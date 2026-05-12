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Florentino Pérez reste évasif sur un éventuel retour de José Mourinho au Real Madrid, tout en annonçant des élections présidentielles et en appelant à la concurrence pour la gestion du Santiago Bernabéu
Pérez confirme le lancement du processus électoral.
Lors d’une apparition rare et très attendue devant les médias, Florentino Pérez a confirmé avoir lancé le processus électoral en vue d’une élection à la présidence du Real Madrid.
Cette décision survient au terme d’une saison que beaucoup qualifient de « désastre historique », le club n’ayant remporté aucun titre majeur, multiplié les changements d’entraîneur et été secoué par des tensions internes au sein de l’effectif.
Perez a par ailleurs officialisé le calendrier du prochain scrutin, déclarant : « J’ai demandé au comité électoral d’entamer le processus en vue des élections du conseil d’administration, auxquelles nous, ce conseil d’administration, nous présenterons. Je les convoque pour que tout le monde sache qu’elles sont ouvertes à tous, que chacun peut se présenter comme je l’ai fait. Je ne donne pas de leçons, je ne vais pas là où je dois être sous les feux de la rampe. »
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Silence radio autour de Mourinho et de son staff technique.
Alors que les supporters du Real Madrid attendent avec impatience de savoir qui dirigera l'équipe la saison prochaine après les départs de Xabi Alonso et d'Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez s'est refusé à tout commentaire précis.
Interrogé sur un possible retour de José Mourinho pour rétablir l’ordre, le président est resté évasif quant à ses plans tactiques estivaux.
« Pour l’arrivée de Mourinho, nous n’en sommes pas encore là dans le processus ; nous nous attachons d’abord à garantir que le Real Madrid appartienne à ses membres. Je veux en débattre avec eux, les laisser s’exprimer, me dire ce qu’ils ont fait pour le club tout au long de leur vie », a expliqué Pérez avant d’ajouter : « Je ne parlerai ni des entraîneurs ni des joueurs. Je me présente pour rendre le club à ses propriétaires. »
Défendre l’institution contre les critiques extérieures
Le président a profité de cette tribune pour défendre avec vigueur son bilan, laissant entendre que certains médias tentaient de déstabiliser le club. Pérez a mis en avant ses antécédents en matière de stabilisation financière et de succès, se présentant comme la seule personne capable de protéger le club contre les intérêts extérieurs et les « campagnes absurdes » visant à le destituer.
« On leur enlève tout cela, d’après ce que je constate chaque jour, par certains journalistes qui veulent que je parte », a déclaré Pérez. « Non seulement je ne vais pas partir, mais je me présente aux élections parce que je veux que le Real Madrid continue d’appartenir à ses membres. Je me suis présenté il y a 26 ans, j’ai dû régler les salaires impayés et défendre l’institution. Je dois mettre un terme à cette campagne absurde contre le Real Madrid. Il n’y a jamais eu de Real Madrid plus glorieux dans l’histoire. J’ai été élu meilleur président de l’histoire du club, et même de l’histoire de tous les clubs. »
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Il lance un défi à ses rivaux : qu’ils viennent prouver leur valeur sur le terrain.
Bien qu'aucun adversaire ne se soit encore manifesté, Pérez a martelé que ce scrutin offrait une opportunité légitime à ses détracteurs de se présenter. Il a répondu avec fermeté aux critiques, notamment à celles émanant d'un interlocuteur aux accents sud-américains qui, selon lui, défend les intérêts des entreprises électriques.
« Je réitère ma volonté d’organiser des élections cette année afin que les candidats se manifestent. Cet individu qui court après les compagnies d’électricité et qui parle avec un accent sud-américain, qu’il se présente. Un accent mexicain. Ils prétendent que nous sommes de mauvais dirigeants, qu’il s’agit d’une dictature. Eh bien, que cet homme dont on parle se présente, et qu’il en aille de même pour quiconque le désire », a déclaré Pérez.
Il a conclu : « Florentino ne partira que si les membres le décident. Que ceux qui veulent se présenter le fassent et expliquent qu’ils feront mieux. C’est ce que j’ai fait avant 2000, quand les morts votaient. Allons-nous revenir à cette époque ? Non. Nous travaillons pour améliorer le football et le Real Madrid, et nous allons accomplir de grandes choses. »