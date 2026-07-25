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Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Florentino Pérez l’a promis, et l’agent de Kylian Mbappé le confirme : le Real Madrid s’apprête-t-il vraiment à faire de Michael Olise le transfert le plus cher de l’histoire du football ?

Analysis
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Michael Olise se retrouve au cœur de l’une des plus grandes rumeurs de transfert de l’été après avoir brillé sous les couleurs de la France lors de la Coupe du monde, mais les apparences sont trompeuses. Selon diverses informations, le dynamiteur du Bayern Munich serait la cible prioritaire du Real Madrid, un transfert qui aurait même reçu le soutien de son compatriote et actuel « Galactico », Kylian Mbappé. En réalité, toutefois, aucun accord n’est pour l’instant envisageable.

En Amérique du Nord, Olise a confirmé son statut naissant en livrant des prestations virtuoses au poste de numéro 10 mobile. Il a battu le record vieux de 56 ans de Pelé en délivrant sept passes décisives lors d’une même Coupe du monde, dont cinq pour Mbappé.

Toutefois, sa compétition s’est déroulée sous le signe des rumeurs, lesquelles n’ont fait que s’amplifier depuis l’élimination des Bleus en demi-finales.

Les rumeurs concernent l’intérêt que le Real Madrid porterait à la star du Bayern, le club espagnol étant, selon certaines sources, prêt à proposer une offre astronomique de plus de 200 millionsd’euros (173 millions de livres / 227 millions de dollars) pour le faire venir au Bernabéu.

Un montant qui, selon le chiffrage final, pourrait faire d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire, devant Neymar. Mais où se situe exactement la vérité ?

  • Florentino PerezGetty Images

    Des promesses audacieuses

    Madrid a toujours les meilleurs joueurs du monde dans sa short-list, mais les rumeurs autour d’un transfert d’Olise ont culminé à la veille de la Coupe du monde. Le président Florentino Pérez, en pleine campagne de réélection, a promis une offre record de 150 millions d’euros (128 M£ / 170,5 M$) pour un « grand joueur » évoluant dans un « grand club de Ligue des champions ».

    Il est intéressant de noter que Pérez a tenu à démentir qu’il faisait référence à Olise, déclarant à l’émission de télévision espagnole « Horizonte » : « Olise est un grand joueur, mais ce n’est pas Olise. Ce n’est pas non plus [Jeremy] Doku. Il faut que ce soit un joueur de milieu de terrain capable de monter vers l’avant. La première étape sera d'entrer en contact avec son club. Ce recrutement doit créer de l'enthousiasme, car c'est bien l'objectif : susciter l'enthousiasme. »

    Malgré ce démenti, The Guardian affirmait alors que la cible mystérieuse était bien Olise. Une fois Perez réélu, Madrid a officiellement transmis une offre de 150 millions d’euros pour Julian Álvarez, joueur de l’Atlético Madrid et priorité de Barcelone, avant de voir cette proposition rapidement rejetée.

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  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Démenti public

    Cette annonce n’a pas suffi à mettre fin aux rumeurs liant le club à Olise, plusieurs sources affirmant ensuite que les « Blancos » envisageaient une offre colossale de 200 millions d’euros pour l’attaquant.

    Pour brouiller les pistes, le club madrilène a publié fin juin un communiqué démentant tout contact avec l’attaquant ou son entourage, sans toutefois exclure un éventuel transfert, contrairement à sa prise de position sur Enzo Fernández (Chelsea).

    « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné, ses représentants ou toute autre personne de son entourage », précisait le communiqué.

    « Le Real Madrid tient également à souligner les excellentes relations institutionnelles qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la propagation de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. »

  • OliseGetty Images

    La volonté de Olise

    Cette accalmie n’a été que temporaire. Concentré sur sa sélection avec les Bleus, Olise a brillé durant la Coupe du monde jusqu’en demi-finale. Mais l’élimination de la France face à l’Espagne, futur vainqueur, a ravivé les spéculations.

