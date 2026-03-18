Fiorentina, Paratici veut Camarda : ce qui se dit sur l'avenir du jeune prodige du Milan

Francesco Camarda et un avenir qui reste encore à écrire. Après la confusion qui a régné lors de la saison 2024/2025 entre l'équipe Primavera, Milan Futuro et l'équipe première, le jeune prodige rossonero avait été prêté l'été dernier au Lecce, avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros et une clause de rachat en faveur des Rossoneri à 4 millions d'euros. En clair, une prime de valorisation d'un million d'euros pour une saison au cours de laquelle le joueur né en 2008 a disputé 19 matches entre la Serie A et la Coppa Italia, dont 8 en tant que titulaire et 11 en tant que remplaçant, avec 1 but et 1 passe décisive en Serie A.





Le 29 janvier dernier, Francesco Camarda a été opéré hier à l'hôpital Humanitas de Rozzano (Milan) : une arthroscopie de l'épaule droite pour la reconstruction du labrum glénoïdien. Une intervention nécessaire pour résoudre le problème à l'épaule, mais qui met l'attaquant de l'équipe nationale des moins de 21 ans sur la touche au moins jusqu'à la mi-avril.