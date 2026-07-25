En Amérique du Nord, Olise a confirmé son statut naissant en livrant des prestations virtuoses au poste de numéro 10 mobile. Il a battu le record vieux de 56 ans de Pelé en délivrant sept passes décisives lors d’une même Coupe du monde, dont cinq pour Mbappé.

Toutefois, sa compétition s’est déroulée sous le signe des rumeurs, lesquelles n’ont fait que s’amplifier depuis l’élimination des Bleus en demi-finales.

Les rumeurs concernent l’intérêt que le Real Madrid porterait à la star du Bayern, le club espagnol étant, selon certaines sources, prêt à proposer une offre astronomique de plus de 200 millionsd’euros (173 millions de livres / 227 millions de dollars) pour le faire venir au Bernabéu.

Un montant qui, selon le chiffrage final, pourrait faire d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire, devant Neymar. Mais où se situe exactement la vérité ?