    Selon Foot Mercato, le joueur aurait exprimé son souhait de rejoindre le Real Madrid cet été, convaincu que le Bernabéu constituerait le cadre idéal pour poursuivre sa progression après son ascension fulgurante, de Crystal Palace au Bayern Munich.

    Parallèlement, le Real Madrid préparerait une offre record pour le club, et serait prêt à tout pour finaliser ce transfert retentissant.

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    L'agent Mbappé

    Selon des informations concordantes en Allemagne et en Espagne, le Real Madrid aurait eu un informateur interne chargé de convaincre Olise de rejoindre le club. La star des « Blancos », Kylian Mbappé, aurait contacté Florentino Pérez après la Coupe du monde pour lui annoncer qu’il avait persuadé son compatriote de s’engager au Bernabéu, profitant de leur association lors du tournoi.

    Mbappé a noué une complicité évidente sur le terrain avec Olise en Amérique du Nord, les deux joueurs formant l’une des plus redoutables lignes d’attaque de Didier Deschamps. Ils ont battu un record vieux de 60 ans en matière de combinaisons de buts lors du tournoi, Olise ayant délivré cinq passes décisives à son capitaine.

    Convaincu que son compatriote correspond parfaitement au système du nouvel entraîneur José Mourinho, il plaiderait auprès du club pour finaliser un transfert qui s’annoncerait déjà comme sensationnel.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    Les obstacles

    Les supposées velléités d’Olise et de Mbappé en coulisses ne changent rien : le premier n’est pas à vendre. Plusieurs membres de la direction bavaroise, connus pour leur franc-parler, l’ont réaffirmé cet été, à l’image d’un responsable anonyme qui a confié à L’Équipe en juin : « Olise n’a pas de prix ; il ne partira pas, même pour 500 millions d’euros. »

    Ce montant dépasse largement les 200 millions d’euros souvent cités comme évaluation des « Die Roten », une somme déjà hors de portée pour le Real Madrid. Seul un forcing public du joueur, appuyé par une demande de transfert, pourrait faire bouger les lignes, mais aucun signe ne laisse penser que cela va se produire.

    Le géant bavarois a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas se séparer de l’un de ses atouts les plus précieux, et il se trouve en position de force dans les négociations, étant donné que le contrat d’Olise court encore pendant trois ans et ne comporte aucune clause libératoire. L’ailier est considéré comme un élément clé de l’avenir du Bayern, et le club a l’intention de lui proposer un nouveau contrat afin de le fidéliser à long terme.

    Par ailleurs, le Real Madrid n’a pas des ressources financières illimitées et, alors que les dossiers Yan Diomandé (RB Leipzig) et Rodri (Manchester City) sont déjà sur la table, il paraît peu probable que le club puisse ajouter Olise à sa liste si les deux premières opérations se concrétisent.

  • Olise MbappeGetty Images

    « Pas faisable »

    En réalité, ce transfert a donc très peu de chances de se concrétiser cet été, malgré ce que certains voudraient vous faire croire.

    Le Real Madrid n’a pas déboursé plus de 100 millions d’euros pour un joueur depuis l’arrivée de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund il y a trois ans, privilégiant des opérations plus judicieuses comme les arrivées libres de Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, puis, plus récemment, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Un chèque de plus de 200 millions d’euros pour Olise marquerait donc une rupture nette avec cette stratégie, malgré les promesses ambitieuses de Pérez lors de sa campagne de réélection.

    Ajoutons à ce montant astronomique que l’ailier ne réclame pas publiquement un départ et que le Bayern n’entend pas négocier avec le Real ni avec quiconque : l’opération paraît donc vouée à l’échec. Selon The Athletic, en coulisses, au Bernabéu, on admet qu’un transfert cet été n’est « pas envisageable ».

    Si le Real reste capable de coups éclatants, le dossier Olise est, pour l’instant, clos.

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