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Folarin Balogun en route vers l’Arabie saoudite ou la Turquie, alors que le PDG de Monaco fulmine après l’échec du transfert à 45 millions de dollars vers Everton
Le transfert d'Everton s'effondre au dernier obstacle
Le transfert envisagé de Balogun à Everton pour 45 millions de dollars a capoté après un effondrement spectaculaire lors du dernier jour du mercato. L'attaquant de l'équipe nationale masculine des États-Unis a brutalement mis fin à son retour attendu en Premier League dans les premières heures de la matinée de mercredi.
Les deux clubs avaient d'abord obtenu un délai au-delà de la date limite de 23 h 00 BST afin de restructurer cette opération complexe. Cependant, l'accord a complètement échoué après des complications inattendues lors de la visite médicale du joueur au centre d'entraînement de Finch Farm du club anglais.
- AFP
Des problèmes médicaux provoquent un échec soudain du transfert
L'échec de l'opération découle directement d'un important désaccord survenu après les examens physiques de Balogun sur le Merseyside. ESPNindique qu'Everton a soudainement été alerté de problèmes majeurs lors de la visite médicale, ce qui l'a poussé à tenter de restructurer de manière agressive les termes du transfert.
Cependant, le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, a révélé que le joueur de 25 ans a finalement abandonné ce transfert en raison de préoccupations liées à la manière dont il a été traité par le club anglais pendant ce processus stressant.
« Nous attendons toujours que Balo revienne, pour nous asseoir, discuter et déterminer ensemble quelle est la suite », a expliqué Scuro aux médias lors d'une conférence de presse mercredi.
Monaco cherche désespérément à lever des fonds sur le marché des transferts
Malgré l’échec amer des négociations avec Everton, Monaco reste totalement déterminé à faire partir Balogun. Le club de Ligue 1 a un besoin urgent de récupérer des fonds en se séparant de contrats au sein de l’effectif, et l’attaquant de l’USMNT reste l’un des principaux candidats à un départ définitif. Alors que les principaux marchés européens sont désormais bel et bien fermés, Scuro a confirmé que le club explore activement d’autres destinations à l’échelle mondiale.
« Nous avons encore d’autres marchés ouverts, sur lesquels nous discutons pour différents joueurs, y compris Balo, a ajouté Scuro. Voyons ce qu’il peut encore se passer d’ici jeudi, parce que nous avons encore des marchés qui ont la capacité financière de faire quelque chose, et c’est ce qui s’est passé, c’est là où nous en sommes aujourd’hui. »
- AFP
La Turquie ou l’Arabie saoudite font les yeux doux à Balogun
Balogun doit désormais évaluer rapidement le peu d’options qu’il lui reste s’il veut s’assurer un temps de jeu régulier en équipe première cette saison. Un transfert lucratif vers la Super Lig turque ou la Saudi Pro League apparaît actuellement comme la porte de sortie la plus viable. Le mercato en Turquie reste ouvert jusqu’au 4 septembre, ce qui offre une brève fenêtre pour une éventuelle bouée de sauvetage européenne. Pendant ce temps, les clubs saoudiens ont jusqu’au 12 octobre pour finaliser leurs effectifs.
Monaco va tout faire dans les prochains jours pour parvenir à s’entendre sur une indemnité de transfert avec une partie intéressée dans l’un ou l’autre championnat. Si aucun accord ne se concrétise, Balogun s’expose à un avenir incertain en France.
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