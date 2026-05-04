La Fiorentina traverse une crise profonde, tant sur le terrain qu’en dehors, et a fait trembler ses supporters, puisqu’elle se trouve à peine au-dessus de la zone de relégation en Serie B. Cependant, une autre Fiorentina trône en tête du classement : l’équipe Primavera, qui vise le titre grâce à ses jeunes talents. Parmi eux, le buteur Riccardo Braschi a désormais rejoint l’équipe première et a fait ses débuts contre la Roma.
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Fiorentina : qui est Riccardo Braschi ? L'attaquant, souvent comparé à Cavani, qui mène la Primavera et fait ses débuts en Serie A
VIOLA DEPUIS TOUJOURS
Riccardo Braschi est un attaquant né à Florence le 24 août 2006 ; la couleur violette de la Fiorentina lui colle à la peau depuis son plus jeune âge. Dans les équipes de jeunes, il a littéralement gravi tous les échelons, affichant d'excellents résultats tant chez les moins de 17 ans que chez les moins de 18 ans, avant de devenir cette saison un titulaire incontournable de l'équipe Primavera.
BOMBER À LA CAVANI
Attaquant de pointe pur, doté d’un physique imposant, il fait preuve d’un excellent sens du but dans la surface, exploitant avec intelligence ses capacités de déplacement dans les petits espaces. Il est également très à l’aise dos au but pour faciliter la relance. Sa personnalité affirmée s’est illustrée lorsqu’il a transformé un penalty en lobant le gardien, deux minutes seulement après être entré en jeu contre Parme. Il évoque Edinson Cavani par son profil, tout en rappelant par moments la frappe fulgurante de Batistuta.
DES STATISTIQUES IMPRESSIONNANTES ET L'ÉQUIPE PREMIÈRE
Spécialiste du finish, il a déjà marqué 17 buts cette saison avec l’équipe Primavera 1. Ses performances, notamment sous les ordres de Pioli, lui ont valu d’être convoqué avec le groupe professionnel pour les deux matches de barrages de la Ligue Europa Conférence contre Polissya, puis pour la première journée de Serie A face à Cagliari. Ces trois convocations ont nourri son ambition. Son rêve s’est concrétisé le 12 mars 2026 : Vanoli l’a lancé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en le faisant entrer à la 82^e minute à la place de Piccoli, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a finalement gagné 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson dans le temps additionnel (93^e). On n’oublie jamais sa première fois, et le jeune talent de la Viola a fondu en larmes d’émotion à la fin du match.
ÉQUIPE NATIONALE ET RENOUVELLEMENT
Ses performances sous le maillot violet ont convaincu les sélections italiennes de jeunes de lui accorder une chance, même si, avec les équipes d’Italie U16, U17 et U18, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Sur le plan contractuel, la bonne nouvelle est tombée : Braschi a prolongé son contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2027, avec une option en faveur des Viola pour deux saisons supplémentaires.
C'est désormais l'heure du premier match en Serie A.
Place désormais à une nouvelle émotion : ses débuts en Serie A, marqués par un tir sur le poteau dès sa première tentative, sur la pelouse de l’Olimpico face à la Roma.