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Fiorentina, Vanoli : « Des tensions avec Kean ? Je suis content qu'il se fâche, il voulait jouer. C'est moi l'entraîneur. »

Les déclarations de l'entraîneur de la Fiorentina après la victoire 2-1 contre Rakow

À l'issue du match de Ligue Europa Conférence remporté 2-1 par la Fiorentina face à Rakow, grâce auquel les Viola se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, l'entraîneur Paolo Vanoli s'est exprimé sur Sky Sport, s'attardant notamment sur le remplacement de Kean (l'attaquant de la Nazionale n'ayant pas bien pris son remplacement, allant jusqu'à envoyer balader son entraîneur).


Voici les propos de l'entraîneur : « Je suis content car c'est un joueur important. Quand il y a de la colère et cette envie de jouer, cela signifie qu'il avait envie d'y arriver et d'aider. Ensuite, c'est moi l'entraîneur et je dois aussi comprendre que c'est un joueur important pour nous et qu'il nous reste encore 9 finales et une qualification à décrocher. »

  • À PROPOS DU MATCH

    « Ce soir, en première mi-temps, nous avons eu du mal à trouver notre jeu. Nous voulions essayer de développer notre jeu, mais le terrain ne nous le permettait pas. Nous arrivions trop tard sur les seconds ballons, et nous avons mis du temps à comprendre comment nous devions assurer notre qualification. Puis, en deuxième mi-temps, ça s'est nettement amélioré. Nous avons pris du retard, mais cette équipe a désormais un atout : elle sait réagir. »

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  • À PROPOS DE KEAN À L'APPROCHE DES PLAY-OFFS

    « Je pense que le sélectionneur de notre équipe nationale est plus compétent que moi. Il sait très bien que Moise est un joueur important, qui a envie d'aider tant la Fiorentina que l'équipe nationale. C'est un joueur dont l'Italie aura besoin. »

  • À propos de Dodo et Parisi

    « Quand il faut gérer les effectifs, il faut parfois aussi changer quelque chose pour permettre aux joueurs de souffler un peu. C'est un duo qui mesure 1,70 m et qui s'entend bien, et je dois dire qu'ils font la différence. »

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