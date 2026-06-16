Après avoir nommé Fabio Grosso à la tête du nouveau projet sportif élaboré par le directeur sportif Fabio Paratici, la Fiorentina a entamé pleinement la préparation de la prochaine saison. Après une saison parmi les plus tumultueuses de son histoire récente, marquée par le décès du président Rocco Commisso et une lutte acharnée pour éviter la relégation, la formation toscane mise sur l’un des entraîneurs émergents de Serie A pour retrouver les places européennes. Pour y parvenir, il faudra aussi que ses cadres, à l’image de Moise Kean, relèvent la tête après un exercice particulièrement laborieux.
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Fiorentina : une rencontre avec l'agent de Kean est prévue dans les prochaines heures pour discuter de l'avenir du joueur. Les avis de Grosso et Paratici, ainsi que la volonté de l'attaquant, seront déterminants. Le point sur la situation
LE SOMMET
Guéri des problèmes de tibia qui l’ont handicapé ces derniers mois et après avoir digéré la non-qualification de l’Italie au Mondial, l’attaquant né en 2000 doit rencontrer les dirigeants du club dans les prochains jours pour évoquer son avenir. Selon Sky Sport, une réunion est même fixée dès demain pour faire le point. L’attaquant, auteur de 34 buts en 77 matchs sous le maillot viola, est sous contrat jusqu’en 2029, perçoit un salaire net de 4,5 millions d’euros par an et bénéficie d’une clause libératoire de 62 millions d’euros valable jusqu’au 15 juillet.
UNION SACRÉE
Lors de la réunion prévue entre son agent, Alessandro Lucci, et la direction de la Fiorentina, les parties feront le bilan de la saison écoulée et présenteront leurs projets pour l’exercice à venir. Selon Sky Sport, les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration : la Fiorentina peut compter sur la confiance de Grosso, qui a déjà entraîné Kean en équipe Primavera de la Juventus, tandis que Paratici a été son directeur sportif sous le maillot bianconero. L’attaquant, qui a déjà rejeté plusieurs offres lucratives en provenance d’Arabie saoudite lors des derniers mercatos, ne quitterait la Fiorentina que pour un projet sportivement et financièrement plus avantageux.
Un seul couloir est réservé aux grandes équipes.
L’ambition de l’attaquant est d’évoluer dans un championnat de haut niveau, tel que la Premier League – où il a déjà joué sous les couleurs d’Everton lors de la saison 2019/2020 – ou, à défaut, de rejoindre un club ambitieux disputant idéalement la Ligue des champions. Ses chances de rester à Florence dépendront des offres qui pourraient surgir dans les prochaines semaines, mais aussi de la capacité de la Fiorentina à lui proposer un projet ambitieux qui en fasse un élément central et permette au club de retrouver une compétitivité de haut niveau.