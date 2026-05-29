AFP
Traduit par
Florentino Pérez affirme n’avoir encore abordé avec José Mourinho la possibilité d’un retour sur le banc du Real Madrid, tout en ayant déjà DEUX autres entraîneurs en vue pour succéder à Álvaro Arbeloa
Perez s'exprime sur la recherche d'un nouvel entraîneur pour le Real Madrid
Pérez a révélé que le Real Madrid était sur le point de désigner le successeur d’Arbeloa. Lors d’une interview accordée à Television Espanola, le président madrilène a admis avoir déjà deux candidats en tête alors que le club s’apprête à entamer un nouveau chapitre. Il a également été interrogé directement sur la possibilité d’un retour de Mourinho au Santiago Bernabéu.
- AFP
Perez réagit aux rumeurs le liant à Mourinho
Tout en saluant les qualités de l’entraîneur portugais, il a précisé qu’aucune discussion officielle n’avait encore eu lieu. Le président a confirmé qu’il examinait toujours ses options. Pérez a déclaré : « Je y réfléchis. Ai-je un nom en tête ? Deux. Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est évident. Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé. »
Perez affiche une position ferme sur les affaires du club et les critiques concernant les élections.
Le président du Real Madrid a également attaqué son rival Riquelme. Pérez s’est présenté comme le garant de la stabilité du club, comparant à plusieurs reprises ses adversaires à l’ère de Ramón Calderón.
« J’aime profondément le Real Madrid, et quand je vois qu’on s’en prend à lui, je suis là », a-t-il ajouté. « J’ai détecté un mouvement obscur visant à déstabiliser le club par mon intermédiaire. Comme je crois toujours aux membres, j’ai convoqué des élections.
Or, en examinant la liste adverse, je retrouve les mêmes visages que sous l’ère Calderón, la plus sombre page de l’histoire madrilène. On prête même à cet homme (en allusion à Riquelme) un emprunt à 54 % d’intérêts annuels : qui accepterait un tel crédit ? Je n’invente rien : on a l’impression qu’il veut utiliser le club pour ses propres affaires. »
- Getty Images Sport
L'heure de la décision approche à Madrid
Le Real Madrid doit désormais accélérer sa quête d’un successeur pour Arbeloa, tandis que les spéculations autour de Mourinho et d’autres candidats se multiplient. Toutefois, tous les regards se tournent d’abord vers l’élection présidentielle du club, fixée au 7 juin, car son résultat pourrait bien désigner le prochain entraîneur des Merengues.