Lors d’une apparition rare et très attendue devant les médias, Florentino Pérez a confirmé avoir lancé le processus électoral en vue d’une élection à la présidence du Real Madrid.

Cette décision survient au terme d’une saison que beaucoup qualifient de « désastre historique », le club n’ayant remporté aucun titre majeur, multiplié les changements d’entraîneur et été secoué par des tensions internes au sein de l’effectif.

Perez a par ailleurs officialisé le calendrier du prochain scrutin, déclarant : « J’ai demandé au comité électoral d’entamer le processus en vue des élections du conseil d’administration, auxquelles nous, ce conseil d’administration, nous présenterons. Je les convoque pour que tout le monde sache qu’elles sont ouvertes à tous, que chacun peut se présenter comme je l’ai fait. Je ne donne pas de leçons, je ne vais pas là où je dois être sous les feux de la rampe. »



