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Florian Wirtz pourrait-il retrouver Xabi Alonso à Chelsea ? Une rumeur de transfert surprenante fait surface, alors que l’on évoque un départ inattendu du meneur de jeu estimé à 116 millions de livres sterling vers Liverpool
Romano apporte des précisions sur les rumeurs concernant Wirtz et Chelsea
Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a clarifié la situation concernant un éventuel transfert sensationnel de Wirtz à Chelsea cet été. Des rumeurs laissaient entendre que le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, était impatient de conclure un accord avec le joueur de 23 ans, avec lequel il avait connu une période couronnée de succès au Bayer Leverkusen.
Sur sa chaîne YouTube, l’expert a écarté l’hypothèse d’une opération imminente vers Stamford Bridge, insistant sur le fait que, malgré la solidité du lien entre l’entraîneur et le joueur, aucune négociation officielle n’a encore été engagée entre les deux clubs de Premier League pour un transfert estival.
- AFP
Pas de départ cet été pour l’ancienne star de Leverkusen
Malgré les rumeurs suggérant que Liverpool pourrait le céder pour un montant proche des 116 millions de livres (156 millions de dollars) investis pour Wirtz, Romano affirme que les Reds ne comptent pas se séparer de leur numéro 7. « Non, Florian Wirtz ne quittera pas Liverpool cet été. La relation entre Xabi Alonso et Florian Wirtz est excellente, bien sûr. Ils ont gagné ensemble et ont passé un moment fantastique ensemble au Bayer Leverkusen, mais c’est tout. Il n’y a rien d’officiel, aucune discussion », a déclaré Romano.
Selon l’expert italien, la stratégie actuelle de recrutement de Chelsea ne correspond pas à ce profil de joueur. « Chelsea ne cherche pas ce genre de joueur, et il est important de souligner que Florian Wirtz est un élément clé de l’effectif de Liverpool. Les dirigeants pensent que la saison prochaine pourrait être la sienne sous le maillot rouge, donc il n’y a absolument aucun mouvement concernant Florian Wirtz. Oubliez ça », a-t-il ajouté.
Une première saison difficile à Anfield
Arrivé l’an dernier dans le Merseyside pour devenir le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du club, Wirtz a connu une première saison d’apprentissage. Il a marqué sept buts et délivré dix passes décisives en 49 matchs, mais a parfois lutté pour répondre aux exigences physiques de la Premier League et a été critiqué après certaines sorties très médiatisées, notamment à Old Trafford. Néanmoins, la direction d’Anfield demeure convaincue qu’une préparation estivale complète et une année d’adaptation lui permettront de retrouver le niveau de classe mondiale qu’il affichait en Allemagne.
- AFP
Une nouvelle ère tactique s’ouvre sous la houlette d’Iraola.
Alors que Liverpool se prépare à l’arrivée présumée du nouvel entraîneur Andoni Iraola, se pose la question de l’intégration de Wirtz dans un système plus direct et à haute intensité. Contrairement à l’approche axée sur la possession de balle des précédents régimes, le style d’Iraola à Bournemouth se caractérisait par un rythme effréné et un marquage homme à homme, ce qui soulève la question de savoir si l’Allemand occupe un poste naturel dans ce dispositif.