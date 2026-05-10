La Fiorentina traverse une crise profonde, tant sur le terrain qu’en dehors, et flirte dangereusement avec la zone de relégation en Serie B. À l’autre bout du spectre, la formation Primavera occupe la première place de son championnat et vise le titre grâce à ses jeunes talents. Parmi eux, l’attaquant Riccardo Braschi a désormais intégré le groupe professionnel et fait ses débuts contre la Roma. Après quelques minutes à l’Olimpico, il a ensuite été aligné d’entrée contre Gênes.
Traduit par
Fiorentina : qui est Riccardo Braschi ? L'attaquant, comparé à Cavani, qui mène la Primavera et fait ses débuts en Serie A
VIOLA DEPUIS TOUJOURS
Riccardo Braschi est un attaquant né à Florence le 24 août 2006 ; la couleur violette de la Fiorentina lui colle à la peau depuis son plus jeune âge. Au sein du centre de formation, il a littéralement gravi tous les échelons, affichant d'excellentes statistiques tant avec les moins de 17 ans qu'avec les moins de 18 ans, avant de devenir cette saison un titulaire incontournable de l'équipe Primavera.
Bomber à la Cavani
Attaquant de pointe pur, doté d’un physique imposant, il fait preuve d’un excellent sens du but dans la surface, tirant parti de ses capacités de déplacement dans les espaces restreints. Il est également très doué pour jouer dos au but afin de faciliter la relance du jeu. Sa personnalité se traduit par des choix audacieux, à l’image du penalty lobé qu’il a marqué contre Parme deux minutes après être entré en jeu. Il évoque Edinson Cavani par son profil, tout en célébrant ses buts à la Batistuta.
DES STATISTIQUES AU TOP ET L'ÉQUIPE PREMIÈRE
Spécialiste du finish, il a déjà marqué 17 buts cette saison avec l’équipe Primavera 1. Ses performances, remarquées sous l’ère Pioli, lui ont valu d’être convoqué en équipe première à l’occasion des deux matches de barrages de la Ligue Europa Conférence contre Polissya, puis lors de la première journée de Serie A face à Cagliari. Trois apparitions sur le banc qui ont nourri ses espoirs. Son rêve s’est concrétisé le 12 mars 2026 : Vanoli l’a lancé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow, en le faisant entrer à la 82^e minute à la place de Piccoli, alors que le score était de 1-1. La Fiorentina a finalement gagné 2-1 grâce à un penalty de Gudmundsson dans le temps additionnel (93^e). On n’oublie jamais sa première fois, et le jeune talent de la Viola a fondu en larmes d’émotion à la fin du match.
ÉQUIPE NATIONALE ET RENOUVELLEMENT
Ses performances sous le maillot violet ont convaincu les sélections italiennes de jeunes de lui accorder une chance, même si, avec les équipes U16, U17 et U18, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Sur le plan contractuel, la nouvelle est toutefois réjouissante : Braschi a prolongé son contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2027, avec une option permettant aux Viola de le prolonger de deux saisons supplémentaires.
C'est désormais l'heure du premier pas en Serie A.
Place désormais à une nouvelle étape émotionnelle : ses débuts en Serie A, marqués par un tir sur le poteau dès sa première tentative, sur la pelouse de l’Olimpico face à la Roma. Puis vient sa première titularisation, aligné en pointe de l’attaque, pour défier le Genoa.