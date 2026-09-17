Interrogé sur le fait de savoir si Wirtz a été quelque peu malchanceux, et sur ce qui doit se passer pour éviter d’être considéré comme un échec, l’ancien joueur de Liverpool Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Snabbare, a déclaré à GOAL : « C’est un peu l’impression que ça donne. Le contre-argument, bien sûr, c’est que si vous le faites assez souvent, cela finira par arriver. Et on peut aussi dire que ces moments-là ne sont pas assez réguliers.

« Mais il a eu un peu de malchance. Parfois, en le regardant, je compatis avec lui et je me dis : un but refusé parce qu’il est hors-jeu d’un rien, ou une magnifique passe pour quelqu’un qui ne la convertit pas, et soudain il ne reçoit pas les éloges qu’il mérite.

« Mais j’ai écouté [Andoni] Iraola parler de cela et il ne semble pas obsédé par les statistiques. Ce qui compte, c’est ce qu’il peut apporter à l’équipe. La réalité est différente maintenant. Il en est à sa deuxième saison. Il n’a plus d’excuse. Il doit être performant.

« Je pense toujours que lorsque vous évoluez dans un quatuor offensif, ou peu importe comment on veut l’appeler, dans une équipe où l’on attend de vous que vous créiez et marquiez des buts, les statistiques comptent à la fin de la saison. Vraiment. Et il doit progresser. Son niveau de performance doit être supérieur à celui qu’il affiche actuellement.

« Il a livré son match le plus faible de la saison sous le maillot de Liverpool contre Fulham. Je l’ai trouvé brouillon. Et vous savez quoi ? Indépendamment de son talent, et nous savons qu’il est talentueux et techniquement brillant, il arrive un moment pour n’importe quel joueur, et cela est même arrivé à [Mohamed] Salah, même s’il y a des différences sur la fin, où l’équipe doit passer avant tout.

« Je ne pense pas qu’il va le sortir de l’équipe dans les prochaines semaines. Mais s’il reste à ce niveau, où il n’a pas vraiment assez d’impact sur les matches, il y a beaucoup d’autres joueurs qui pourraient l’avoir, ou à qui l’on devrait donner une opportunité.

« Ce n’est pas parce qu’il a été recruté pour autant d’argent qu’il doit automatiquement jouer tout le temps. J’ai l’impression que c’est un peu la discussion que j’entends en ce moment chez les supporters.

« Est-ce que je pense qu’il va s’améliorer ? Oui. Est-ce que je pense qu’il fera une meilleure saison ? Oui, en fait. Je le pense, parce qu’il est entouré d’énormément de qualité. Mais son niveau actuel doit monter. S’il continue comme ça, il y aura des interrogations dans le mois ou les deux mois à venir. »