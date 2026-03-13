Protagoniste du derby remporté par le Milan contre l'Inter grâce à une passe décisive, Youssouf Fofana s'est exprimé à ce sujet et sur bien d'autres choses dans une interview accordée à SportMediaset. Voici les propos du milieu de terrain rossonero.
Fofana : « Nous sommes le Milan, nous devons croire au Scudetto. Je veux réaliser 20 passes décisives et prendre la place de Leao. J'étais coursier, à 18 ans, je voulais arrêter. »
ASSISTANT À ESTUPINAN
« Depuis deux ou trois ans, je m'entraîne avec mon pied gauche et je m'améliore. J'essaie toujours de faire la passe qui mène au but, je vais essayer d'atteindre les 20 (il en est à 13 passes décisives depuis qu'il est au Milan, ndlr) d'ici la fin de la saison, même si Leao n'est pas très content parce que je lui vole son travail », dit-il en riant.
LES DÉBUTS ET LA CARRIÈRE
« J'ai commencé à jouer dans la rue. Il y a dix ans, je jouais encore à un niveau modeste, ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, alors j'ai commencé à travailler comme livreur de pizzas. Si on m'avait dit à l'époque « tu deviendras titulaire au Milan AC et tu joueras le Scudetto », je ne l'aurais pas cru. Je ne croyais plus en un avenir professionnel dans le football, je ne pensais qu'à jouer avec mes amis. J’ai même pensé à arrêter vers l’âge de 18 ans. Puis j’ai passé un essai à Strasbourg, j’ai signé le contrat et je me suis dit que je ne devais plus m’arrêter ».
SCUDETTO
« Nous sommes le Milan, je n'ai pas besoin d'envoyer de messages : ce n'est pas à Fofana d'envoyer des messages, nous sommes le Milan et cela suffit pour y croire ».