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Florian Wirtz « prêt à relever le défi » à Liverpool, tandis que son père est convaincu que l'international allemand saura surmonter ses difficultés à Anfield
S'adapter à la Premier League
Après un transfert très médiatisé à Anfield, Wirtz a d'abord eu du mal à s'adapter au football anglais. Le meneur de jeu a connu une longue période de disette offensive pendant qu'il s'habituait à l'intensité de la Premier League. Cependant, avec quatre buts et trois passes décisives en championnat, auxquels s'ajoutent cinq contributions à des buts en Ligue des champions, beaucoup espèrent que le vent est en train de tourner.
S'adressant à RTL/ntv, son père a expliqué le processus : « Quand on commence un nouveau travail, il faut d'abord s'habituer aux nouveaux collègues et aux nouvelles conditions de travail. Il a tellement progressé qu'il semble désormais s'en sortir dans cette aventure. »
Le père de Wirtz a souligné qu’il avait fallu plusieurs mois au jeune homme de 22 ans pour trouver ses marques dans l’environnement physiquement exigeant de l’élite anglaise.
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La transformation physique porte ses fruits
Pour faire face aux rigueurs de la Premier League après son transfert très médiatisé du Bayer Leverkusen à Liverpool à l'été 2025, Wirtz s'est soumis à une transformation physique ciblée. Son père a révélé que le travail intensif effectué en coulisses avait été déterminant dans son récent regain de forme. Le meneur de jeu allemand a consacré beaucoup de temps à développer sa force physique afin de pouvoir rivaliser avec les défenseurs robustes de la division.
Hans Wirtz a souligné ce changement en déclarant : « C'est ce qu'il a fait pendant les premiers mois et on le voit un peu, il a pris de la masse musculaire. »
Accompagner la prochaine génération
La progression de Wirtz ne se limite pas à ses performances en club ; son rôle de leader au sein de l'équipe nationale allemande évolue également. Lors de la récente trêve internationale, Wirtz a pris sous son aile Lennart Karl, la jeune sensation de 18 ans du Bayern Munich. Les deux joueurs ont formé un duo efficace lors des victoires de l'Allemagne contre la Suisse et le Ghana, faisant preuve d'une complicité naturelle sur le terrain.
Wirtz senior était ravi de voir son fils jouer le rôle de mentor auprès du débutant. Wirtz s'était déjà imposé comme le joueur décisif sur le terrain contre la Suisse, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives, tandis que Karl faisait ses débuts internationaux à la 63e minute.
« Vous avez vu quand Lennart Karl est entré en jeu et que Florian a très bien joué avec lui », a observé Hans. « C'était un accueil chaleureux pour Lennart. Cela m'a beaucoup plu. » Ce duo a continué à fonctionner contre le Ghana, où Karl est entré en jeu à la mi-temps et où Wirtz a quitté le terrain 15 minutes plus tard. « Je pense que c’est comme ça qu’il faut faire », a ajouté Hans. « Il faut intégrer tout le monde, et c’est ainsi que l’équipe réalise de bonnes performances. »
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Nagelsmann salue cette complicité
La synergie entre Wirtz, de Liverpool, et Karl, le jeune joueur du Bayern, est déjà devenue un pilier essentiel de la stratégie de Julian Nagelsmann. Après la prestation magistrale de Wirtz contre la Suisse, Nagelsmann a salué les débuts « audacieux mais humbles » de Karl, les qualifiant de l’une des meilleures impressions laissées par un nouveau venu. Cette intégration sans heurts a été favorisée par l’ambiance accueillante que Wirtz a contribué à créer sur le terrain, le sélectionneur national louant l’intensité de travail de Karl et la « superbe impression » qu’il a laissée lors des deux matches.