Fofana ne veut pas jouer au poste de milieu de terrain central : le Milan se tourne vers Goretzka. La Gazzetta : tous les détails de cette éventuelle transaction

Les propos de Youssouf Fofana ont fait grand bruit : il a déclaré à L'Équipe avoir tenté de jouer pour le Milan AC à un poste qui ne lui correspond pas, celui de milieu droit, mais qu'il risquait ainsi de passer à côté de la Coupe du monde. Ces déclarations ont braqué les projecteurs sur le marché des transferts, et aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport avance un nom de poids : celui de Leon Goretzka, du Bayern Munich.

« Le contrat de l'Allemand expire en juin et le club a déjà annoncé son départ à la fin de la saison. Il est donc libre de négocier avec d'autres clubs. Le Milan est sur les rangs, mais ce n’est pas une opération simple. Goretzka, en effet, gagne actuellement 7 millions d’euros nets et, bien sûr, il est également dans le viseur d’autres équipes, dont la Juventus. De son côté, le Diavolo a l’intention de lui proposer un contrat de trois ans à 5 millions plus des primes, en ligne avec les autres joueurs les mieux payés de l’effectif », peut-on lire.