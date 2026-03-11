Les déclarations de Paolo Vanoli et Fabiano Parisi lors de la conférence de presse à la veille du match Fiorentina-Rakow, huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence.
Fiorentina, Vanoli : « La Fiorentina mérite mieux, mais c'est ainsi pour l'instant. Voici comment va Kean. »
Cremonese«Pour nous, c'est un match crucial et nous devons rester concentrés dessus. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous affrontons une équipe qui a très bien joué dans son groupe, qui n'a encaissé que deux buts en Ligue Europa Conférence et qui n'a jamais perdu. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'un double affrontement, avec un match aller et un match retour, et comme toujours, il sera important d'être intelligents et de disputer un grand match. Nous ne penserons au match à Crémone qu'après celui de demain ».
ROTATIONS« Gagner est toujours important, mais c'est avant tout la performance qui compte : c'est elle qui donne les résultats. Contre Parme, nous aurions pu faire mieux, car nous avons créé beaucoup d'occasions sans les exploiter. Quoi qu'il en soit, une victoire donne toujours confiance et nous aide à progresser ».
LES JEUNES« J'ai toujours dit que j'appréciais beaucoup les jeunes et que, lorsqu'ils en ont l'occasion, ils doivent jouer. Mais en même temps, un entraîneur doit aussi les protéger. Les garçons de l'équipe Primavera qui seront avec nous demain doivent être mentalement prêts à entrer sur le terrain : si nécessaire, je n'aurai aucun problème à les faire jouer ».
FORMATION« Parisi jouera certainement, car il est frais. Quoi qu'il en soit, tout le monde peut être titulaire. En attaque, Piccoli est un joueur très important, tout comme Gudmundsson. Parisi incarne bien l'esprit qu'il faut avoir pour entrer sur le terrain. Quand je prends une décision, je le fais toujours en pensant au bien de l'équipe ».
GAGNER LA CONFÉRENCE« Du point de vue des performances, nous avons parfois fait quelques pas en arrière, mais davantage sur le plan mental que physique. Contre Parme, par exemple, nous avons mal géré les occasions devant le but. Si nous ne sommes pas assez lucides et déterminés devant le but, c'est une autre histoire. Si l'on regarde les matchs aller et retour contre Parme, en décembre, nous avons tiré 25 fois. Nous devons trouver un meilleur équilibre : nous savons que le résultat obtenu contre Parme a été décevant ».
RAKOW« Ils jouent différemment du Jagiellonia, mais avec le même niveau d'agressivité. Ils sont très doués pour trouver l'attaquant et développer l'action offensive. Nous devrons être attentifs dans notre couverture préventive, car ils savent bien exploiter les espaces sur le terrain ouvert. C'est une équipe à affronter avec beaucoup d'attention et nous devrons être capables de bien sortir de leur première pression ».
KEAN« Il suit un protocole de récupération au jour le jour, comme je l'ai déjà dit, et nous continuerons à l'évaluer quotidiennement. L'objectif reste toutefois de le faire jouer pour le match à Crémone ».
MARCHÉ DE JANVIER« Je les vois tous bien, même s'il est normal qu'il faille une période d'adaptation. Brescianini nous offre une alternative importante, tout comme Fabbian. Nous espérons récupérer Solomon bientôt. Ma crainte était d'éviter les blessures aux nouveaux arrivants, mais malheureusement, un contretemps s'est produit. Harrison travaille bien : il traverse actuellement une phase de « respiration » qui l'aidera ensuite à revenir au meilleur de sa forme. En janvier, la condition physique peut connaître des hauts et des bas ».
GUDMUNDSSON« Il doit retrouver sa meilleure condition physique après son problème à la cheville. Il continue toutefois à faire des choses importantes, mais il lui manque encore ce dernier pas pour être vraiment décisif. Nous savons – et lui aussi le sait – qu'il peut devenir déterminant dans cette phase finale du championnat ».
