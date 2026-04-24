Florentino Pérez s’apprête à prendre une décision impopulaire concernant Álvaro Arbeloa, alors que le Real Madrid serait en contact avec José Mourinho, Jürgen Klopp et Didier Deschamps

Bien qu’Arbeloa ait apaisé les tensions internes et soit sous contrat jusqu’en 2027, la conviction du président selon laquelle il faut un successeur de classe mondiale a créé une fracture au sein de la direction. Plusieurs membres du conseil d’administration estiment que l’entraîneur de 43 ans mérite une préparation estivale complète pour appliquer sa vision à long terme et reconstruire l’équipe.

Interrogé sur ces dissensions, le journaliste Jorge C. Picon a commenté sur X : « Certains membres du conseil d’administration, ou leurs proches, souhaitent qu’Arbeloa reste en poste. Mais, aujourd’hui, Florentino Pérez est celui qui perçoit avec le plus de clarté la nécessité d’un changement à ce poste. »