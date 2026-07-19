Les deux stars Pogacar et Vingegaard ont abordé les difficultés de la 15e étape après une nuit plus courte que prévu. Des contrôles antidopage inopinés ont tiré les coureurs de leur sommeil : Vingegaard a été réveillé à 2 h, tandis que les contrôleurs se sont présentés chez Pogacar à 5 h.

« J’ai bien dormi, mais on a frappé à la porte. Ça a été une grande surprise pour moi », a déclaré Vingegaard à Eurosport. « C’est bien qu’ils effectuent des contrôles. Mais bien sûr, cela a une incidence sur les performances avant une telle étape », a ajouté le Danois, alors qu’il ignorait encore ce qui l’attendait.

Pogacar a affirmé n’avoir dormi que quatre heures. « Ce n’était vraiment pas agréable d’être réveillé en plein milieu de beaux rêves », a-t-il confié au départ, avant d’ajouter : « Je n’arrivais tout simplement pas à me rendormir. J’ai donc écouté de vieux tubes d’Eminem et je me suis fait un café. Maintenant, je suis un peu trop caféiné. »

Juste avant la deuxième journée de repos fixée lundi, le duo de tête, exténué, n’était pas le seul à puiser dans ses réserves. Comme souvent sur le Tour 2026, le peloton a imposé un rythme très élevé malgré près de 4 000 mètres de dénivelé au programme. De nombreuses tentatives d’échappée ont échoué ; ce n’est qu’à mi-parcours qu’un groupe de haut niveau s’est détaché, comptant notamment, une nouvelle fois, le Britannique Thomas Pidcock, candidat au top 10. Aucun des échappés n’a toutefois réussi à remporter la victoire du jour.

À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, le scénario a basculé : Vingegaard, double vainqueur du classement général, a lourdement chuté dans un rond-point, à l’approche de la dernière ascension. Le Danois est resté au sol, se tenant l’épaule droite, avant de monter dans une ambulance sous de vives douleurs. Del Toro figurait aussi parmi les victimes de cette chute.

Le groupe des grands favoris a brièvement levé le pied avant de repartir à l’assaut. La décision s’est jouée dans la montée finale de 11,3 kilomètres, avec des conséquences pour Lipowitz. Sur la route étroite qui serpente à travers les villages du massif du Bornes, l’Allemand a perdu le contact avec Pogacar et ses coéquipiers dès sept kilomètres avant l’arrivée.

Pogacar, vainqueur samedi de la 14e étape, Del Toro et Evenepoel se sont présentés ensemble pour le sprint final. Le Belge a lancé une dernière attaque ; seul Pogacar a pu le suivre, avant de répondre avec prudence dans les derniers mètres.