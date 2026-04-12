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Flick met à nu l'arrogance de Simeone... L'Atlético, entre le rêve de titre et le spectre d'une saison catastrophique

FC Séville vs Atletico Madrid
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H. Flick
D. Simeone
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Tout ou rien !

L'Atlético de Madrid joue sa saison dans une spirale négative qui se traduit, en Liga, par trois défaites consécutives.

Hier, lors de la 31^e journée, les Colchoneros se sont inclinés 2-1 face à Séville, encaissant ainsi leur troisième revers consécutif en Liga après ceux subis contre le Real Madrid et Barcelone.

Les Colchoneros reculent au classement et pointent à la quatrième place avec 57 points, entraînés dans la course aux places européennes.

L’équipe de Diego Simeone aborde désormais une phase décisive de sa saison, avec pour objectifs la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

  • Le pari de Simeone pourrait coûter cher : la quatrième place est menacée.

    Diego Simeone a effectué dix changements dans son onze de départ face à Séville, redonnant ainsi de l’espoir au club andalou, puisque cette victoire a permis à l’équipe de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation. Dans le même temps, le pari osé de l’entraîneur argentin a mis en lumière la fragilité de sa stratégie en cette fin de saison : sacrifier la Liga pour préserver ses forces en vue de la Ligue des champions et de la finale de la Coupe du Roi.

    Après 31 journées, le classement est le suivant : Barcelone en tête avec 79 points, suivi du Real Madrid (70 pts), puis Villarreal (58 pts) à la troisième place, et l’Atlético quatrième avec seulement 57 points.

    Villarreal affronte l’Athletic Bilbao ce soir : en cas de succès, les « Sous-marins jaunes » compteraient quatre longueurs d’avance. le Real Betis, qui, en cas de succès contre Osasuna ce même jour, reviendrait à neuf points des Rojiblancos à sept journées du terme, accentuant d’autant la pression sur le groupe de Simeone. Chaque nouveau faux pas en Liga rapproche désormais l’équipe du précipice.

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  • Une dynamique inédite… Le nouvel équilibre du FC Barcelone

    Le scénario de cette même journée a pourtant été bien différent. Ferran Torres a ouvert le score dès la première période pour le Barça, avant que Yamal et Rashford ne scellent la victoire en fin de match. Score final : 4-1 face à l’Espanyol et neuf points d’avance sur le Real Madrid en tête du classement.

    Cette réaction intervient seulement trois jours après la défaite 0-2 concédée par les Blaugrana face à l’Atlético lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

    Hans Flick a opéré cinq changements par rapport à la rencontre européenne, tout en conservant Araujo, Balde, Gavi, Torres et Fermín López dans le onze de départ.

    Loin d’être un simple turnover, ce choix stratégique préserve la compétitivité tout en illustrant la philosophie de Flick : ne pas sacrifier un front pour en conquérir un autre.

    L’Atlético, à l’inverse, a aligné face à Liverpool un groupe de jeunes issus du centre de formation (Javi Bunyar, Julio Díaz, Daniel Martínez, Ryan Belaid), révélant, au vu du résultat, un manque de solutions de remplacement face à la férocité des Reds.

  • La semaine la plus difficile… C'est tout ou rien !

    La situation se fait encore plus tendue et dramatique pour l’Atlético, qui enchaîne les rendez-vous décisifs en l’espace d’une semaine : mardi prochain, il recevra Barcelone au Metropolitano pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, avant de disputer, le samedi suivant au stade La Cartuja de Séville, la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad.

    On comprend mieux la stratégie de Diego Simeone, qui privilégie ces deux finales au détriment de la Liga. Mais attention : un échec entraînerait un bilan bien maigre.

    Si l’Atlético perd le match retour contre Barcelone et est éliminé de la Ligue des champions, ou s’il s’incline en finale face à Arsenal (scénario le plus probable), l’ampleur de la défaite ne sera pas compensée par la seule finale de la Coupe du Roi – qu’il pourrait d’ailleurs également perdre –, et avec un recul probable à la cinquième place en Liga, la saison s’achèverait sur une note amère.

  • La course aux sièges européens… Qui mérite le cinquième siège ?

    L'Espagne dispose actuellement de quatre places fixes en Ligue des champions pour la saison prochaine, réservées aux quatre premiers clubs de la Liga, selon l'UEFA.

    Toutefois, le système du « siège de performance européenne », instauré par l’instance continentale, offre une cinquième place aux ligues les plus performantes au regard des résultats collectifs de leurs clubs dans les compétitions européennes de la saison en cours.

    Au regard du classement actuel des fédérations pour la saison 2025-2026, l’Angleterre, première avec 230 points, et l’Espagne, deuxième avec 167 points, devraient toutes deux décrocher ce sésame pour l’exercice 2026-2027. le cinquième billet reviendrait au cinquième de la Liga, actuellement le Real Betis.

    Ce scénario s’était déjà produit lors de l’exercice 2024-2025 : la Liga avait décroché une cinquième place après la confirmation, en avril 2025, du rang deux de l’Espagne, profitant ainsi à Villarreal, alors cinquième du classement final.

    Résultat : l’Atlético, actuellement quatrième, est sous pression. Si le club termine cinquième et que l’UEFA confirme bien l’attribution de ce cinquième siège, son destin européen dépendra alors d’une décision administrative plutôt que de ses performances sportives.