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Florentino Pérez s’apprête à prendre une décision impopulaire concernant Álvaro Arbeloa, alors que le Real Madrid serait en contact avec José Mourinho, Jürgen Klopp et Didier Deschamps
La direction du Bernabéu est confrontée à des divisions internes.
Selon les informations disponibles, Florentino Pérez aurait conclu qu’un changement d’entraîneur est indispensable après une saison blanche, au cours de laquelle le Real Madrid a terminé à neuf points de Barcelone en Liga. Arbeloa, qui avait succédé à Xabi Alonso en janvier 2026, n’a pas réussi à imposer une dynamique constante, malgré de bons rapports avec son effectif. Le président demeure ferme sur sa décision de recruter un technicien plus expérimenté, jugeant le taux de victoires actuel insuffisant au regard des exigences élevées du club.
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Le président joue la carte de l’autonomie sur le dossier du licenciement
Bien qu’Arbeloa ait apaisé les tensions internes et soit sous contrat jusqu’en 2027, la conviction du président selon laquelle il faut un successeur de classe mondiale a créé une fracture au sein de la direction. Plusieurs membres du conseil d’administration estiment que l’entraîneur de 43 ans mérite une préparation estivale complète pour appliquer sa vision à long terme et reconstruire l’équipe.
Interrogé sur ces dissensions, le journaliste Jorge C. Picon a commenté sur X : « Certains membres du conseil d’administration, ou leurs proches, souhaitent qu’Arbeloa reste en poste. Mais, aujourd’hui, Florentino Pérez est celui qui perçoit avec le plus de clarté la nécessité d’un changement à ce poste. »
Une saison sans trophée scelle le sort
Les statistiques de l’ère Arbeloa ont rendu sa position de plus en plus tenable, l’Espagnol ayant enregistré 14 victoires et sept défaites en 22 matches à la tête de l’équipe. La saison madrilène s’est ensuite délabrée après une défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, une élimination surprise en Coupe du Roi par Albacete et une sortie en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Conséquence : Florentino Pérez explore déjà des options de premier plan pour le poste, tels José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino ou Lionel Scaloni.
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La direction sportive dispose jusqu’en juin pour finaliser le recrutement d’un nouveau manager.
Une décision définitive concernant l’avenir d’Arbeloa devrait être prise en juin, une fois que le club aura évalué la disponibilité de ses principales cibles et recueilli l’avis du conseil d’administration. Le Real Madrid aborde ses derniers matchs de Liga avec peu d’espoir de rattraper Barcelone et se concentre sur sa stabilité interne avant les bouleversements attendus cet été. Le prochain mercato s’annonce décisif, car toute nouvelle recrue devra être solidement soutenue pour combler l’écart avec le rival catalan.