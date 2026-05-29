Le président du Real Madrid a également attaqué son rival Riquelme. Pérez s’est présenté comme le garant de la stabilité du club, comparant à plusieurs reprises ses adversaires à l’ère de Ramón Calderón.

« J’aime profondément le Real Madrid, et quand je vois qu’on s’en prend à lui, je suis là », a-t-il ajouté. « J’ai détecté un mouvement obscur visant à déstabiliser le club par mon intermédiaire. Comme je crois toujours aux membres, j’ai convoqué des élections.

Or, en examinant la liste adverse, je retrouve les mêmes visages que sous l’ère Calderón, la plus sombre page de l’histoire madrilène. On prête même à cet homme (en allusion à Riquelme) un emprunt à 54 % d’intérêts annuels : qui accepterait un tel crédit ? Je n’invente rien : on a l’impression qu’il veut utiliser le club pour ses propres affaires. »