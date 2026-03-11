Fiorentina, Vanoli : « La Fiorentina mérite mieux, mais c'est ainsi pour l'instant. Voici comment va Kean. »

« L'ambiance est plutôt sereine. Nous sommes bien conscients de la situation que nous traversons et, en championnat, notre destin dépend encore de nous. Demain, nous affronterons une équipe qui a disputé les préliminaires de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ce sera donc un match compliqué. Nous sommes un groupe soudé : dans le football, il y a des moments positifs et négatifs, mais l'essentiel est de rester équilibré ».

Dans quelle mesure le changement de poste vous aide-t-il à devenir un joueur plus complet ? «

Tout d'abord, je tiens à remercier l'entraîneur pour la confiance qu'il me témoigne. Quelle que soit ma position sur le terrain, l'important est de se mettre au service de l'équipe. J'ai les qualités pour jouer également comme ailier, car je suis rapide et j'aime affronter l'adversaire en un contre un. Contre l'Udinese, c'était la première fois que je jouais à ce poste et je pense avoir bien joué. L'important est d'être toujours disponible pour l'équipe et pour l'entraîneur. »

Encore sur sa relation avec Vanoli :

« La confiance est très importante pour un footballeur. En même temps, quand on prend des responsabilités, il faut être conscient de ce qu'on fait. Je suis content de la confiance qu'on me témoigne ; avec Pioli, je n'avais joué qu'une trentaine de minutes. Mais les décisions appartiennent toujours à l'entraîneur : je ne peux que travailler et me tenir prêt. »

Comment avez-vous vécu les critiques après Côme pour simulation ? «

Je pense qu'on a trop parlé de cet épisode et je ne souhaite pas y revenir. En dehors du terrain, chacun peut donner son avis, mais je préfère rester concentré sur moi-même et sur l'équipe ».

Dans une période difficile, essaies-tu toi aussi d'apporter ton leadership au groupe ? «

Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Je me considère comme un leader silencieux : je ne parle pas beaucoup, je préfère montrer ma valeur sur le terrain. En ce moment, il faut donner un peu plus. Ce n'est pas une période facile, mais nous devons continuer à travailler pour assurer le maintien. »

Comment vis-tu le changement d'objectifs par rapport à la saison dernière, notamment vis-à-vis des supporters ? « Il

n'est pas facile de modifier un objectif fixé en début de saison. Mais il reste encore dix matchs à jouer et nous ne pouvons pas trop nous projeter dans l'avenir : nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match, en abordant chaque rencontre comme une finale. Demain, nous allons essayer de passer le tour, puis nous penserons au match contre Cremonese, qui sera un affrontement direct. »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au début de la saison avec Pioli ? «

Je ne saurais dire exactement ce qui a manqué. Lors des dix premiers matchs, nous avons récolté très peu de points, mais il est difficile d'identifier une raison précise. Parfois, une saison commence mal et il est compliqué de la remettre sur les rails. Nous vivons actuellement une phase un peu meilleure. Dans un championnat, il y a toujours des hauts et des bas, il est donc important de rester équilibré : ne pas s'emballer quand tout va bien et ne pas se décourager quand tout va mal. Le football procure des émotions très fortes et nous ferons tout pour sortir de cette situation ».