenter de restructurer de manière agressive les termes du transfert.

Cependant, le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, a révélé que le joueur de 25 ans a finalement abandonné ce transfert en raison de préoccupations liées à la manière dont il a été traité par le club anglais pendant ce processus stressant.

« Nous attendons toujours que Balo revienne, pour nous asseoir, discuter et déterminer ensemble quelle est la suite », a expliqué Scuro aux médias lors d'une conférence de presse mercredi.