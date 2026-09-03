Samedi à 15 heures en exclusivité en direct sur DAZN, pour la troisième journée de championnat, s’affrontent deux équipes qui sont encore bloquées à zéro point au classement, la Fiorentina de Fabio Grosso et le Torino d’Ignazio Abate.

Les deux formations ont beaucoup bougé sur le marché des transferts sans parvenir jusqu’ici à obtenir des résultats sur le terrain. Trois défaites consécutives, dont celle en Coupe d’Italie contre Monza pour le Torino qui s’en remet à Simeone, toujours muet cette saison. L’Argentin sera soutenu par Vlasic et Adams.

La reine du marché, la Fiorentina, malgré les célébrations de ses 100 ans, traverse une situation de forte tension. Les attentes étaient élevées et ce début de saison avec 7 buts encaissés et 0 marqué entre Rome et Frosinone inquiète les supporters violets. Le Torino se présente au Franchi et Grosso tentera d’inverser la tendance et de sauver immédiatement sa place sur le banc. Une titularisation est possible pour le nouvel arrivant Goncalves.



