Niclas Fullkrug quitte le Milan après seulement six mois et un seul but marqué pour retourner à West Ham. L’information circulait depuis plusieurs semaines et il ne manque plus que l’annonce officielle. Le « panzer » de Hanovre ne figure pas dans les plans des Hammers, fraîchement relégués en Championship, et sera à nouveau mis sur le marché des transferts.
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Fiorentina : la piste Fullkrug prend forme. L’attaquant allemand, que le Milan n’a pas racheté, est estimé à 3 millions d’euros
Deux clubs de Serie A ont formulé des demandes officielles.
Depuis plusieurs semaines, le Venezia négocie avec Roof, l’agence qui représente Fullkrug, pour obtenir l’accord de l’attaquant expérimenté. La Fiorentina surveille toutefois aussi le dossier : selon le Tirreno, les Viola envisagent de recruter l’ancien joueur du Werder Brême si Roberto Piccoli venait à partir. La valeur du joueur allemand est estimée à environ 3 millions d’euros.