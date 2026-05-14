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Florentino Pérez a été aperçu en train de s’expliquer vivement avec des supporters du Real Madrid tandis que les agents de sécurité retiraient des banderoles critiquant le président
Le président impliqué dans une vive altercation
Scène rare au Bernabéu : le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a été filmé en pleine altercation verbale avec des supporters dans les tribunes. Alors que les joueurs s’apprêtaient à donner le coup d’envoi dans une atmosphère électrique, les caméras ont capté le dirigeant, depuis sa loge présidentielle, en train de discuter vif avec des abonnés situés à proximité.
Ce face-à-face, capté alors que l’équipe d’Álvaro Arbeloa effectuait les traditionnelles poignées de main avec le Real Oviedo, illustre le fossé grandissant entre la direction et les supporters. Il intervient seulement deux jours après la conférence de presse tendue de Pérez à Valdebebas, au cours de laquelle il a officiellement annoncé les prochaines élections à la présidence du club.
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Mesure de sécurité pour faire taire les manifestants
Peu après le coup d’envoi, l’ambiance s’est encore dégradée dans les tribunes : des agents de sécurité ont été contraints d’intervenir pour retirer plusieurs banderoles ciblant la direction du club. Cette action visait à contenir l’impact visuel d’une contestation grandissante.
Des photos prises dans les tribunes ont ensuite montré le contenu des banderoles confisquées : des messages sans équivoque à l’attention du président, notamment « Florentino, pars maintenant » et « Florentino, coupable ».
Sifflets à l'encontre de Vinicius et Mbappé
Au Bernabéu, la colère des supporters s’est abattue non seulement sur le président, mais aussi sur les joueurs, accueillis par une déferlante de sifflets. Les huées ont retenti dès la sortie des joueurs pour l’échauffement et ont culminé lors de l’annonce des compositions par le speaker.
Deux stars ont particulièrement essuyé les plâtres : Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les deux attaquants ont été la cible de critiques, le Brésilien étant hué presque à chaque touche de balle en début de rencontre. Cette hostilité fait suite à une série de résultats décevants, notamment une lourde défaite lors du Clásico contre Barcelone qui a compromis la saison.
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Le chaos interne attise la colère des supporters
Le climat déjà tendu dans la capitale s’est aggravé après la révélation de vifs conflits au sein du groupe professionnel. La colère des supporters a éclaté lorsque l’on a appris qu’une altercation physique entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde avait nécessité des points de suture pour le milieu de terrain uruguayen, le contraignant à une pause forcée.