Fiorentina : une rencontre avec l'agent de Kean est prévue dans les prochaines heures pour discuter de l'avenir du joueur. Les avis de Grosso et Paratici, ainsi que la volonté de l'attaquant, seront déterminants. Le point sur la situation

Lors de la réunion prévue entre son agent, Alessandro Lucci, et la direction de la Fiorentina, les parties feront le bilan de la saison écoulée et présenteront leurs projets pour l’exercice à venir. Selon Sky Sport, les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration : la Fiorentina peut compter sur la confiance de Grosso, qui a déjà entraîné Kean en équipe Primavera de la Juventus, tandis que Paratici a été son directeur sportif sous le maillot bianconero. L’attaquant, qui a déjà rejeté plusieurs offres lucratives en provenance d’Arabie saoudite lors des derniers mercatos, ne quitterait la Fiorentina que pour un projet sportivement et financièrement plus avantageux.