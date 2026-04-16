Florian Wirtz rappelle aux joueurs de Liverpool qui ont déçu qu’ils ont une « dette » envers les supporters des Reds, affirmant que ne pas se qualifier pour la Ligue des champions n’est pas une option

Le parcours européen des Reds a pris fin mardi soir à Anfield, le PSG, tenant du titre, s'imposant 2-0 lors de ce quart de finale pour se qualifier avec un score cumulé de 4-0. Malgré la déception liée à cette élimination, Wirtz n'a pas tardé à recentrer l'attention de l'équipe sur ses obligations nationales, où la formation d'Arne Slot occupe actuellement la cinquième place du classement. La Premier League disposera à nouveau de cinq places qualificatives pour la Ligue des champions, et Wirtz a souligné l’importance d’en décrocher une.

« Nous nous concentrons désormais entièrement sur la fin de saison en championnat », a déclaré Wirtz sur le site web du club. « Nous devons jouer la Ligue des champions la saison prochaine, nous le devons au club et aux supporters. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, comme nous l'avons fait aujourd'hui, et j'espère que nous pourrons au moins terminer parmi les cinq premiers. »