S’exprimant dans son podcast, Carragher a livré un verdict cinglant sur la récente sortie du joueur. Soulignant qu’il s’agissait de « l’une des prestations les plus pauvres que je l’ai jamais vu réaliser sous le maillot de Liverpool », l’ancien défenseur s’est ouvertement interrogé sur la capacité réelle de Wirtz à réussir sur les bords de la Mersey.

Autre consultant et ancien milieu de terrain de Liverpool, Dietmar Hamann a repris ces critiques sévères. Interrogé sur le joueur qu’il avait le plus hâte de voir avec l’Allemagne pendant la trêve internationale, il a répondu : « Le joueur qui m’intéresse le plus, c’est Wirtz. Même les Anglais ont désormais compris que ce qui s’est passé entre Liverpool et Wirtz ressemble à un énorme malentendu. »

Hamann a poursuivi sa critique de son compatriote, refusant de lui trouver la moindre excuse. « Il faudrait demander aux personnes concernées. Je ne peux juger que ce que je vois. Et ce que je vois, c’est un joueur qui a coûté beaucoup d’argent, qui a mal joué l’année dernière et qui a encore mal commencé cette année », a-t-il déclaré.



