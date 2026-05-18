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Florentino Pérez rend un hommage appuyé à la « légende » Dani Carvajal, alors que le Real Madrid confirme le départ du défenseur latéral chevronné à l’issue de la saison
Des adieux légendaires pour une icône madrilène
Cette annonce marque la fin d’un chapitre historique pour les « Blancos » : le club et le joueur ont convenu d’un commun accord de se séparer à l’expiration de son contrat cet été. Arrivé au centre de formation en 2002, l’Espagnol a disputé treize saisons avec l’équipe première et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football. Le club a exprimé « sa gratitude et son affection pour l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial », tout en se préparant à une transition au poste d’arrière droit.
À 34 ans, le joueur a pris sa décision au terme d’une saison où des blessures récurrentes lui ont permis de ne prendre part qu’à 22 matchs toutes compétitions confondues. Double vainqueur de l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations avec l’Espagne, le latéral, qui a conquis tous les titres nationaux et internationaux, chercherait désormais une dernière expérience à l’étranger avant de raccrocher les crampons.
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Florentino Pérez rend hommage à une figure emblématique du club
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a été le premier à rendre hommage au capitaine sortant, soulignant son importance pour l’identité du club. Pérez a déclaré sur le site officiel du club : « Dani Carvajal est une légende et un symbole du Real Madrid et de son centre de formation. Son image aux côtés de notre cher et inoubliable Alfredo Di Stéfano, posant la première pierre de la Ciudad Real Madrid, restera à jamais gravée dans le cœur de tous les madridistas et dans l’histoire de notre club. »
Pérez a également salué la personnalité du joueur qui a mené les Blancos à travers plusieurs périodes fastes. Il a conclu : « Carvajal a toujours incarné les valeurs du Real Madrid. C'est ici sa maison, et ça le restera toujours. » Les paroles du président reflètent l'immense statut dont jouit Carvajal, qui a fait partie de l'équipe pendant 23 ans, dont une décennie passée dans les rangs des jeunes.
Un palmarès européen sans égal
Le palmarès de Carvajal est particulièrement impressionnant, avec pas moins de 27 titres remportés au cours de son passage dans la capitale. Il est l’un des cinq seuls joueurs de l’histoire à avoir remporté six Coupes d’Europe, un exploit qui lui assure une place parmi les légendes du football. Sa contribution à la Ligue des champions a été une nouvelle fois saluée en 2024, lorsqu’il a été désigné meilleur joueur de la finale après avoir inscrit un but décisif qui a permis de décrocher le titre.
Outre ses exploits continentaux, le latéral droit quitte le club avec six Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupes d’Europe, quatre Liga, deux Coupes du Roi et quatre Supercoupes d’Espagne. Sa constance lui a également valu d’intégrer le FIFPro World XI 2024, preuve qu’il appartenait encore, malgré son âge, à l’élite mondiale de son poste.
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Préparer l’après-Carvajal
Si le départ d’un capitaine constitue toujours un événement majeur, le Real Madrid a déjà anticipé l’avenir en recrutant Trent Alexander-Arnold l’été dernier. La décision de confier le couloir droit au latéral anglais a été déterminante : elle a poussé Carvajal à chercher un nouveau défi plutôt que d’accepter un rôle réduit au Bernabéu.
Les supporters pourront lui témoigner leur gratitude ce samedi, à l’occasion de la dernière journée de Liga. Après 450 matchs et 14 buts avec l’équipe première, le défenseur formé au club sera célébré comme un héros avant de tourner la page et de relever son prochain défi sportif.