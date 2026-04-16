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Florian Wirtz rappelle aux joueurs de Liverpool qui ont déçu qu’ils ont une « dette » envers les supporters des Reds, affirmant que ne pas se qualifier pour la Ligue des champions n’est pas une option
L’attention se porte désormais sur le championnat.
Le parcours européen des Reds a pris fin mardi soir à Anfield, le PSG, tenant du titre, s'imposant 2-0 lors de ce quart de finale pour se qualifier avec un score cumulé de 4-0. Malgré la déception liée à cette élimination, Wirtz n'a pas tardé à recentrer l'attention de l'équipe sur ses obligations nationales, où la formation d'Arne Slot occupe actuellement la cinquième place du classement. La Premier League disposera à nouveau de cinq places qualificatives pour la Ligue des champions, et Wirtz a souligné l’importance d’en décrocher une.
« Nous nous concentrons désormais entièrement sur la fin de saison en championnat », a déclaré Wirtz sur le site web du club. « Nous devons jouer la Ligue des champions la saison prochaine, nous le devons au club et aux supporters. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, comme nous l'avons fait aujourd'hui, et j'espère que nous pourrons au moins terminer parmi les cinq premiers. »
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Une soirée marquée par les occasions manquées
Au sujet du match retour, l’ex-star du Bayer Leverkusen a souligné la nette progression de son équipe et salué l’ambiance « bouillante » créée par les supporters locaux. Liverpool a tout tenté pour combler son retard de deux buts concédé à l’aller, mais un tacle décisif de Marquinhos sur Virgil van Dijk et un penalty annulé après consultation du VAR ont éteint ses espoirs.
« Nous avons tout tenté », a déclaré Wirtz. « Je pense que tout le stade était en effervescence et je tiens à adresser mes plus vifs compliments aux supporters. Nous avons tout donné dès la première minute, mais il nous fallait ce but pour amorcer le renversement de situation. Il ne nous manquait que ce but. C’est ça, le football : quand on ne marque pas de buts, on ne gagne pas de matchs. »
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Frustration et marges cliniques
Dominateurs après la pause, les Reds n’ont pas su concrétiser leurs occasions et ont finalement cédé sur deux contres-attaques conclues par Ousmane Dembélé, offrant la victoire au PSG. Wirtz a analysé : « En première période, on a eu du mal à se créer des opportunités, puis en seconde, on a eu de belles occasions, mais il nous a manqué ce petit quelque chose pour marquer. C'est frustrant, mais nous devons l'accepter et passer à autre chose. »
Prochain rendez-vous : le derby du Merseyside
La mission de décrocher une place dans le top 5 débute dès dimanche, avec un déplacement crucial à Goodison Park pour défier Everton. Liverpool occupe actuellement la cinquième place avec 52 points, et compte quatre unités d’avance sur son premier poursuivant, Chelsea, alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions entre dans sa phase décisive. Pour Wirtz, l’heure est désormais au sprint final, après une première saison en demi-teinte à Anfield.