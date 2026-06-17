Flirt avec l'AC Milan : Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort, aurait arrêté sa décision après l'offre de 40 millions d'euros formulée par le club lombard

À la tête de la direction sportive de Francfort depuis cinq ans, Krösche s'est forgé, grâce à des choix de transferts pertinents, la réputation d'être l'un des dirigeants les plus éminents et performants de l'élite allemande.

Son maintien à son poste est donc perçu comme un soulagement immense à Francfort, car une saison difficile laisse au directeur sportif une montagne de travail à accomplir. Au terme de l’exercice précédent, le club a manqué sa qualification pour les compétitions européennes, une contre-performance largement imputable à un choix d’entraîneur discutable : l’Espagnol Albert Riera, recruté en février à la demande expresse de Krösche, s’est révélé être un pari perdant.