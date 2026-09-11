La nouvelle Fiorentina de Paolo Vanoli est prête pour ses débuts sur le terrain contre Venise, dans un match déjà décisif pour la suite du championnat. Les deux équipes restent sur 3 défaites en 3 matches, mais du côté de la Viola, il y a aussi la nouveauté et la curiosité de voir à l’œuvre le nouvel entraîneur, arrivé en cours de route, ou plutôt de retour à Florence après le licenciement de Fabio Grosso.

C’est le directeur sportif Fabio Paratici qui a clarifié sur Dazn les raisons de ce choix, confirmant la rupture avec l’entraîneur désormais sortant, principalement due à un manque de confiance dans le projet.



