La saison passée, depuis son arrivée en novembre 2025 pour remplacer Pioli, Vanoli avait débuté avec un 3-5-2, avant d’évoluer vers le 4-3-3 également utilisé par Grosso lors de ces premières phases de la saison. La saison passée, toutefois, Vanoli s’était retrouvé pratiquement sans ailiers de métier à disposition pour le 4-3-3 et il en avait parlé publiquement peu après son arrivée à Florence : « Ce groupe ne dispose pas de vrais ailiers et cela rend la situation compliquée : dans le football moderne, leur rôle est fondamental. »





Cette fois, en revanche, les ailiers sont bien là, avec des duos déjà définis : Mastantuono et Gnonto à droite, Pedro Gonçalves et Njie à gauche.





Du système aux joueurs. Celui qui devrait être le premier à bénéficier du retour de Vanoli est Nicolò Fagioli.





L’ancien milieu de terrain de la Juventus avait été l’un des joueurs les plus mis en valeur comme regista dans le 4-3-3 et il était l’un des meilleurs de la Fiorentina en termes de rendement. En revanche, l’étincelle n’a pas jailli avec Grosso et d’autres choix ont été faits.





Dans sa récente interview accordée au CorSport, Vanoli a eu des mots très élogieux pour Fagioli : « C’est un joueur talentueux. J’ai découvert un garçon intelligent sur le plan footballistique et doté d’une grande personnalité technique. Tout le monde pensait qu’il ne pouvait pas jouer en sentinelle, mais quand on est intelligent et qu’on se met au service du collectif, on peut occuper n’importe quel rôle. Avec moi, il l’a vraiment très bien fait. À ce moment-là, il a aussi ressenti la confiance et, parfois, la confiance te permet de donner quelque chose en plus. »





Il est donc légitime de penser que Fagioli part largement favori devant Oulai pour le rôle de sentinelle afin d’apporter équilibre et qualité. Et avec lui, Ndour pourrait lui aussi se relancer, lui qui avait montré une bonne progression avec Vanoli et qui, désormais, est davantage en difficulté.