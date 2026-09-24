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Florian Wirtz à Liverpool, « une énorme incompréhension » : les Reds appelés à « mettre un terme » au dossier de la star à 116 M£ après des débuts catastrophiques à Anfield
Du mal à justifier son prix
Wirtz est arrivé à Anfield pour la somme vertigineuse de 116 millions de livres sterling il y a plus d’un an, mais son adaptation au football anglais est loin d’avoir été fluide. Le meneur de jeu allemand n’a cessé de décevoir, suscitant de vives critiques en raison de son manque d’impact offensif depuis son arrivée au club.
La pression a atteint son paroxysme après une prestation désastreuse contre Bournemouth le week-end dernier. La légende du club Jamie Carragher a pointé du doigt la performance du milieu de terrain, exprimant de sérieuses inquiétudes quant à son aptitude à long terme à répondre aux exigences rigoureuses de la Premier League.
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Les consultants livrent une évaluation brutale
S’exprimant dans son podcast, Carragher a livré un verdict cinglant sur la récente sortie du joueur. Soulignant qu’il s’agissait de « l’une des prestations les plus pauvres que je l’ai jamais vu réaliser sous le maillot de Liverpool », l’ancien défenseur s’est ouvertement interrogé sur la capacité réelle de Wirtz à réussir sur les bords de la Mersey.
Autre consultant et ancien milieu de terrain de Liverpool, Dietmar Hamann a repris ces critiques sévères. Interrogé sur le joueur qu’il avait le plus hâte de voir avec l’Allemagne pendant la trêve internationale, il a répondu : « Le joueur qui m’intéresse le plus, c’est Wirtz. Même les Anglais ont désormais compris que ce qui s’est passé entre Liverpool et Wirtz ressemble à un énorme malentendu. »
Hamann a poursuivi sa critique de son compatriote, refusant de lui trouver la moindre excuse. « Il faudrait demander aux personnes concernées. Je ne peux juger que ce que je vois. Et ce que je vois, c’est un joueur qui a coûté beaucoup d’argent, qui a mal joué l’année dernière et qui a encore mal commencé cette année », a-t-il déclaré.
La patience s’épuise sur le Merseyside
Lorsqu’un club investit une somme à neuf chiffres pour recruter une tête d’affiche, l’exigence de retours immédiats est non négociable. Wirtz n’a absolument pas réussi à apporter une efficacité offensive fiable, laissant la direction de Liverpool face à un dilemme complexe concernant son avenir.
Hamann estime que le temps presse pour que la star en difficulté prouve sa valeur. « Quand vous êtes recruté pour autant d’argent, naturellement, on attend de vous que vous fassiez la différence dans le dernier tiers du terrain, a déclaré Hamann. Il le fait bien trop rarement. »
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La trêve internationale offre une bouée de sauvetage
Wirtz va désormais s’éloigner des projecteurs incessants du football en club pour rejoindre la sélection allemande. Hamann a souligné que « ce sera intéressant de voir comment il se comporte, car si les choses continuent ainsi à Liverpool, ils finiront par mettre un terme à tout cela ».
À son retour à Anfield, l’attaquant fera face à une tâche ardue pour relancer sa carrière en Premier League avant que le club ne décide de suivre le conseil de Hamann et de limiter officiellement la casse.
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