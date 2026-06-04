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Florentino Pérez officialise les premières recrues du Real Madrid et fait le point sur l’avenir de Vinicius Junior
Perez officialise l’arrivée de Konaté et le retour de Mourinho.
Florentino Pérez a lancé un véritable pavé dans la mare du mercato en affirmant que le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, à condition qu’il conserve son poste de président. Ce mouvement, qui interviendrait à l’expiration du contrat du joueur de 27 ans avec les Reds, lui permettrait de s’installer en tant que joueur libre dans la capitale espagnole.
Dans une interview accordée au Diario AS, il s’est montré confiant : « Nous travaillons sur tous ces transferts. Je peux vous assurer que si je reste président du Real Madrid, l’un des meilleurs défenseurs du monde, Konaté, jouera pour le Real Madrid à partir de la saison prochaine. Et il ne sera pas le seul défenseur de haut niveau à nous rejoindre si je reste à la tête du Real Madrid. »
Le président a par ailleurs confirmé que José Mourinho avait été choisi pour diriger l’équipe depuis le banc, précisant : « Mourinho est l’un des plus grands entraîneurs au monde et il a joué un rôle très important pour le Real Madrid pendant son passage chez nous. C’est lui qui a entraîné l’équipe lors de cette célèbre saison de championnat où nous avons battu tous les records. Il a amené l’équipe à un très haut niveau de compétitivité, ce qui a été déterminant pour tout ce qui a été accompli par la suite. Mourinho et Konaté sont mes premières recrues. »
- (C)Getty Images
Les clauses du contrat et l’accord conclu à Dumfries sont désormais connus.
Les annonces officielles sont imminentes, mais les démarches administratives de ces deux transferts seraient déjà bouclées. Selon Fabrizio Romano, Konaté a signé un contrat de quatre ans mercredi soir, information que Aurélien Tchouaméni a confirmée en « likant » la publication de Romano sur les réseaux sociaux. Konaté a déjà adressé un au revoir émouvant aux supporters de Liverpool, expliquant qu’il était temps pour lui de relever un « nouveau défi et d’entamer un nouveau chapitre » après avoir échoué à trouver un accord pour prolonger son contrat à Anfield. L’ancien défenseur du RB Leipzig ne serait pas la seule recrue de renom : la star de l’Inter, Denzel Dumfries, serait également sur le point de s’engager, après avoir conclu un accord avec le Real Madrid.
La situation de Vinicius Junior
Au cœur de l’effervescence autour des nouvelles recrues, Florentino Pérez a clarifié la situation de Vinicius Junior. Malgré les rumeurs d’un départ, le président madrilène a affirmé que l’attaquant souhaite rester au club. « Vini est l’un des meilleurs joueurs au monde et il est ravi d’être un joueur du Real Madrid. Il a joué un rôle décisif dans la conquête des deux dernières Coupes d’Europe et il lui reste un an de contrat. Il reste encore du temps, mais je vous assure que Vinicius veut rester au Real Madrid et je veux qu’il reste », a-t-il ajouté.
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La pression électorale et une nouvelle ère
Ces annonces fracassantes interviennent à quelques jours seulement du scrutin présidentiel auquel 100 000 membres du club sont appelés à voter, et où Pérez doit faire face à la candidature d'Enrique Riquelme – qui a récemment affirmé qu'Erling Haaland souhaitait rejoindre le club, malgré le démenti catégorique de l'entourage de l'attaquant. Alors que le club cherche à se remettre d’une saison sans titre, la promesse de Konaté, Dumfries et le retour de Mourinho envoient un message fort aux électeurs.