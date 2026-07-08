Fiorentina, voici Dragusin : tous les détails du coup orchestré par Paratici, chiffres et formule

Dragusin à la Fiorentina : le communiqué officiel





« L'ACF Fiorentina annonce avoir acquis, sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions, les droits sportifs du défenseur Radu Matei Dragusin, en provenance de Tottenham Hotspur. Né à Bucarest (Roumanie) le 3 février 2002, Dragusin a déjà évolué en Italie sous les couleurs de laJuventus, de laSampdoria et du Genoa. Le nouveau défenseur viola totalise près de 100 matchs en Serie A, Coupe d’Italie, Premier League, Ligue des champions, Ligue Europa et FA Cup. Il a remporté une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie avec la Juventus, ainsi qu’une Ligue Europa avec Tottenham. Dragusin compte également 30 sélections avec l’équipe nationale roumaine et a pris part à l’Euro 2024. »





Comme indiqué, Dragusin revient donc en Italie dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire sous certaines conditions ; voici tous les détails de l’opération. Le prêt, payant, est évalué à 1,5 million d’euros. L’obligation d’achat s’activera automatiquement dès sa 22e apparition officielle, pour un montant de 17,5 millions d’euros. Enfin, une clause de 10 % sur une éventuelle plus-value reviendra au club londonien en cas de cession ultérieure.