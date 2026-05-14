Florentino Pérez affirme que Kylian Mbappé est le « meilleur joueur » du Real Madrid, prenant fermement la défense de l’attaquant critiqué

Malgré la deuxième place du Real derrière Barcelone en Liga et son élimination pour la deuxième année consécutive en quarts de finale de la Ligue des champions, Florentino Pérez refuse de blâmer Kylian Mbappé. L’attaquant français, toujours en lice pour le Soulier d’or de la Liga et virtually assuré du titre de meilleur buteur de la C1, a concentré les regards alors que le club a échoué sur les deux tableaux. En privé, le dirigeant se dit toutefois frustré par l’attitude de l’attaquant durant sa récente blessure.

« Je ne parle pas des entraîneurs avec les joueurs. Je ne parle d’eux qu’avec leurs familles. Je ne parle pas à Mbappé. Je les salue à l’entraînement », a-t-il déclaré lors d’une longue interview accordée à La Sexta.