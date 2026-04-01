Florian Wirtz « prêt à relever le défi » à Liverpool, tandis que son père est convaincu que l'international allemand saura surmonter ses difficultés à Anfield

Après un transfert très médiatisé à Anfield, Wirtz a d'abord eu du mal à s'adapter au football anglais. Le meneur de jeu a connu une longue période de disette offensive pendant qu'il s'habituait à l'intensité de la Premier League. Cependant, avec quatre buts et trois passes décisives en championnat, auxquels s'ajoutent cinq contributions à des buts en Ligue des champions, beaucoup espèrent que le vent est en train de tourner.

S'adressant à RTL/ntv, son père a expliqué le processus : « Quand on commence un nouveau travail, il faut d'abord s'habituer aux nouveaux collègues et aux nouvelles conditions de travail. Il a tellement progressé qu'il semble désormais s'en sortir dans cette aventure. »

Le père de Wirtz a souligné qu’il avait fallu plusieurs mois au jeune homme de 22 ans pour trouver ses marques dans l’environnement physiquement exigeant de l’élite anglaise.