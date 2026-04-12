Flick met à nu l'arrogance de Simeone... L'Atlético, entre le rêve de titre et le spectre d'une saison catastrophique

L'Atlético de Madrid joue sa saison dans une spirale négative qui se traduit, en Liga, par trois défaites consécutives.

Hier, lors de la 31^e journée, les Colchoneros se sont inclinés 2-1 face à Séville, encaissant ainsi leur troisième revers consécutif en Liga après ceux subis contre le Real Madrid et Barcelone.

Les Colchoneros reculent au classement et pointent à la quatrième place avec 57 points, entraînés dans la course aux places européennes.

L’équipe de Diego Simeone aborde désormais une phase décisive de sa saison, avec pour objectifs la Coupe du Roi et la Ligue des champions.