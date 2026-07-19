Chute dramatique de Jonas Vingegaard, rare défaite de Tadej Pogacar et coup d’arrêt pour l’espoir allemand Florian Lipowitz : la lutte pour le podium du Tour de France a pris un tournant décisif dès la première étape dans les Alpes françaises.
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Florian Lipowitz essuie un nouveau revers ! Tadej Pogacar perd pour la première fois de son éclat au Tour de France après le drame de Vingegaard
Alors que le tenant du titre Pogacar se dirige vers un cinquième sacre au classement général malgré une visite des contrôleurs antidopage tôt dimanche matin, la course est déjà terminée pour son rival de toujours Vingegaard, contraint à l’abandon lors de la 15^e étape. Le Danois a chuté à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée et a dû renoncer alors qu’il occupait la deuxième place du général.
Lipowitz a rapidement cédé du terrain dans l’ascension finale de l’étape de 183,9 km vers le plateau de Solaison, laissant s’échapper le groupe de Pogacar. Le troisième de l’an passé peut toujours viser le podium à Paris, mais, au sein de Red Bull-Bora-hansgrohe, il peine désormais à justifier son statut de leader face au vainqueur d’étape Remco Evenepoel pour la dernière semaine.
Le double champion olympique belge a devancé Pogacar et son coéquipier Isaac Del Toro (Mexique, UAE Team Emirates-XRG). Lipowitz a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position, à 58 secondes. Au classement général, Pogacar possède une avance confortable de 5 minutes sur le nouveau numéro deux, Evenepoel. Cinquième du général, Lipowitz pointe à 50 secondes du troisième, Del Toro.
Les deux stars Pogacar et Vingegaard ont abordé les difficultés de la 15e étape après une nuit plus courte que prévu. Des contrôles antidopage inopinés ont tiré les coureurs de leur sommeil : Vingegaard a été réveillé à 2 h, tandis que les contrôleurs se sont présentés chez Pogacar à 5 h.
« J’ai bien dormi, mais on a frappé à la porte. Ça a été une grande surprise pour moi », a déclaré Vingegaard à Eurosport. « C’est bien qu’ils effectuent des contrôles. Mais bien sûr, cela a une incidence sur les performances avant une telle étape », a ajouté le Danois, alors qu’il ignorait encore ce qui l’attendait.
Pogacar a affirmé n’avoir dormi que quatre heures. « Ce n’était vraiment pas agréable d’être réveillé en plein milieu de beaux rêves », a-t-il confié au départ, avant d’ajouter : « Je n’arrivais tout simplement pas à me rendormir. J’ai donc écouté de vieux tubes d’Eminem et je me suis fait un café. Maintenant, je suis un peu trop caféiné. »
Juste avant la deuxième journée de repos fixée lundi, le duo de tête, exténué, n’était pas le seul à puiser dans ses réserves. Comme souvent sur le Tour 2026, le peloton a imposé un rythme très élevé malgré près de 4 000 mètres de dénivelé au programme. De nombreuses tentatives d’échappée ont échoué ; ce n’est qu’à mi-parcours qu’un groupe de haut niveau s’est détaché, comptant notamment, une nouvelle fois, le Britannique Thomas Pidcock, candidat au top 10. Aucun des échappés n’a toutefois réussi à remporter la victoire du jour.
À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, le scénario a basculé : Vingegaard, double vainqueur du classement général, a lourdement chuté dans un rond-point, à l’approche de la dernière ascension. Le Danois est resté au sol, se tenant l’épaule droite, avant de monter dans une ambulance sous de vives douleurs. Del Toro figurait aussi parmi les victimes de cette chute.
Le groupe des grands favoris a brièvement levé le pied avant de repartir à l’assaut. La décision s’est jouée dans la montée finale de 11,3 kilomètres, avec des conséquences pour Lipowitz. Sur la route étroite qui serpente à travers les villages du massif du Bornes, l’Allemand a perdu le contact avec Pogacar et ses coéquipiers dès sept kilomètres avant l’arrivée.
Pogacar, vainqueur samedi de la 14e étape, Del Toro et Evenepoel se sont présentés ensemble pour le sprint final. Le Belge a lancé une dernière attaque ; seul Pogacar a pu le suivre, avant de répondre avec prudence dans les derniers mètres.
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