76' - La Fiorentina réclame un penalty pour une main d'Esposito sur une tête de Gosens suite à un corner. Son bras était toutefois collé au corps et Colombo laisse le jeu se poursuivre.

39' - BUT REFUSÉ À LA FIORENTINA ! Sur une frappe de Fagioli, déviée par Carlos Augusto (qui ne touche pas le ballon), Kean arrive et marque en battant Sommer à bout portant. Cependant, l'attaquant azzurro était en position de hors-jeu au moment du tir.

18' - Superbe passe en profondeur de Fagioli qui trouve Kean dans la surface de réparation. L'attaquant de la Fiorentina tombe en pleine surface après un contact avec Carlos Augusto, jugé régulier par l'arbitre Colombo.

10' - Vives protestations des Nerazzurri pour une possible main. Centre de Dumfries depuis la droite que ni Pio Esposito ni Ranieri ne parviennent à atteindre : le ballon passe ensuite et est touché par Pongracic, mais Colombo laisse le jeu se poursuivre.

7' - BUT REFUSÉ À L'INTER ! Le deuxième but de l'Inter, inscrit par Nicolò Barella, est refusé. Le capitaine du soir au Franchi, servi dans la surface par un centre précis de Dumfries, avait tiré au but et trouvé le chemin des filets grâce à une déviation décisive de Brescianini, mais il était parti en position de hors-jeu.