Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a clarifié la situation concernant un éventuel transfert sensationnel de Wirtz à Chelsea cet été. Des rumeurs laissaient entendre que le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, était impatient de conclure un accord avec le joueur de 23 ans, avec lequel il avait connu une période couronnée de succès au Bayer Leverkusen.

Sur sa chaîne YouTube, l’expert a écarté l’hypothèse d’une opération imminente vers Stamford Bridge, insistant sur le fait que, malgré la solidité du lien entre l’entraîneur et le joueur, aucune négociation officielle n’a encore été engagée entre les deux clubs de Premier League pour un transfert estival.