Niclas Fullkrug quitte le Milan après seulement six mois et un seul but marqué pour retourner à West Ham. L’information circulait depuis plusieurs semaines et il ne manque plus que l’annonce officielle. Le « panzer » de Hanovre ne figure pas dans les plans des Hammers, fraîchement relégués en Championship, et sera à nouveau mis sur le marché des transferts.