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Fiorentina, Paratici veut Camarda : ce qui se dit sur l'avenir du jeune prodige du Milan

Milan : l'avenir du jeune prodige Camarda fait l'objet de toutes les attentions : prêt en Serie B ou à la Fiorentina ?

Francesco Camarda et un avenir qui reste encore à écrire. Après la confusion qui a régné lors de la saison 2024/2025 entre l'équipe Primavera, Milan Futuro et l'équipe première, le jeune prodige rossonero avait été prêté l'été dernier au Lecce, avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros et une clause de rachat en faveur des Rossoneri à 4 millions d'euros. En clair, une prime de valorisation d'un million d'euros pour une saison au cours de laquelle le joueur né en 2008 a disputé 19 matches entre la Serie A et la Coppa Italia, dont 8 en tant que titulaire et 11 en tant que remplaçant, avec 1 but et 1 passe décisive en Serie A.


Le 29 janvier dernier, Francesco Camarda a été opéré hier à l'hôpital Humanitas de Rozzano (Milan) : une arthroscopie de l'épaule droite pour la reconstruction du labrum glénoïdien. Une intervention nécessaire pour résoudre le problème à l'épaule, mais qui met l'attaquant de l'équipe nationale des moins de 21 ans sur la touche au moins jusqu'à la mi-avril.

  • PARATICI VEUT CAMARDA À LA FIORENTINA

    Camarda fait toujours l'objet de grandes attentes et d'une forte pression, que le jeune homme a su démontrer qu'il était capable de supporter. Le monde du football italien suit avec intérêt l'évolution d'un talent susceptible d'offrir un nouvel avenir à notre équipe nationale après les difficultés rencontrées ces dernières années. Francesco a hâte de revenir sur le terrain pour marquer à nouveau en Serie A sous le maillot de Lecce avant un départ qui semble inévitable. La Fiorentina s'occupe de la saison prochaine : Fabio Paratici est un grand admirateur de Camarda et pourrait tirer parti de ses excellentes relations avec son agent, Giuseppe Riso.


    Quelques discussions ont déjà eu lieu, la Fiorentina envisage des changements dans une attaque qui devrait voir le départ de Moise Kean (même si les deux pistes sont sans rapport). Camarda ne dirait pas « non » à la Fiorentina, même s’il convient de souligner que le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements.

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  • UN CASSE-TÊTE POUR LE MILAN

    Le prêt de Camarda à Lecce, une équipe qui lutte pour éviter la relégation et qui marque très peu, ne s'est pas déroulé comme prévu initialement. Il est désormais temps pour le Milan de prendre la meilleure décision concernant ce qui constitue un atout technique et économique issu de son propre centre de formation. Une partie importante des observateurs suggère de se tourner vers l'Inter et de reproduire ce qui a été fait avec Pio Esposito : un prêt dans une équipe ayant l'ambition de figurer en tête du classement.


    D'après les informations recueillies par notre rédaction, la ligne de conduite du Milan reste inchangée : Camarda n'est pas à vendre définitivement, sauf en cas d'offres exceptionnelles et irrésistibles. C'est aussi une question d'image, en plus d'une vision à long terme. Son entourage aimerait le voir déjà jouer un rôle de premier plan chez les Rossoneri, mais le risque est qu'il vive dans l'ombre d'attaquants plus expérimentés. Pour le Milan, le casse-tête est important et doit être résolu avec calme, mais sans commettre d'autres erreurs.

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