Paris« Parisi a envoyé un message très important : il a gagné ma confiance. Je ne lui ai pas simplement accordé ma confiance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance s'ils ne jouent pas ; lui, en revanche, m'a dit qu'il était prêt à entrer sur le terrain dans n'importe quel rôle. Ce qui l'intéressait, c'était l'équipe, pas son poste. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde : c'est l'exemple à suivre, et c'est l'esprit que je veux voir. »
CHRISTENSEN« Nous avons effectué un changement dans la liste en raison de la blessure de Lezzerini, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous pourrons en faire d'autres. Oliver représente certainement une option importante pour demain ».
RANIERI ET MANDRAGORA
« J'ai toujours dit que ce sont deux joueurs essentiels. Ranieri, en particulier, l'a démontré à plusieurs reprises. Mais en ce moment, tout le monde est important : nous avons besoin de la contribution de chaque joueur ».
Paris
« L'ambiance est plutôt sereine. Nous sommes bien conscients de la situation que nous traversons et, en championnat, notre destin dépend encore de nous. Demain, nous affronterons une équipe qui a disputé les préliminaires de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ce sera donc un match compliqué. Nous sommes un groupe soudé : dans le football, il y a des moments positifs et négatifs, mais l'essentiel est de rester équilibré ».
Dans quelle mesure le changement de poste vous aide-t-il à devenir un joueur plus complet ? «
Tout d'abord, je tiens à remercier l'entraîneur pour la confiance qu'il me témoigne. Quelle que soit ma position sur le terrain, l'important est de se mettre au service de l'équipe. J'ai les qualités pour jouer également comme ailier, car je suis rapide et j'aime affronter l'adversaire en un contre un. Contre l'Udinese, c'était la première fois que je jouais à ce poste et je pense avoir bien joué. L'important est d'être toujours disponible pour l'équipe et pour l'entraîneur. »
Encore sur sa relation avec Vanoli :
« La confiance est très importante pour un footballeur. En même temps, quand on prend des responsabilités, il faut être conscient de ce qu'on fait. Je suis content de la confiance qu'on me témoigne ; avec Pioli, je n'avais joué qu'une trentaine de minutes. Mais les décisions appartiennent toujours à l'entraîneur : je ne peux que travailler et me tenir prêt. »
Comment avez-vous vécu les critiques après Côme pour simulation ? «
Je pense qu'on a trop parlé de cet épisode et je ne souhaite pas y revenir. En dehors du terrain, chacun peut donner son avis, mais je préfère rester concentré sur moi-même et sur l'équipe ».
Dans une période difficile, essaies-tu toi aussi d'apporter ton leadership au groupe ? «
Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Je me considère comme un leader silencieux : je ne parle pas beaucoup, je préfère montrer ma valeur sur le terrain. En ce moment, il faut donner un peu plus. Ce n'est pas une période facile, mais nous devons continuer à travailler pour assurer le maintien. »
Comment vis-tu le changement d'objectifs par rapport à la saison dernière, notamment vis-à-vis des supporters ? « Il
n'est pas facile de modifier un objectif fixé en début de saison. Mais il reste encore dix matchs à jouer et nous ne pouvons pas trop nous projeter dans l'avenir : nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match, en abordant chaque rencontre comme une finale. Demain, nous allons essayer de passer le tour, puis nous penserons au match contre Cremonese, qui sera un affrontement direct. »
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au début de la saison avec Pioli ? «
Je ne saurais dire exactement ce qui a manqué. Lors des dix premiers matchs, nous avons récolté très peu de points, mais il est difficile d'identifier une raison précise. Parfois, une saison commence mal et il est compliqué de la remettre sur les rails. Nous vivons actuellement une phase un peu meilleure. Dans un championnat, il y a toujours des hauts et des bas, il est donc important de rester équilibré : ne pas s'emballer quand tout va bien et ne pas se décourager quand tout va mal. Le football procure des émotions très fortes et nous ferons tout pour sortir de cette situation ».