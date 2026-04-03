Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a confirmé la difficulté du match de l’équipe contre l’Atlético de Madrid en Liga, soulignant son rejet des chants racistes qui ont marqué le match amical entre l’Espagne et l’Égypte lors de la dernière trêve internationale.

Hans Flick s’est exprimé devant les médias lors d’une conférence de presse ce vendredi, avant l’importante confrontation face à l’Atlético de Madrid au stade « Metropolitano » demain samedi, alors que l’équipe catalane cherche à conserver son avance de quatre points sur le Real Madrid, son plus proche poursuivant, voire à creuser l’écart en cas de faux pas des Merengues contre le Real Majorque.

Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid à trois reprises au cours du mois d’avril : une première fois demain en Liga, avant deux matchs en quart de finale de la Ligue des champions.

Lire aussi :

Un avocat international à Kooora : l’affaire Maroc–Sénégal est plus complexe qu’il n’y paraît… voici mon pronostic pour la décision du « TAS »

Exclusif pour Kooora… Le Sénégal sera-t-il sanctionné pour avoir célébré la Coupe d’Afrique avant la décision du « TAS » ?

Après son départ d’Oman… Queiroz révèle à Kooora la vérité sur les offres de l’Arabie saoudite et du Ghana