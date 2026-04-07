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Florian Wirtz contredit Virgil van Dijk, l'attaquant affirmant que Liverpool n'a pas « baissé les bras » lors de cette humiliante défaite face à Manchester City
Wirtz défend la performance de Liverpool
Les retombées de la déroute de Liverpool en FA Cup ont déclenché une rare dispute publique au sein du vestiaire. À la suite de cette défaite par quatre buts d’écart, le capitaine du club, Van Dijk, a livré une analyse cinglante, laissant entendre que ses coéquipiers avaient peut-être baissé les bras mentalement alors que le match leur échappait. Cependant, Wirtz a tenu à clarifier le point de vue des joueurs avant leur quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
S'adressant aux journalistes dans la capitale française, Wirtz a admis qu'il n'était pas au courant des propos précis du capitaine, mais estimait qu'ils ne reflétaient pas fidèlement l'attitude de l'équipe. « Je ne savais pas qu'il [Van Dijk] avait dit cela, mais je pense que je ne serais pas d'accord, car nous avons tout de même essayé de créer des occasions pour renverser la situation », a déclaré l'attaquant lors d'une conférence de presse.
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Van Dijk interpelle ses coéquipiers de Liverpool
La tension trouve son origine dans l'interview sincère donnée par Van Dijk après le match, au cours de laquelle il a remis en question la combativité de l'équipe. Le défenseur néerlandais a fait la une des journaux lorsque, l'air abattu, le capitaine a laissé entendre que ses coéquipiers avaient peut-être cessé de se battre en deuxième mi-temps. « Il ne faut pas baisser les bras, et c'est peut-être ce qui s'est passé à un moment donné », a admis le défenseur central après la rencontre.
Wirtz, qui a rejoint le club l'été dernier en provenance du Bayer Leverkusen pour un montant de 116 millions de livres sterling (154 millions de dollars), a répliqué en mettant en avant les dernières minutes du match. « Quand le score était de 3-0 ou 4-0, nous avons encore eu quelques occasions, mais ce n'est pas dans nos habitudes de perdre 4-0 contre City », a-t-il fait remarquer.
Une dernière chance de remporter un titre
Ses espoirs en Coupe nationale ayant pris fin et la défense de son titre en Premier League étant terminée depuis longtemps, la Ligue des champions représente la dernière chance pour Liverpool de remporter un trophée cette saison.
Wirtz estime que l'équipe doit trouver un nouveau niveau de régularité pour venir à bout du PSG, champion d'Europe en titre, sur les deux matchs. Il a souligné que s'ils ne livraient pas une performance parfaite pendant 90 minutes à Paris, ils n'auraient « aucune chance ».
« Nous croyons en nous, nous avons un bon groupe avec de bonnes personnalités et d’excellents joueurs, ainsi qu’un bon entraîneur qui s’efforce de bien nous préparer pour le match », a ajouté Wirtz.
Il a également laissé entendre que le fait de disputer le match retour à Anfield pourrait s'avérer être un avantage décisif pour les Reds.
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La pression monte sur Arne Slot
L'entraîneur Arne Slot fait l'objet d'une attention croissante alors que les performances du club continuent de fluctuer. Malgré ces résultats irréguliers, l'entraîneur reste optimiste et estime que le poids historique du club peut inspirer un revirement de situation.
Slot a évoqué la réputation de longue date de Liverpool pour ses retours en force inattendus dans les compétitions européennes, affirmant que « la réponse se trouve dans l'histoire de Liverpool ».
Bonne nouvelle pour l'entraîneur sous pression : l'attaquant Alexander Isak devrait faire son retour dans l'effectif en tant que remplaçant après quatre mois d'absence pour cause de fracture à la jambe. Slot espère que le retour du Suédois apportera le mordant qui a manqué à l'Etihad.