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Loai Mohamed

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فlick avant l’affrontement contre l’Atlético : la star du Barça est dans un mauvais état psychologique… et il n’y a pas de place pour les idiots parmi nous

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
Raphinha
Espagne
Allemagne
Brésil

L’entraîneur allemand met en garde contre la répétition des erreurs… et fixe la date de retour de De Jong

Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a confirmé la difficulté du match de l’équipe contre l’Atlético de Madrid en Liga, soulignant son rejet des chants racistes qui ont marqué le match amical entre l’Espagne et l’Égypte lors de la dernière trêve internationale.

Hans Flick s’est exprimé devant les médias lors d’une conférence de presse ce vendredi, avant l’importante confrontation face à l’Atlético de Madrid au stade « Metropolitano » demain samedi, alors que l’équipe catalane cherche à conserver son avance de quatre points sur le Real Madrid, son plus proche poursuivant, voire à creuser l’écart en cas de faux pas des Merengues contre le Real Majorque.

Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid à trois reprises au cours du mois d’avril : une première fois demain en Liga, avant deux matchs en quart de finale de la Ligue des champions.

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  • Non à la répétition des erreurs face à l’Atlético

    Flick a déclaré, à propos du match contre l’Atlético de Madrid : « Oui, c’est un match contre l’une des meilleures équipes du championnat et d’Europe. Ils ont une grande qualité, et n’importe quel joueur est capable de faire basculer la rencontre. Il est très important de ne pas commettre beaucoup d’erreurs comme cela s’est produit lors du dernier match là-bas. J’ai aimé l’entraînement d’aujourd’hui, et deux mois très importants nous attendent ».

    Interrogé sur le fait de savoir si le match de demain serait le plus facile des trois prochaines rencontres contre l’Atlético de Madrid, il a répondu : « Non, les matchs contre eux sont toujours difficiles, et ils ont l’un des meilleurs entraîneurs au monde. J’aime ce qu’ils proposent et la manière dont ils jouent. Ils ont des joueurs exceptionnels comme Antoine Griezmann. Leur équipe est formidable, et l’ambiance dans leur stade est aussi incroyable ».

    Et pour savoir s’il était inquiet à l’idée de jouer au “Metropolitano”, le fief de l’Atlético de Madrid, il a déclaré : « Nous en avons parlé. J’ai dit aux joueurs qu’ils devaient être attentifs et peut-être changer de chaussures. Ils doivent se préparer et s’adapter ».

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  • Nous avons traité Raphinha différemment.

    On a demandé à Flick : « Qui est responsable de la blessure de Raphinha avec la sélection de son pays, le Brésil ? », et il a répondu : « C’est une blessure, et nous devons vivre avec ; cela fait partie du football et de la vie. Le timing n’est pas idéal, ni pour lui ni pour nous. Il était très triste, et nous ne sommes pas contents non plus. Nous avons beaucoup de joueurs, et nous verrons comment gérer son absence. »

    À propos du fait de lui avoir accordé une autorisation avec la sélection brésilienne, il a expliqué : « C’est normal. Les joueurs partent en sélection, et les autres ont aussi des jours de repos. Ce n’est pas la première blessure cette saison. Je lui ai parlé et je l’ai vu dans un mauvais état psychologique, donc je lui ai accordé quelques jours. Il est entre de bonnes mains. »

    Flick a poursuivi : « Ma décision a été qu’il reste au Brésil avec sa famille pendant quelques jours. Dans ce cas, nous avons décidé de procéder différemment. »

  • Un groupe d’imbéciles

    Concernant son commentaire sur les chants racistes entendus lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte mardi dernier, et leur impact sur son joueur Lamine Yamal, Flick a déclaré : « Je pense que Lamine a publié une déclaration remarquable. Dans le football, nous sommes ici pour l’inclusion. C’est frustrant qu’un petit groupe d’imbéciles ne le comprenne pas. Il est temps de réfléchir et de s’améliorer, pas seulement dans le football, mais dans la vie. »

    Il a ajouté : « Le racisme n’a pas sa place. Il s’agit de tout le monde, d’être ensemble. Nous voulons tous le respect, quelle que soit la couleur de peau, l’origine ou quoi que ce soit d’autre. Il est temps de changer ces idées. »

  • راشفورد مثل غافي

    Concernant la date de retour de Frenkie de Jong, l’entraîneur allemand a révélé : « Le point positif, c’est le retour de Balde et de Koundé, ainsi que d’Eric. Pour Frenkie, il faut encore attendre un peu ; peut-être qu’il reprendra l’entraînement la semaine prochaine. Pas à pas. »

    Au sujet de l’avenir de Marcus Rashford, dont le prêt prend fin à la fin de la saison en cours, Flick a précisé : « J’ai déjà dit que j’étais content de lui. Ces dernières semaines, il a eu quelques soucis physiques, mais il a maintenant une grande opportunité. Il est comme Gavi, qui a retrouvé son niveau à l’entraînement. »

    Et à propos de savoir s’il s’attendait à une réaction forte de Robert Lewandowski dans la phase décisive de la saison, surtout après son échec à se qualifier avec sa sélection pour la Coupe du monde 2026, l’entraîneur a déclaré : « Il a joué 90 minutes lors des deux matchs. C’est un joueur très professionnel, et le fait de ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde le rend triste, mais cela fait partie de la vie. Maintenant, il est concentré sur ce dont nous avons besoin de lui dans les semaines à venir. »

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