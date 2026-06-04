Florentino Pérez officialise les premières recrues du Real Madrid et fait le point sur l’avenir de Vinicius Junior

Florentino Pérez a lancé un véritable pavé dans la mare du mercato en affirmant que le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, à condition qu’il conserve son poste de président. Ce mouvement, qui interviendrait à l’expiration du contrat du joueur de 27 ans avec les Reds, lui permettrait de s’installer en tant que joueur libre dans la capitale espagnole.

Dans une interview accordée au Diario AS, il s’est montré confiant : « Nous travaillons sur tous ces transferts. Je peux vous assurer que si je reste président du Real Madrid, l’un des meilleurs défenseurs du monde, Konaté, jouera pour le Real Madrid à partir de la saison prochaine. Et il ne sera pas le seul défenseur de haut niveau à nous rejoindre si je reste à la tête du Real Madrid. »

Le président a par ailleurs confirmé que José Mourinho avait été choisi pour diriger l’équipe depuis le banc, précisant : « Mourinho est l’un des plus grands entraîneurs au monde et il a joué un rôle très important pour le Real Madrid pendant son passage chez nous. C’est lui qui a entraîné l’équipe lors de cette célèbre saison de championnat où nous avons battu tous les records. Il a amené l’équipe à un très haut niveau de compétitivité, ce qui a été déterminant pour tout ce qui a été accompli par la suite. Mourinho et Konaté sont mes premières recrues. »