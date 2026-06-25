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Fiorentina : la piste Fullkrug prend forme. L’attaquant allemand, que le Milan n’a pas racheté, est estimé à 3 millions d’euros

Milan AC
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West Ham
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L’attaquant allemand Fullkrug pourrait vivre une nouvelle aventure en Italie : la Fiorentina envisagerait de l’engager, à l’issue de son prêt au Milan, pour remplacer Roberto Piccoli, dont le départ semble imminent.

Niclas Fullkrug quitte le Milan après seulement six mois et un seul but marqué pour retourner à West Ham. L’information circulait depuis plusieurs semaines et il ne manque plus que l’annonce officielle. Le « panzer » de Hanovre ne figure pas dans les plans des Hammers, fraîchement relégués en Championship, et sera à nouveau mis sur le marché des transferts.

  • Deux clubs de Serie A ont formulé des demandes officielles.

    Depuis plusieurs semaines, le Venezia négocie avec Roof, l’agence qui représente Fullkrug, pour obtenir l’accord de l’attaquant expérimenté. La Fiorentina surveille toutefois aussi le dossier : selon le Tirreno, les Viola envisagent de recruter l’ancien joueur du Werder Brême si Roberto Piccoli venait à partir. La valeur du joueur allemand est estimée à environ 3 millions d’euros.

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