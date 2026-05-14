Florentino Pérez a été aperçu en train de s’expliquer vivement avec des supporters du Real Madrid tandis que les agents de sécurité retiraient des banderoles critiquant le président

Scène rare au Bernabéu : le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a été filmé en pleine altercation verbale avec des supporters dans les tribunes. Alors que les joueurs s’apprêtaient à donner le coup d’envoi dans une atmosphère électrique, les caméras ont capté le dirigeant, depuis sa loge présidentielle, en train de discuter vif avec des abonnés situés à proximité.

Ce face-à-face, capté alors que l’équipe d’Álvaro Arbeloa effectuait les traditionnelles poignées de main avec le Real Oviedo, illustre le fossé grandissant entre la direction et les supporters. Il intervient seulement deux jours après la conférence de presse tendue de Pérez à Valdebebas, au cours de laquelle il a officiellement annoncé les prochaines élections à la présidence du club.



