Les retombées de la déroute de Liverpool en FA Cup ont déclenché une rare dispute publique au sein du vestiaire. À la suite de cette défaite par quatre buts d’écart, le capitaine du club, Van Dijk, a livré une analyse cinglante, laissant entendre que ses coéquipiers avaient peut-être baissé les bras mentalement alors que le match leur échappait. Cependant, Wirtz a tenu à clarifier le point de vue des joueurs avant leur quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

S'adressant aux journalistes dans la capitale française, Wirtz a admis qu'il n'était pas au courant des propos précis du capitaine, mais estimait qu'ils ne reflétaient pas fidèlement l'attitude de l'équipe. « Je ne savais pas qu'il [Van Dijk] avait dit cela, mais je pense que je ne serais pas d'accord, car nous avons tout de même essayé de créer des occasions pour renverser la situation », a déclaré l'attaquant lors d'une conférence de presse.