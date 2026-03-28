Lors de l'entraînement ouvert aux supporters organisé par la Fiorentina samedi, un incident pourrait s'avérer fâcheux pour le club : après un sprint lors d'un exercice qui devait le mener à un centre, le défenseur latéral brésilien Dodô s'est arrêté et s'est effondré au sol en dehors du terrain, avant de recevoir les premiers soins du staff médical.
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Fiorentina, inquiétude pour Dodô : il s'est arrêté après un sprint lors d'un entraînement ouvert aux supporters, son état
LES CONDITIONS
Immédiatement pris en charge par le personnel médical, le joueur de champ a quitté le terrain de ses propres pieds, visiblement contrarié par cette interruption qui, d'après les premières estimations, toucherait la zone du fléchisseur droit. Les examens médicaux permettront désormais de déterminer la gravité de la blessure et la durée de la convalescence.
LA SAISON DE DODO
Dodò compte 29 apparitions et 1 but en championnat, auxquels s'ajoute un but en Ligue Europa Conférence lors du match retour des barrages d'août contre Polissya. Il a également délivré 3 passes décisives. À la fin de la saison, il sera temps d'aborder la question du renouvellement de son contrat, qui expire en 2027 et qui est de nouveau d'actualité après l'impasse qui avait précédé l'arrivée de Paratici à la direction sportive.