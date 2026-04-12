Flick met à nu l'arrogance de Simeone... L'Atlético, entre le rêve de titre et le spectre d'une saison catastrophique

L'Espagne dispose actuellement de quatre places fixes en Ligue des champions pour la saison prochaine, réservées aux quatre premiers clubs de la Liga, selon l'UEFA.
Toutefois, le système du « siège de performance européenne », instauré par l’instance continentale, offre une cinquième place aux ligues les plus performantes au regard des résultats collectifs de leurs clubs dans les compétitions européennes de la saison en cours.
Au regard du classement actuel des fédérations pour la saison 2025-2026, l’Angleterre, première avec 230 points, et l’Espagne, deuxième avec 167 points, devraient toutes deux décrocher ce sésame pour l’exercice 2026-2027. le cinquième billet reviendrait au cinquième de la Liga, actuellement le Real Betis.
Ce scénario s’était déjà produit lors de l’exercice 2024-2025 : la Liga avait décroché une cinquième place après la confirmation, en avril 2025, du rang deux de l’Espagne, profitant ainsi à Villarreal, alors cinquième du classement final.
Résultat : l’Atlético, actuellement quatrième, est sous pression. Si le club termine cinquième et que l’UEFA confirme bien l’attribution de ce cinquième siège, son destin européen dépendra alors d’une décision administrative plutôt que de ses performances sportives.