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Fofana ne veut pas jouer au poste de milieu de terrain central : le Milan se tourne vers Goretzka. La Gazzetta : tous les détails de cette éventuelle transaction

La recrue au poste de milieu de terrain viendrait compléter un trio au palmarès impressionnant, aux côtés de Modric et Rabiot

Les propos de Youssouf Fofana ont fait grand bruit : il a déclaré à L'Équipe avoir tenté de jouer pour le Milan AC à un poste qui ne lui correspond pas, celui de milieu droit, mais qu'il risquait ainsi de passer à côté de la Coupe du monde. Ces déclarations ont braqué les projecteurs sur le marché des transferts, et aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport avance un nom de poids : celui de Leon Goretzka, du Bayern Munich.

« Le contrat de l'Allemand expire en juin et le club a déjà annoncé son départ à la fin de la saison. Il est donc libre de négocier avec d'autres clubs. Le Milan est sur les rangs, mais ce n’est pas une opération simple. Goretzka, en effet, gagne actuellement 7 millions d’euros nets et, bien sûr, il est également dans le viseur d’autres équipes, dont la Juventus. De son côté, le Diavolo a l’intention de lui proposer un contrat de trois ans à 5 millions plus des primes, en ligne avec les autres joueurs les mieux payés de l’effectif », peut-on lire.

  • UN TRIO DE CHEF

    Avec 71 apparitions en Ligue des champions entre Schalke 04 et le Bayern, Goretzka serait un renfort de qualité en vue du retour sur la scène européenne qui compte. Physique et expérience, tout comme Rabiot : Modric disposerait ainsi de deux joueurs d'exception à ses côtés.

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  • Qui reste, qui part ?

    Parmi les joueurs qui font déjà partie de l'effectif, Ricci et Jashari devraient rester, tandis que Fofana et Loftus-Cheek pourraient bien être sur le départ. D'autant plus que les négociations concernant André, de Corinthians, se poursuivent ; une opération qui semblait sur le point d'aboutir pour un montant de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus, avant que le club pauliste ne revienne sur sa décision.

  • ALTERNATIVE À KONE

    Parmi les autres noms cités, on trouve Ismael Koné, de Sassuolo, qui réalise jusqu'à présent une saison très convaincante (5 buts en 26 matches) pour sa première année en Italie. Ce milieu de terrain canadien d'origine ivoirienne intéresse tous les grands clubs de Serie A et pourrait également constituer un pari prometteur.

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