Fiorentina, inquiétude pour Dodô : il s'est arrêté après un sprint lors d'un entraînement ouvert aux supporters, son état

Dodò compte 29 apparitions et 1 but en championnat, auxquels s'ajoute un but en Ligue Europa Conférence lors du match retour des barrages d'août contre Polissya. Il a également délivré 3 passes décisives. À la fin de la saison, il sera temps d'aborder la question du renouvellement de son contrat, qui expire en 2027 et qui est de nouveau d'actualité après l'impasse qui avait précédé l'arrivée de Paratici à la direction sportive.