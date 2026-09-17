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Florian Wirtz a-t-il été malchanceux ? La star de Liverpool à 116 M£ n’a « aucune excuse » pour son flop de la deuxième saison, alors qu’un ancien milieu des Reds lance un avertissement et soulève des « points d’interrogation »
Buts et passes décisives : le bilan de Wirtz à Liverpool
Wirtz n’a inscrit que sept buts et délivré 11 passes décisives en 54 apparitions avec Liverpool, toutes compétitions confondues. Ces statistiques avaient plus que doublé lorsqu’il brillait avec le Bayer Leverkusen au sein d’équipes sacrées championnes de Bundesliga.
De telles performances étaient censées être reproduites en Premier League, mais la régularité s’est révélée insaisissable sur les bords de la Mersey. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, le milieu créatif faisant de son mieux pour rallumer une étincelle perdue.
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La fortune n’a pas toujours souri à Wirtz
La réussite n’a pas toujours été de son côté, certaines occasions créées pour d’autres n’ayant pas été converties, ses coéquipiers manquant eux aussi leurs répliques. Wirtz a également vu certaines de ses tentatives annulées pour hors-jeu.
Ses statistiques auraient pu être meilleures, mais on ne peut ignorer le fait qu’il n’a pas encore affiché le rendement attendu de lui après avoir été recruté pour 116 millions de livres sterling (156 M$). La pression ne va pas disparaître et Liverpool ne pourra pas attendre indéfiniment qu’un investissement aussi coûteux finisse par porter ses fruits.
Pourquoi Wirtz doit apporter davantage à la cause de Liverpool
Interrogé sur le fait de savoir si Wirtz a été quelque peu malchanceux, et sur ce qui doit se passer pour éviter d’être considéré comme un échec, l’ancien joueur de Liverpool Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Snabbare, a déclaré à GOAL : « C’est un peu l’impression que ça donne. Le contre-argument, bien sûr, c’est que si vous le faites assez souvent, cela finira par arriver. Et on peut aussi dire que ces moments-là ne sont pas assez réguliers.
« Mais il a eu un peu de malchance. Parfois, en le regardant, je compatis avec lui et je me dis : un but refusé parce qu’il est hors-jeu d’un rien, ou une magnifique passe pour quelqu’un qui ne la convertit pas, et soudain il ne reçoit pas les éloges qu’il mérite.
« Mais j’ai écouté [Andoni] Iraola parler de cela et il ne semble pas obsédé par les statistiques. Ce qui compte, c’est ce qu’il peut apporter à l’équipe. La réalité est différente maintenant. Il en est à sa deuxième saison. Il n’a plus d’excuse. Il doit être performant.
« Je pense toujours que lorsque vous évoluez dans un quatuor offensif, ou peu importe comment on veut l’appeler, dans une équipe où l’on attend de vous que vous créiez et marquiez des buts, les statistiques comptent à la fin de la saison. Vraiment. Et il doit progresser. Son niveau de performance doit être supérieur à celui qu’il affiche actuellement.
« Il a livré son match le plus faible de la saison sous le maillot de Liverpool contre Fulham. Je l’ai trouvé brouillon. Et vous savez quoi ? Indépendamment de son talent, et nous savons qu’il est talentueux et techniquement brillant, il arrive un moment pour n’importe quel joueur, et cela est même arrivé à [Mohamed] Salah, même s’il y a des différences sur la fin, où l’équipe doit passer avant tout.
« Je ne pense pas qu’il va le sortir de l’équipe dans les prochaines semaines. Mais s’il reste à ce niveau, où il n’a pas vraiment assez d’impact sur les matches, il y a beaucoup d’autres joueurs qui pourraient l’avoir, ou à qui l’on devrait donner une opportunité.
« Ce n’est pas parce qu’il a été recruté pour autant d’argent qu’il doit automatiquement jouer tout le temps. J’ai l’impression que c’est un peu la discussion que j’entends en ce moment chez les supporters.
« Est-ce que je pense qu’il va s’améliorer ? Oui. Est-ce que je pense qu’il fera une meilleure saison ? Oui, en fait. Je le pense, parce qu’il est entouré d’énormément de qualité. Mais son niveau actuel doit monter. S’il continue comme ça, il y aura des interrogations dans le mois ou les deux mois à venir. »
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Quand Liverpool prendra-t-il une décision sur Wirtz ?
Il semble peu probable que Liverpool cherche à se séparer de Wirtz en plein milieu de saison, lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes, mais le club pourrait estimer que c’est la meilleure façon de lever des fonds qui pourront être réinvestis ailleurs.
Les décisions concernant les plans à long terme pourraient être repoussées à l’été prochain, sans grandes compétitions pour détourner l’attention, et un joueur capable de faire sauter des défenses regroupées espérera avoir prouvé d’ici là qu’il mérite d’être conservé et qu’il peut concrétiser son potentiel indéniable.
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