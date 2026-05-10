Spécialiste du finish, il a déjà marqué 17 buts cette saison avec l’équipe Primavera 1. Ses performances, remarquées sous l’ère Pioli, lui ont valu d’être convoqué en équipe première à l’occasion des deux matches de barrages de la Ligue Europa Conférence contre Polissya, puis lors de la première journée de Serie A face à Cagliari. Trois apparitions sur le banc qui ont nourri ses espoirs. Son rêve s’est concrétisé le 12 mars 2026 : Vanoli l’a lancé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en le faisant entrer à la 82^e minute à la place de Piccoli, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a finalement gagné 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson dans le temps additionnel (93^e). On n’oublie jamais sa première fois, et le jeune talent de la Viola a fondu en larmes d’émotion à la fin du match.