Cette annonce marque la fin d’un chapitre historique pour les « Blancos » : le club et le joueur ont convenu d’un commun accord de se séparer à l’expiration de son contrat cet été. Arrivé au centre de formation en 2002, l’Espagnol a disputé treize saisons avec l’équipe première et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football. Le club a exprimé « sa gratitude et son affection pour l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial », tout en se préparant à une transition au poste d’arrière droit.

À 34 ans, le joueur a pris sa décision au terme d’une saison où des blessures récurrentes lui ont permis de ne prendre part qu’à 22 matchs toutes compétitions confondues. Double vainqueur de l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations avec l’Espagne, le latéral, qui a conquis tous les titres nationaux et internationaux, chercherait désormais une dernière expérience à l’étranger avant de raccrocher les crampons.











