Pour la SGE, cette décision est un signal fort de stabilité dans une période sportive agitée. Le club de Hesse peut donc, comme prévu, planifier sereinement l’avenir avec Krösche, dont le contrat court jusqu’en 2028, ainsi qu’avec le directeur sportif Timmo Hardung.
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Flirt avec l'AC Milan : Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort, aurait arrêté sa décision après l'offre de 40 millions d'euros formulée par le club lombard
À la tête de la direction sportive de Francfort depuis cinq ans, Krösche s'est forgé, grâce à des choix de transferts pertinents, la réputation d'être l'un des dirigeants les plus éminents et performants de l'élite allemande.
Son maintien à son poste est donc perçu comme un soulagement immense à Francfort, car une saison difficile laisse au directeur sportif une montagne de travail à accomplir. Au terme de l’exercice précédent, le club a manqué sa qualification pour les compétitions européennes, une contre-performance largement imputable à un choix d’entraîneur discutable : l’Espagnol Albert Riera, recruté en février à la demande expresse de Krösche, s’est révélé être un pari perdant.
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Krösche doit maintenant réparer les dégâts causés par Riera.
Après avoir manqué la qualification pour une coupe d’Europe, la direction du club a tiré la sonnette d’alarme et limogé l’entraîneur malchanceux. Pour mettre fin à la débâcle de Riera et remettre l’Eintracht sur la voie du succès, Krösche a récemment fait machine arrière. Adi Hütter, l’entraîneur qui avait déjà mené le club en demi-finale de la Ligue Europa, est donc revenu sur le banc francfortais.
Auparavant, l’avenir de Krösche avait fait l’objet de nombreuses spéculations : des rumeurs persistantes l’envoyaient au Milan AC, où le directeur sportif Hardung devait également le suivre.
Selon nos informations, Markus Krösche s’est vu proposer un salaire exorbitant de la part de Milan.
Selon le magazine « kicker », Krösche aurait reçu une offre financière extrêmement alléchante. Il aurait ainsi pu gagner au total 40 millions d'euros en quatre ans à Milan.
Néanmoins, les dirigeants de l’Eintracht ont affirmé dès le début de la semaine ne rien savoir de ces projets. « Personne, du côté de l’AC Milan, ne nous a contactés au sujet de Markus Krösche », a déclaré Mathias Beck, président du club de Francfort et président du conseil de surveillance, au journal Bild.