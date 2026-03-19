Fiorentina, Vanoli : « Des tensions avec Kean ? Je suis content qu'il se fâche, il voulait jouer. C'est moi l'entraîneur. »

À l'issue du match de Ligue Europa Conférence remporté 2-1 par la Fiorentina face à Rakow, grâce auquel les Viola se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, l'entraîneur Paolo Vanoli s'est exprimé sur Sky Sport, s'attardant notamment sur le remplacement de Kean (l'attaquant de la Nazionale n'ayant pas bien pris son remplacement, allant jusqu'à envoyer balader son entraîneur).





Voici les propos de l'entraîneur : « Je suis content car c'est un joueur important. Quand il y a de la colère et cette envie de jouer, cela signifie qu'il avait envie d'y arriver et d'aider. Ensuite, c'est moi l'entraîneur et je dois aussi comprendre que c'est un joueur important pour nous et qu'il nous reste encore 9 finales et une qualification à décrocher. »