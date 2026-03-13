Fofana : « Nous sommes le Milan, nous devons croire au Scudetto. Je veux réaliser 20 passes décisives et prendre la place de Leao. J'étais coursier, à 18 ans, je voulais arrêter. »

« J'ai commencé à jouer dans la rue. Il y a dix ans, je jouais encore à un niveau modeste, ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, alors j'ai commencé à travailler comme livreur de pizzas. Si on m'avait dit à l'époque « tu deviendras titulaire au Milan AC et tu joueras le Scudetto », je ne l'aurais pas cru. Je ne croyais plus en un avenir professionnel dans le football, je ne pensais qu'à jouer avec mes amis. J’ai même pensé à arrêter vers l’âge de 18 ans. Puis j’ai passé un essai à Strasbourg, j’ai signé le contrat et je me suis dit que je ne devais plus m’arrêter ».