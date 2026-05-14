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Florentino Pérez affirme que Kylian Mbappé est le « meilleur joueur » du Real Madrid, prenant fermement la défense de l’attaquant critiqué
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Pérez refuse de pointer du doigt Mbappé
Malgré la deuxième place du Real derrière Barcelone en Liga et son élimination pour la deuxième année consécutive en quarts de finale de la Ligue des champions, Florentino Pérez refuse de blâmer Kylian Mbappé. L’attaquant français, toujours en lice pour le Soulier d’or de la Liga et virtually assuré du titre de meilleur buteur de la C1, a concentré les regards alors que le club a échoué sur les deux tableaux. En privé, le dirigeant se dit toutefois frustré par l’attitude de l’attaquant durant sa récente blessure.
« Je ne parle pas des entraîneurs avec les joueurs. Je ne parle d’eux qu’avec leurs familles. Je ne parle pas à Mbappé. Je les salue à l’entraînement », a-t-il déclaré lors d’une longue interview accordée à La Sexta.
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Le président apporte son soutien au joueur français.
Cependant, Pérez reste convaincu que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est la figure de proue de l’effectif actuel. Le président a clairement affiché sa position : « Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment. Il y a des choses que nous devons améliorer, mais je ne vais pas m’en mêler. Je pense qu’il a compris ce qu’est le Real Madrid. Il a marqué de nombreux buts. »
La physique et la Coupe du monde des clubs
En revenant sur une saison 2025-2026 décevante, au cours de laquelle le Real Madrid a été éliminé par Albacete en Coupe du Roi et écarté de la Ligue des champions par le Bayern Munich, Florentino Pérez a identifié la cause principale.
« Tout a commencé lors de la Coupe du monde des clubs. Nous n’avons pas réussi à récupérer physiquement, nous avons joué tous les trois jours et nous n’avons pas pris soin de notre condition physique », a expliqué Pérez.
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Et maintenant ?
Pérez a également évoqué les rumeurs faisant état d’une fracture irréparable au sein de l’effectif du Real, après une semaine au cours de laquelle Federico Valverde et Aurélien Tchouameni ont été sanctionnés pour une prétendue bagarre dans les vestiaires. Le président du club a fait part de son inquiétude quant au fait que des incidents au sein de l’équipe soient divulgués à la presse avant que des mesures internes puissent être prises, ajoutant : « Nous sommes au courant, ou nous avons des soupçons. Aborder ce sujet pour diviser le Real Madrid… Cela devrait rester dans les vestiaires. »
Madrid affrontera le Real Oviedo, Séville et l’Athletic Club lors de ses trois dernières journées de Liga sous la direction d’Álvaro Arbeloa, et l’on ignore encore si Mbappé sera rétabli à temps pour apporter son impact.