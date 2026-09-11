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grafica paratici 2.1Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Fiorentina, Paratici : « Grosso n’avait pas confiance en l’équipe, cela ne valait pas la peine de continuer. Le choix de Vanoli et un projet sur 4 ans »

Fiorentina
F. Grosso
P. Vanoli
Mercato
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Serie A

Le directeur sportif a expliqué les raisons du choix du changement sur le banc.

La nouvelle Fiorentina de Paolo Vanoli est prête pour ses débuts sur le terrain contre Venise, dans un match déjà décisif pour la suite du championnat. Les deux équipes restent sur 3 défaites en 3 matches, mais du côté de la Viola, il y a aussi la nouveauté et la curiosité de voir à l’œuvre le nouvel entraîneur, arrivé en cours de route, ou plutôt de retour à Florence après le licenciement de Fabio Grosso.

C’est le directeur sportif Fabio Paratici qui a clarifié sur Dazn les raisons de ce choix, confirmant la rupture avec l’entraîneur désormais sortant, principalement due à un manque de confiance dans le projet.


  • DÉCISION PRISE, NOUS SOMMES ALLÉS TOUT DROIT

    « Une fois la décision prise, nous avons avancé droit devant, dans le sens où nous devons penser aux matches, nous devons continuer à réfléchir, à travailler, à faire le bien du club, aussi bien dans la construction du club que justement pour mettre le nouvel entraîneur, Vanoli, et le staff dans les meilleures conditions possibles. Donc nous sommes concentrés sur le match, la page est tournée, elle est tournée et nous avançons, nous pensons à ce soir »

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  • La comparaison avec Grosso

    « La décision a mûri après une discussion que nous avons eue avec l’entraîneur, au cours de laquelle il a manifesté peu de confiance dans l’équipe, peu de conviction dans le projet. Cela étant dit, nous en avons discuté et nous avons décidé que cela ne valait pas la peine de continuer à insister sur cette position de l’entraîneur, parce que de toute façon, ce n’aurait pas été dans l’intérêt du club. Nous sommes donc allés dans une autre direction »

  • Sens des responsabilités

    « Cela dit, nous, en tant que club, en tant que groupe dirigeant, avons un grand sens et devons avoir un grand sens des responsabilités, un grand sens de l’appartenance. Nous l’avons envers nos employeurs, envers les personnes qui travaillent à nos côtés, envers les millions de supporters qui nous suivent, et prendre des décisions fait partie de notre travail. Ce que je peux dire, bien sûr, c’est que, pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, je prendrai toujours la meilleure décision pour le club, pas la meilleure pour moi-même, pour ne pas recevoir de critiques, parce que c’est plus tendance ou autre. Donc nous sommes allés dans cette direction. Le moteur de mes choix dans ma vie de dirigeant professionnel a toujours été de faire le bien du club. Je l’ai toujours fait et je continuerai à le faire, et dans ce cas c’était la chose à faire. »

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  • Le deuxième Vanoli

    « Nous repartons avec Paolo parce que l’an dernier, il a fait un excellent travail, il connaît bien la place et nous nous estimons mutuellement. Ce soir, il faut un match pour trouver une identité. Le projet a commencé en février de l’année dernière avec mon arrivée, et nous avons réussi à décrocher un beau maintien »

  • PROJET DE 4 ANS

    « C’est un projet qui durera en tout cas encore quatre ans à partir de maintenant, donc nous savons que sur ce parcours il y aura des contretemps, des obstacles, des montées. La seule chose que nous savons, c’est que nous devrons les affronter, qu’il n’y a pas de raccourcis, que le projet continue et que nous sommes très conscients et convaincus de ce que nous faisons. »

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