Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Torino players celebrating Fiorentina Torino Serie AGetty

Traduit par

Fiorentina-Torino : où voir le match à la télévision et en streaming, chaîne, horaire, compositions

Serie A
Fiorentina vs Torino
Torino
Fiorentina

Toujours bloquées à zéro point au classement, la Fiorentina de Fabio Grosso et le Torino d’Ignazio Abate s’affrontent lors de la troisième journée de Serie A.

Samedi à 15 heures en exclusivité en direct sur DAZN, pour la troisième journée de championnat, s’affrontent deux équipes qui sont encore bloquées à zéro point au classement, la Fiorentina de Fabio Grosso et le Torino d’Ignazio Abate.

Les deux formations ont beaucoup bougé sur le marché des transferts sans parvenir jusqu’ici à obtenir des résultats sur le terrain. Trois défaites consécutives, dont celle en Coupe d’Italie contre Monza pour le Torino qui s’en remet à Simeone, toujours muet cette saison. L’Argentin sera soutenu par Vlasic et Adams.

La reine du marché, la Fiorentina, malgré les célébrations de ses 100 ans, traverse une situation de forte tension. Les attentes étaient élevées et ce début de saison avec 7 buts encaissés et 0 marqué entre Rome et Frosinone inquiète les supporters violets. Le Torino se présente au Franchi et Grosso tentera d’inverser la tendance et de sauver immédiatement sa place sur le banc. Une titularisation est possible pour le nouvel arrivant Goncalves.


  • FIORENTINA-TORINO : CHAÎNE TV ET DIFFUSION EN STREAMING

    Match : Fiorentina-Torino

    Date : samedi 5 septembre 2026

    Horaire : 15h00

    Chaîne TV : DAZN

    Streaming : DAZN

    • Publicité

  • Compositions probables de Fiorentina-Torino

    FIORENTINA (4-3-2-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas ; Ndour, Oulai, Atta ; Mastantuono, Goncalves ; Pellegrino. Entr. Grosso

    TORINO (3-4-2-1) : Perri ; Comuzzo, Ismajli, Comert ; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini ; Vlasic, Adams ; Simeone. Entr. Abate

  • Où voir Fiorentina-Torino à la télévision

    Le match de Serie A entre la Fiorentina et le Torino sera diffusé en direct à la télévision par DAZN via l’application pour Smart TV compatibles ou en utilisant des consoles de jeu (PlayStation, Xbox), la TIMVISION Box ou des appareils comme le Google Chromecast et l’Amazon Fire Stick TV

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Où voir Fiorentina-Torino en streaming

    Fiorentina-Torino sera également disponible en direct streaming sur des appareils comme les smartphones, les tablettes, les PC et les ordinateurs fixes grâce à DAZN, en téléchargeant l'application ou en se connectant au site officiel de la plateforme.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Torino crest
Torino
TOR