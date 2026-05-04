Spécialiste du finish, il a déjà marqué 17 buts cette saison avec l’équipe Primavera 1. Ses performances, notamment sous les ordres de Pioli, lui ont valu d’être convoqué avec le groupe professionnel pour les deux matches de barrages de la Ligue Europa Conférence contre Polissya, puis pour la première journée de Serie A face à Cagliari. Ces trois convocations ont nourri son ambition. Son rêve s’est concrétisé le 12 mars 2026 : Vanoli l’a lancé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en le faisant entrer à la 82^e minute à la place de Piccoli, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a finalement gagné 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson dans le temps additionnel (93^e). On n’oublie jamais sa première fois, et le jeune talent de la Viola a fondu en larmes d’émotion à la fin du match.